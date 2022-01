Los libios se preparan para la celebración de elecciones presidenciales y legislativas el próximo 24 de diciembre, en medio de la inestabilidad que vive el país. El camino hasta llegar a ese día ha estado lleno de dificultades y quedan todavía escollos por superar.

Los libios mismos viven hoy en condiciones difíciles. El conflicto ha hecho la vida complicada. El Covid ha aumentado esa dificultad. Todo lo que tenía ha quedado totalmente destruido: fábricas, árboles quemados, los establos, los caballos. Todo ha sido destruido. Lo puede ver por sí misma. Es aún más difícil para los migrantes y refugiados que han llegado a Libia en busca de refugio y de mejores oportunidades. Estas personas han sido maltratadas y han sufrido todo tipo de abusos que un ser humano es capaz de infligir. Son muchos los problemas a los que se han enfrentado las mujeres, o lo que han visto o les ha sucedido, como abusos sexuales. Todo era diferente a como yo pensaba que iba a ser. He visto mucha muerte Libia ha sido un destino para el movimiento humano a lo largo de los siglos. En los últimos años, se ha vuelto más siniestro porque ahora hay redes de delincuencia que comercian con seres humanos. Me rompieron los dedos, me rompieron la boca, incluso ahora a veces estoy mareado porque me golpeaban la cabeza. Es un negocio multimillonario. Pero no todos los migrantes que han llegado a Libia buscan ir a Europa. Yo ya he renunciado a ir a Europa. Quiero volver a Gambia. Lo llaman el cementerio de los africanos, pero quizás sería más apropiado el de los desconocidos. Nadie sabe el nombre de los que aquí yacen, ni dónde nacieron, ni de dónde vinieron, ni cuál era la historia de su vida. Una simple tumba con un número es su última morada, en medio de la más absoluta soledad del desierto. Está cerca de la ciudad libia de Bani Walid, en la ruta que hacen los migrantes desde el sur hacia la capital, Trípoli, en la costa mediterránea. Vimos que a la mayoría de los migrantes que mueren durante el trayecto de una ciudad a otra o entre regiones los tiran en las calles y las callejuelas y en las cunetas de las carreteras. Esto llevó a nuestra asociación a levantar este cementerio para enterrarlos. Casi 500 almas descansan aquí. Su odisea huyendo de la persecución o de la guerra o en busca de una vida mejor resultó mortal. Es solo la punta del iceberg del tráfico de seres humanos. En las ciudades costeras libias, o incluso en zonas del desierto, los entierran a todos juntos, pero aquí, en este cementerio de Bani Walid, hay una tumba para cada migrante con un número específico para poder identificarlo de forma rápida. Nos trasladamos a la Safe House, un centro de acogida en Bani Walid, al que también ayuda esta asociación. La fundó Hussein Kheir. Profesor durante el régimen gadafista, dedica ahora sus esfuerzos y su vida a los migrantes. Es un lugar en el que los africanos se sienten seguros y en el que reciben todo tipo de apoyo en lo referente a medicinas, a comida. Cuando llegan a la ciudad, hay muchos que están heridos o enfermos o cosas así. Como ahora, tengo unas cinco o seis personas que han pasado por una cirugía, algunos por una cirugía muy complicada. Pero lo más difícil de tratar médicamente es el dolor psicológico que sufren. Vine porque esperaba que todo iba a ir bien y que, si venía a Libia, podría conseguir trabajo y suficiente dinero para alimentar a mi familia. No había oído hablar de Libia antes. Pero cuando mi amiga me dijo que quería traerme a Libia, que Libia era un lugar muy bonito, que había mucho trabajo, que había dinero, decidí venir. Pero cuando llegué a Libia, todo era distinto. Dormíamos en la carretera, en el desierto, sin comida, sin agua. Pasamos por muchas dificultades. Algunas