En Libia, Ali Al-Ahmad cada día entrena la paciencia. Lleva desde mayo esperando a que abra una puerta del mar para llegar a Europa. Tiene 26 años, desde los 13 ha vivido bajo el asedio de la guerra en Siria y hace cuatro meses emprendió su ruta migratoria pasando por uno de los principales puertos africanos de migración hacia Europa. Comparte su testimonio con RTVE.es desde Tobruk, una localidad en el noreste, sede del parlamento libio que se encuentra bajo el control del Ejército Nacional Libio del general Jalifa Haftar. Se ubica a unos 167 kilómetros de Derna, donde el 11 de septiembre el ciclón Daniel causó más de 6.000 muertos y más de 9.000 desaparecidos. "Gracias a Dios yo estoy bien", dice al otro lado del teléfono.

"En el este del país la población migrante se concentra principalmente en Bengasi, pero calculamos que en Derna vivían unas 13.000 personas", explica Giacomo Terenzi, jefe de la Unidad de Apoyo al Desarrollo de Programas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La tragedia ha provocado 40.000 desplazados internos libios e inmigrantes, estos últimos procedentes principalmente de Egipto, Sudán, Níger, Bangladesh y Siria. "Se suelen instalar en las ciudades más cercanas al mar", precisa. La OIM estima que al menos el 10% de los fallecidos tras las inundaciones son migrantes. "Según la información de hospitales y embajadas, al menos 430 personas habrían perdido la vida", dice.

Ali Al-Ahmad explica que en Tobruk la situación no ha sido tan catastrófica, lo agradece porque vive en una casa de tres dormitorios, un baño y una pequeña cocina con otras 160 personas. "Es un sitio lleno de humedad y moho. Sufrimos sarna por la falta de luz natural. No podemos alzar la voz ni salir de casa", dice. Solo cuentan con dos comidas al día, "un trozo de pan y queso por la mañana y arroz, patatas y tomates por la noche". Sigue las normas de un grupo de contrabandistas que a cambio de dinero le han prometido embarcarle para venir a Europa. "Nos engañan, nos mienten y nos quitan el dinero", denuncia.

En Siria tuvo que pagar mucho dinero para conseguir el pasaporte, "una misión muy muy difícil y costosa". El siguiente paso fue pagar a una mafia para conseguir un pasaje en la compañía Cham Wings que fleta vuelos directos a Bengasi y al llegar a Libia le esperaba una persona, le quitó el pasaporte y le trasladó a esta casa con otros que esperan viajar a Europa.

Cham Wings y la complicidad de Al Asad

"No soy el único sirio. Muchos escogemos esta vía ante las dificultades en la ruta de Turquía o la de Grecia", argumenta. Para llegar a Europa, dice, el recorrido por Libia le resultaba más rápido al conseguir los papeles, el visado y el billete de avión. "Las personas que tienen un pasaporte y que no tienen cuentas pendientes con el régimen sirio como los jóvenes que han cumplido el servicio militar o están exentos pueden optar a esta ruta porque es más rápida", argumenta Maribel Izcue, redactora jefa de la Revista 5W y autora de la investigación 'Libia: refugiados convertidos en mercancía', un trabajo conjunto con Baynana, el primer medio en español y árabe creado por refugiados y migrantes.

Es una ruta que va ganando fuerza entre la población siria, revela el estudio, aunque sigue siendo una minoría entre las personas migrantes en la república africana. "Hemos podido comprobar que la aerolínea Cham Wings transporta a inmigrantes bangladesíes y sirios a Bengasi. Los intermediarios se hacen cargo de los viajes de los inmigrantes y reservan vuelos en su nombre", explica Okba Mohammad, periodista de Beynana y también autor de la investigación. Se trata de una compañía privada que está en la lista negra de Estados Unidos por una colaboración con Bachar al Asad durante la guerra. "También hace el trayecto de Alejandría a Bengasi. Suelen acordar una cantidad de 6.500 euros para el viaje de Siria a Italia, 1.500 de Siria a Libia y otros 4.000 desde Libia a Italia", argumenta Mohammad.

Alí desconoce su destino. No planifica ni quiere hacerse ilusiones. "Desconocía lo peligroso que es el Mediterráneo, que se está tragando muchas vidas", añade. Estuvo a punto de embarcar en el barco 'Adriana', el pesquero que zarpó abarrotado del puerto de Tobruk y se hundió en el mar Jónico frente a la costa griega el pasado 14 de junio. Al menos 79 personas murieron, 104 fueron rescatadas con vida y el resto permanecen desaparecidas. El joven sirio se había coordinado con los contrabandistas y le dijeron la noche antes "usted no está en esta tanda". Subieron a los que llevaban "más tiempo esperando". En un primer momento, sintió frustración, pero enseguida se dio cuenta de la suerte que tuvo. "Cuando recibí la noticia de que se había volcado sentí tristeza y miedo", concluye. "Son barcos en ruinas que llevan a demasiadas personas, aun así no voy a echarme para atrás y solo me queda seguir adelante", confiesa.