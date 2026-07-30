Gonzalo al Fulham, que pagará 45 millones por él al Real Madrid
- Una cifra que corresponde al 70% del valor total del jugador
- El Real Madrid se reserva una opción preferencial para un futuro posible traspaso
Según ha podido confirmar RTVE, Gonzalo García ya no ha entrenado hoy con el primer equipo después de que el Real Madrid cerrara la operación para su venta al Fulham por 45 millones, una cantidad que supondría el 70% del valor total del delantero de La Fábrica, que ascendería a unos 64 millones de euros.
El club blanco se guardará la opción de compra preferencial del futbolista en el futuro, una fórmula habitual en las últimas operaciones con jugadores formados en su cantera.
De perder protagonismo a ser una prioridad
Gonzalo pondrá rumbo a la Premier League para reencontrarse con Álvaro Arbeloa, el técnico que dirigió su explosión goleadora en el Castilla con 25 goles en 36 partidos en Primera Federación, rendimiento que le abrió definitivamente las puertas del primer equipo.
Será la tercera vez que ambos coincidan después de compartir vestuario en el filial y posteriormente en el Real Madrid. De hecho, apenas unos días antes de la salida de Xabi Alonso y la llegada del técnico salmantino al banquillo blanco, firmó un 'hat trick' ante el Betis en el Santiago Bernabéu.
Entre febrero y marzo solo completó dos encuentros y terminó la temporada enlazando hasta tres suplencias antes del cierre liguero. Ahora, Arbeloa vuelve a convertirle en una de sus prioridades y le ofrece un papel mucho más protagonista en el Fulham, donde tendrá que competir por el puesto con otro delantero, el brasileño Rodrigo Muniz.
La Fábrica sigue haciendo caja
Gonzalo deja el Real Madrid tras disputar 39 partidos con el primer equipo y marcar ocho goles, seis de ellos en LaLiga. Su irrupción terminó de consolidarse durante el Mundial de Clubes 2025, donde la FIFA le concedió el trofeo de máximo goleador tras firmar cuatro tantos, los mismos que Marcos Leonardo, Serhou Guirassy y Ángel Di María.
Su salida confirma, además, la rentabilidad que sigue encontrando el Real Madrid en los futbolistas formados en La Fábrica.
A los ingresos obtenidos este verano por traspasos como los de Nico Paz, Víctor Muñoz, Álvaro Rodríguez, Rafa Marín, Álex Jiménez, Mario Martín o Fran García se suma ahora la venta de Gonzalo, una de las operaciones más importantes del mercado para el club blanco tanto por su cuantía como por mantener la prioridad para recuperarlo en el futuro si su crecimiento en la Premier confirma las expectativas que siempre despertó en Valdebebas.