personas murieron, otras enfermaron y otras nos desmayábamos en el desierto. Una de nuestras amigas murió de camino a Libia. Dejamos el cadáver tirado en el suelo y nos fuimos. -¿Has sido maltratada? -Sí -¿Y abusada? -Sí. He sido maltratada en Libia. Su sueño sigue siendo Europa, aún a riesgo de caer otra vez en manos de los traficantes, morir en el Mediterráneo o ser deportada. -En Sabha -¿En Sabha? ¿Fuiste encarcelado? Sí, fui encarcelado, 9 meses. Por esos traficantes, no por la policía libia. ¿Te pegaban? Sí, mucho, esta herida es de eso y me rompieron el diente. No tenía este aspecto cuando estaba en Gambia. Te pegaban mañana, tarde y noche, incluso en medio de la noche, para que llamases a tus padres a casa y que te enviasen el dinero. Intenté llamar a mi tío para decirle lo que estaba pasando. El mar para ir a Europa es mucho mejor que el desierto que atravesé para venir a Libia. Si quieres ir a Italia, te van a cobrar como ¿Cuánto? 4.000 dinares, 3.000 dinares. Estoy seguro de que cuando tenga dinero en la mano, llegaré a esa Europa. Hussein nos muestra los cuadernos donde anota el nombre, el lugar de origen y la edad de los migrantes a los que ha ayudado. Más de 5.700. Al día siguiente, nos damos de bruces con la realidad de las condiciones en las que aparecen muchos migrantes en el centro. Dos somalíes habían llegado en la noche. Reciben las primeras curas del doctor de la ONG Médicos sin Fronteras. Acude de forma regular a la Safe House para atender a los migrantes. El nivel de desnutrición de los recién llegados es altísimo. Más tarde se les diagnosticará tuberculosis y serán trasladados a la clínica de Médicos Sin Fronteras en otra ciudad. Su aspecto recuerda al de los supervivientes de los campos de concentración y refleja su paso por un infierno. Hamsa, todavía muy desorientado, dice que pagaron unos 8.500 euros para que los dejasen libres. De sus frases sueltas se infiere su terrible experiencia. Estoy enfermo. Después, Europa. No había libertad, ni ducha, ni comida. No podíamos hablar porque nos pegaban. Mucha muerte, mucha muerte, pero dios me ha salvado. No había ni sol, hoy hay sol. Los traficantes de seres humanos están por toda Libia porque no hay seguridad en el país. No se trata solo de Bani Walid. No nos dejan bajar del coche a rodar porque dicen que no pueden garantizar nuestra seguridad. Bani Walid fue uno de los últimos bastiones gadafistas en caer tras la revolución de 2011. Hoy es una plaza fuerte de los traficantes. Dentro de Bani Walid tienen algunos escondites que las fuerzas de seguridad han podido asaltar. Hemos podido liberar también a los migrantes de las garras de los secuestradores o traficantes. Y estos fueron detenidos y entregados a la justicia. No tenemos acceso regular y sistemático a esas llamadas casas seguras que son depósitos de inhumanidad utilizados por las redes criminales para mantener a los seres humanos como una mercancía hasta que pueden colocarlos en la cadena de suministro, es decir meterlos en barcas y enviarlos al otro lado. Los migrantes se ven atrapados en el laberinto de una Libia sumida desde 2011 en la inestabilidad y el conflicto permanentes, incluidas tres guerras civiles. La última concluyó en el verano de 2020. La guerra en Libia fue o se convirtió en una guerra por delegación porque hay muchas otras partes involucradas con la intervención internacional en la situación libia. Cada parte tiene intereses distintos en jugar un papel en Libia. El país está dividido entre el GNA, el Gobierno de Acuerdo Nacional de Tripoli y el LNA, Ejército Nacional Libio, liderado por el general Khalifa Haftar. Hay una zona bajo control de diferentes milicias. Al GNA, reconocido por Naciones Unidas, lo apoyan Turquía, Qatar e Italia. Al LNA, Rusia, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Arabía