El Real Madrid regresa al Teresa Herrera para probar ante el Dépor su renovado proyecto, pero con bajas

El Real Madrid es el rival del Deportivo de la Coruña en la 81ª edición del Trofeo Teresa Herrera, un clásico del fútbol de verano que reúne 13 años después a los dos máximos detentores de la 'Torre de Hércules'. El decano de los torneos veraniegos pone sobre el cèsped de Riazor 26 títulos de los locales por nueve de los visitantes y una revancha del 4-0 que endosaron los blancos allá por 2013.

El encuentro, que se verá en directo a partir de las 21:00 horas en Teledeporte y RTVE Play, servirá para calibrar el estado de ambos a escasos días de iniciarse la temporada 2026-2027 de LaLiga EA Sports. El Dépor, que celebra su regreso a la máxima competición, lleva más pretemporada a sus espaldas. También comienza antes, puesto que el Real Madrid - Real Sociedad es uno de los tres partidos aplazados a la última semana de agosto para dar descanso a los futbolistas que disputaron el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Será el sexto amistoso para los coruñeses y el tercero para los blancos. No obstante, también cabe añadir el partido contra el Alcorcón, aunque para el Madrid fue más un entrenamiento a puerta cerrada. El hándicap para los de José Mourinho ha sido la cantidad de jugadores internacionales y la disputa del Mundial de fútbol.

Precisamente lo lejos que han llegado España y Francia ha retrasado la incorporación de estrellas, una ya conocida como Kylian Mbappé y dos de los flamantes fichajes de este verano, el español Marc Cucurella y el central francés Ibrahima Konaté, además de su compatriota Aurelien Tchouameni. El inglés Jude Bellingham ha llegado este miércoles, por lo que se une a los anteriores en la lista de descartes, junto al belga Thibaut Courtois, que se lesionó en el partido de cuartos del Mundial contra España.

Tampoco ha viajado a La Coruña el fichaje estrella del club blanco, el costamarfileño Yan Diomande, por el que se calcula que han pagado 120 millones de euros más variables. Después de una temporada en el RB Leipzig, el extremo derecho llega para reforzar el ataque madridista en clara competencia con Rodrygo Goes, quien por otra parte sigue convaleciente de su grave lesión de rodilla.

Ya han tenido minutos a lo largo de los dos partidos anteriores el neerlandés Denzel Dumfries, el español Carlos Espí y el portugués Bernardo Silva. Estos dos brillaron especialmente en la victoria al Ferencvaros con gol del delantero valenciano para decidir el partido (1-2) y buenos minutos del veterano centrocampista luso en la media, para intentar hacer olvidar el frustrado fichaje de Rodri Hernández.

Y después de un verano en el que el Madrid ha hecho caja con jugadores salidos de la cantera, el caso más significativo el de Gonzalo al Fulham, 'La Fábrica' blanca ha seguido teniendo su papel de secundario de lujo en la plantilla que dirige José Mourinho, reivindicando mayor protagonismo como el central Mario Rivas, autor del primer gol en Budapest.

Otro que se ha querido reivindicar es el brasileño Endrick, que ha regresado tras cumplir cesión en el Lyon y está en la rampa de salida de otro posible préstamo por la cantidad de efectivos en el ataque. A pesar de haber jugado el Mundial junto a Vinicius, tuvo minutos antes que este contra la Fiorentina en el primer partido y anotó un gol. 'Vini' tuvo que esperar mientras se decidía su futuro, que acabó en renovación.