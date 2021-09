Los hogares españoles acogidos al mercado regulado -unos 10 millones- nunca antes pagaron tanto por la electricidad como en agosto. De media, 10 euros más que en julio y entre 20 y 30 euros más que hace un año, según las estimaciones de las asociaciones de consumidores, que además advierten de que los precios seguirán escalando al menos hasta final de año.

En el octavo mes del año, el 'pool' ha pulverizado todas las cifras vistas hasta ahora, batiendo hasta ocho récords diarios. Del 9 al 13 de agosto ya marcó una cifra máxima tras otra y, después de un leve respiro donde se situó alrededor de los 90 euros por megavatio/hora (MWh), el pasado día 26 volvió a registrar el precio más alto en toda la serie histórica: 122,76 euros/MWh, 5 euros más que el máximo anterior. Desde entonces no ha parado de subir y este martes ha cerrado con un nuevo máximo: 130,53 euros/MWh, el triple que la cifra marcada un año antes.

En concreto, el 75 % de los días de agosto el precio de la electricidad en el mercado mayorista ha superado los 100 euros/MWh, un hecho “absolutamente insólito y sin precedentes en su evolución”, destacan desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Esto ha provocado que agosto cierre como el mes con la factura eléctrica más cara de la historia, siendo 10 euros más elevada que en julio y entre 20 y 30 euros más que hace un año.

Precisamente en julio, la factura de electricidad media en el mercado mayorista ya superó todos los registros y alcanzó los 92,42 euros, mientras que el año pasado, el recibo de agosto fue de 63,77 euros, según los datos de FACUA-Consumidores en Acción. Esta vez, superará notablemente los 100 euros, calculan desde esta entidad utilizando una potencia contratada de 4,4 kW y un consumo de 366 kW/h mensuales.

“Y lo que más me preocupa es que, según el mercado de futuros, noviembre puede que tenga unos precios aún más altos que este verano”, asegura a RTVE.es el subdirector del comparador de tarifas Selectra, Borja Osta, quien apunta a que, por entonces, el precio de la electricidad alcanzará un pico, de media, de 125 euros/MWh. De hecho, insiste, “hasta el segundo trimestre de 2022 vamos a seguir con precios elevados”.

Un sobrecoste de más de 100 euros, según la OCU

Ante este contexto, desde la OCU denuncian que “la desorbitada” subida del precio de la electricidad supone “un grave perjuicio para los consumidores”. Así, la factura acumulada durante estos primeros meses de 2021 será de 546,25 euros frente a los 437,85 euros que se pagaron el pasado año hasta el mes de agosto. Se trata de un sobrecoste de 108,4 euros.

También la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, reconoció este lunes en el Congreso, donde compareció a petición propia para dar cuenta de esta escalada en los precios de la electricidad, que el precio de la luz aumentará previsiblemente la factura este año alrededor de un 25 %.

"Si hacemos un análisis de lo que han pagado en promedio los consumidores de PVPC (...) en 2020, un año en el que se registró un récord de precios bajos, los consumidores pagaron de media 512 euros en todo el año y, en 2021, proyectando los precios altos, pagarán alrededor de 644 euros, algo menos de 55 euros en promedio mensual", ha puntualizado.

Los motivos que explican este aumento desmedido son ya conocidos: el precio del gas se encuentra en unos niveles desconocidos -en torno a los 45 euros MWh-, el coste del CO2 no hace más que aumentar -ya supera los 55 euros la tonelada- y la demanda ha aumentado por las altas temperaturas. Además, las previsiones para futuro no son tampoco esperanzadoras: “Estos tres factores hacen que el precio del mercado mayorista sea más alto. Y estos tres factores no tienen visos de que cambien de manera inmediata: el gas no bajará hasta febrero o marzo del año que viene, según las previsiones, y el CO2 seguirá su senda al alza”, explica el consultor energético y responsable en renovables del grupo Menta Energía, Francisco Valverde, en los micrófonos de RNE.