Saudí y Francia. Libia cuenta con grandes reservas de petróleo y gas y con una importante situación geoestrátegica. Cuando se mira a Libia a través de la lente de Europa, se trata de migración o de su energía, si se mira a través de la lente de Estados Unidos, es probablemente terrorismo. Y si se mira a través de la lente de los países vecinos, probablemente son los celos y la ambición. Y los libios están en medio de todas estas agendas conflictivas. De camino a Trípoli paramos en Tarhuna, donde una milicia, la de los hermanos Kani, y sus secuaces torturaron, asesinaron o expulsaron a los que consideraban sus enemigos. Una de sus antiguas cárceles está presidida por la imagen de uno de los bárbaros asesinos. Aquí también hubo migrantes encerrados. Los Kani controlaron la ciudad desde 2014. Durante la última guerra se unieron a las fuerzas del general Haftar. Faruj Alzagir es presidente de la Oficina de los Mártires y Desaparecidos de Tarhuna. Su hijo fue asesinado porque él participó en la revolución contra Gadafi. Respecto al que asesinó a mi hijo, lo sacaron de la cárcel en lugar de llevarlo ante la justicia, lo pusieron en libertad y yo no pude ni hablar porque, si hablabas, terminabas muerto. El asesino de mi hijo escapó con ellos. No quiero ajustar cuentas. Me conformaría con la condena de un tribunal. Si le imponen 10 años, aceptaría. Una vez dentro, las familias no sabían nada de sus familiares, ni de su destino. Perdían toda noción sobre ellos. Todavía era peor para quien acabara en este centro de torturas. Lo utilizaba la milicia fuera del marco legal. Mira, son como mazmorras, un metro cuadrado, un metro por setenta. Y tienen unos agujeros para respirar Aquí encima, encendían el fuego. Entonces, de tanto calor, el detenido acurrucado empezaba a sudar. Es como una cachimba. Al mismo tiempo le interrogaban y le decían que empezase a hablar y que reconociese los hechos Estaba agachado, agachado, y respiraba por el agujero. Salía una vez al día para ir al baño y para rezar. En esta casa asesinaron a 3 hijos de la familia, el 21 de diciembre de 2019. Los mataron y se llevaron sus cuerpos. No los devolvieron hasta 20 días después. Todo esto lo hicieron los Kani y su grupo. Vinieron porque alguien les dijo que estaban aquí. No encontraron nada contra ellos. Mis hijos no eran nada, tampoco militares, eran civiles. Los mataron de inmediato, sin juicio, los mataron porque sí, por nada. Cuando salí porque el niño estaba llorando vino uno, me empujó y me dijo que entrase en casa. Ella siempre va fuera al lugar donde los mataron y se queda ahí llorando y llorando y empieza a echarse tierra encima. Los mataron en la puerta de casa, estuvieron una hora y media tirados delante nuestro y nosotros llorando, una hora y media. Centenares de personas asesinadas podrían estar en fosas comunes. Se han recuperado ya más de 120 cuerpos, incluidos mujeres y niños. Un grupo de expertos de la Unión Europea colabora en la investigación de estos posibles crímenes de guerra y contra la humanidad. Aquí hay que dar una respuesta porque hay familias buscando a sus familiares. Y hay una vertiente humanitaria muy fuerte en toda esta investigación. Pero hay también la vertiente de la justicia, de la responsabilización y quien ha cometido estos crímenes. Y hoy no tenemos ninguna duda de que en varias de estas balas o en todas, estamos ante crímenes, gente que ha sido ejecutada arbitrariamente, casos de homicidio claro que tienen que ser investigados Y estamos hablando también, de situaciones de tortura. Hay muchos indicios y muchas evidencias. Todos los que participaron en estos crímenes se han escapado y están en la zona del este. Ahora el sentimiento de las familias de las victimas es que ellos están libres en la otra zona, sin haber sido detenidos ni siquiera interrogados por lo