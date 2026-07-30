Gonzalo al Fulham, que pagará 45 millones por él al Real Madrid

Según ha podido confirmar RTVE, Gonzalo García ya no ha entrenado hoy con el primer equipo después de que el Real Madrid cerrara la operación para su venta al Fulham por 45 millones, una cantidad que supondría el 70% del valor total del delantero de La Fábrica, que ascendería a unos 64 millones de euros.

El club blanco se guardará la opción de compra preferencial del futbolista en el futuro, una fórmula habitual en las últimas operaciones con jugadores formados en su cantera.

De perder protagonismo a ser una prioridad Gonzalo pondrá rumbo a la Premier League para reencontrarse con Álvaro Arbeloa, el técnico que dirigió su explosión goleadora en el Castilla con 25 goles en 36 partidos en Primera Federación, rendimiento que le abrió definitivamente las puertas del primer equipo. Será la tercera vez que ambos coincidan después de compartir vestuario en el filial y posteriormente en el Real Madrid. De hecho, apenas unos días antes de la salida de Xabi Alonso y la llegada del técnico salmantino al banquillo blanco, firmó un 'hat trick' ante el Betis en el Santiago Bernabéu. 00.36 min Gonzalo, tras su hat-trick ante el Real Betis: ''Delante de mí tengo a los mejores del mundo, yo me centro en mí'' Entre febrero y marzo solo completó dos encuentros y terminó la temporada enlazando hasta tres suplencias antes del cierre liguero. Ahora, Arbeloa vuelve a convertirle en una de sus prioridades y le ofrece un papel mucho más protagonista en el Fulham, donde tendrá que competir por el puesto con otro delantero, el brasileño Rodrigo Muniz.