que hicieron. No habrá una paz sostenible en Libia, y la habrá algún día, pero no será sostenible sin justicia. Se han cometido muchas atrocidades en este conflicto en este país. Y Tarhuna es un recordatorio reciente de la naturaleza bárbara con la que los seres humanos de hoy son capaces de conducir un conflicto. Seguimos hacia Trípoli, la capital de este país, en el que los migrantes y refugiados se ven atrapados en una vorágine de estado fallido, milicias y redes criminales de todo pelaje campando a sus anchas. Son los más vulnerables del abismo en Libia. Los vemos en calles, plazas y cruces y bajo los puentes. Esperan a que alguien venga a ofrecerles trabajo. Venimos a buscarnos la vida, a sacar 20 o 30 dinares al día. No hay mucho trabajo. A veces hay, otra, no hay. Me dedico a la limpieza. Es lo que hay. No quiero ir a Europa ¿qué voy a hacer allí? Me da miedo. Prefiero volver a mi país. La vida diaria en Libia es difícil para todo el mundo. Pero lo es aún más, si no eres libio. Puedes sufrir todo tipo de dificultades cada día, desde la discriminación y el racismo hasta ataques, pasando por secuestros y robos. Libia no tiene una ley de asilo, por lo que los refugiados y los solicitantes de asilo son tratados como migrantes ilegales. Pueden ser detenidos y encarcelados. No hay proceso judicial cuando son detenidos. En la sede de la IOM, la Organización Internacional para las Migraciones, en Trípoli, se intenta concienciar a los migrantes sobre los riesgos que corren, si caen en las redes de los traficantes. La IOM se encarga también, en cooperación con la Unión Europea, del retorno a sus países de aquellos que deciden dar por concluido su periplo. Entonces, ¿quieres volver a Gambia? Sí. -¿Cuál es tu nombre? -Salim Nyariga. Durante tu viaje de Gambia a Libia ¿a qué tipo de problemas te enfrentaste? Los traficantes de personas Y el viaje en el desierto también es difícil. ¿Por qué viajaste desde Gambia a Libia? Por problemas económicos. Me casé muy joven y no podía mantener a mi mujer. El árabe me puso un arma en la cabeza y quiso dispararme, sólo porque no sabía hablar su idioma. Me pegó una primera vez y la segunda vez, le agarré la mano. Pensó que le estaba desafiando. En ese momento sacó el AK47. Quería dispararme. Pero, por suerte, los ancianos que estaban allí con él vinieron a negociar con ellos. Era mi primer destino pero después me di cuenta de que existen muchos riesgos para ir a Europa. Entonces, decidí volver a casa y hacer allí algo que sea beneficioso para la sociedad. Muchos, muchos, muchos, incluso antes de dejar mi país, amigos míos se ahogaron en esas aguas. Algunos quieren volver debido a su situación médica o de salud, otros por razones financieras, porque no pueden encontrar trabajo. Y los hay que no pueden soportar la inestabilidad de la situación en Libia y la inseguridad. En cualquier caso, siempre debemos asegurarnos de que las personas que solicitan el retorno están realmente dispuestas a hacerlo. Se basa en la decisión de retorno voluntario. Más de 50.000 migrantes han retornado voluntariamente a sus países desde 2015 Todas las mañanas nos despertaban a las 6. No había nada para comer. Nos pedían el dinero. Te daban un teléfono y te decían que grabases un mensaje pidiendo el dinero a tu gente, a tu madre, a tu padre, a quien fuese. Si no tenías un número, te golpeaban desde la mañana hasta la noche. Si tenías un número, tenías suerte. Cuando pagué por mi esposa, ella fue liberada. Eso fue en octubre de 2019. Cuando salió, estaba enferma. ¿Cuánto pagaste para que saliera? -3.000, pagué 3000. -¿3.000 dólares? Sí, dólares. Le dije a mi familia que me mandaran dinero para mi, pero transferí el dinero para ella, a su nombre. Quiero volver porque lo he perdido todo. He perdido tiempo. He perdido a mi mujer. He perdido mi libertad y la quiero recuperar. Mi corazón ahora se ha vuelto muy duro. Es como una piedra. No me emociono porque he visto morir a mucha gente. Tres semanas después recibo un mensaje en el whatsapp: Soy Ali, el somalí al que entrevistó en Libia. Ya estoy a salvo en Mogadiscio. Unos días después: Adaptándome bien, aunque todavía es una época arriesgada para Somalia. Como en este centro de distribución de ACNUR y del Programa Mundial de Alimentos, las organizaciones nacionales e internacionales atienden al mayor número posible de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Hay más de 600.000 en Libia. La mayoría viene de países vecinos para trabajar, pero en la última década las posibilidades y condiciones laborales han empeorado y el Covid todavía complica más la situación. Cada historia es diferente. Algunos no tienen alimentos, otros carecen de ropa, algunos no pueden alquilar un lugar para vivir, otros tienen problemas sanitarios. Las historias son muchas y diferentes. Quiero irme de aquí. Llevamos tres años aquí y siempre les digo que me quiero ir, me quiero ir para que mis hijos estudien fuera. Tengo hijos pequeños. Estamos cansados, muy cansados. Tengo miedo a irme por mar por mis hijos, por si mueren o les pasa algo. Por eso, tengo miedo. Hay gente que se fue y llegaron y eso me da esperanza. Estoy esperando a ver qué pasa. Los trabajadores de la IOM se dirigen a llevar ayuda a una de las comunidades de refugiados y peticionarios de asilo. Unas 150 personas viven en este lugar. Son en su mayoría eritreos, aunque también hay de Sudán, Somalia o Nigeria. Los eritreos huyen de un régimen represivo y hermético y de la pobreza de la que se conoce como la Corea del Norte de África. Tenemos dificultades en nuestro país. No podemos volver. Pedimos el reasentamiento en otro lugar porque aquí, en Libia, estamos teniendo muchos problemas y pasamos por muchas dificultades cuando vinimos por el Sahara, desde el principio hasta ahora. El 10 de diciembre hubo un incidente. Saltaron el muro, entraron con armas y mataron a un menor de edad. Así que todos ellos, la gente que vive aquí no está segura. La mayoría depende mucho de las organizaciones internacionales porque algunos no tienen papeles que les permitan alquilar una casa o tener trabajos adecuados. Así que estas personas dependen mucho de nuestra ayuda, no sólo de las prestaciones y de la distribución de alimentos, sino también de la asistencia médica. Prestamos también apoyo a las personas libias desplazadas que huyeron de sus hogares como resultado del conflicto en Libia, especialmente el más reciente, el conflicto en Trípoli, que se prolongó durante más de un año. Hubo momentos en los que no podíamos ni siquiera movernos 400 metros de nuestras casas. Nos falta electricidad, agua, combustible, aunque somos un país petrolero, tenemos problemas de liquidez en los bancos. Tenemos necesidades muy básicas. No se trata de derechos humanos, son necesidades humanas. Hasta medio millón de libios se han visto desplazados de sus hogares en los últimos años, entre ellos unos 200.000 en el sur de la capital, cuando el frente de la última guerra llegó hasta aquí. En la casa de Salah Mohamed se ven las huellas de la batalla. Ha regresado con su familia y quiere que la vida vuelva a la zona. El local está vacío, no hay nada ¡qué le vamos a hacer! Esperemos que todo vaya bien. La casa fue alcanzada por los proyectiles y las bombas. Pese a eso, volvimos. Hemos puesto el tenderete de té para alegrar a la gente y animarla a volver. Están regresando poco a poco. ¿Me pregunta que por qué retorné? Porque a cada uno le gusta volver a su hogar y poco a poco se está recuperando la vida. La destrucción es total en las propiedades de Abel al-Fatah, funcionario y empresario. Ha venido con su hijo a verlas. Tuvo que huir con su familia, en abril de 2019. Algunos de sus vecinos murieron. Esta casa es de la familia, todo está destruido. Entramos por la puerta de atrás, ya que por la parte de delante todo está destruido, esta es la puerta de atrás. Como puedes ver todo está lleno de proyectiles y huellas de disparos. Hay que retirar los explosivos que hay por todas partes. Son proyectiles que pesan 100 kg. Reconstruiré cuando haya un estado. Ahora no me garantiza ni la electricidad. Las carreteras están cerradas, incluso puede haber bombas en ellas. Nadie ha venido a retirar las bombas. La cantidad de minas y proyectiles abandonados por los contendientes es tal que se necesitarán décadas para su retirada. Según el experto de la ONU, en 2013, las operaciones de limpieza en Libia iban a precisar de 20 años de trabajo diario, si no había ningún conflicto. Sólo hay que contar cuántos conflictos hemos tenido desde 2013 hasta ahora y sumar los 20 años. Así que creo que, si sigue así, incluso sin más guerras, mi hijo trabajará también en esto. La Free Fields Foundation es una organización libia fundada en 2012 por Rabie Aljawashi. Su fin es retirar minas y proyectiles y concienciar a la población. Está cofinanciada por la Unión Europea. Es una Mirinda de fabricación local. Es un refresco. Así que sería como este de aquí. Esto para la presión, lo llenan de explosivos y ponen un detonador dentro y lo cubren en el suelo hasta aquí. Cuando pasas, piensas que es una lata vacía y la presionas y explota. ¿Muy malas intenciones? ¿Y también contra los niños? Sí, exacto, por el color y el jugo que hay dentro, cuando somos niños, a todos nos encanta aplastarlas así. En los últimos meses han muerto en Trípoli casi dos centenares de personas por la explosión de estos artefactos abandonados. Rabie ha perdido a dos miembros de su equipo. Normalmente, se ven explosivos trampa y artefactos explosivos improvisados en las zonas militares, en las zonas donde se libran los combates. Pero ahora los hemos encontrado en la habitación de los niños, en los dormitorios principales, en el baño y en la cocina, en la casa. Están dirigidas principalmente a civiles y niños. Tenemos un aviso de un caso en la carretera del aeropuerto. Se trata de un proyectil. Un señor nos dijo que lo había encontrado en su huerto. Tenemos que retirarlo. Una vez allí, comprueban el tipo de proyectil y si se puede retirar o hay que explosionarlo in situ. Un obús cayó aquí en mi granja hace un año. Cuando vine a ver la casa, lo encontré. Así que llamé a la gente que se encarga de estas cosas. Hace un año, dejé mi casa, cuando empezó la última guerra. Nos fuimos. En esta casa estábamos mi mujer, mis hijos y yo. No podíamos quedarnos. Al final deciden llevarse el proyectil. Pero antes de volver a la central, acuden a otro lugar. Han recibido otro aviso. Se ha encontrado una mina antipersonas junto a la entrada de una casa. Este tipo de mina es muy sensible y muy peligroso. No podemos llevarla a nuestro almacén. Tenemos que destruirla aquí. Podemos hacerlo con la tecnología que tenemos de Sudáfrica. Es segura. Así que la quemaremos en un sitio. Podemos moverla de donde está a un lugar seguro donde podemos realizar esta operación. Se retiran y la mina es destruida a distancia. Todo el mundo está agotado por la guerra. Todos están buscando un escape o una salida del dilema en el que nos encontramos ahora y estamos sufriendo. Ahora estamos en la situación de pasar del establecimiento de la paz a la construcción de la paz y luego a la construcción de la nación, ya que todavía no somos un Estado. Hadia Gana es una artista franco-libia convencida de que saldrán adelante. Nos guía por el que será un museo y centro cultural en recuerdo de su padre, que fue artista e intelectual. No ha abandonado el país en estos años y estuvo en primera fila de la insurrección contra el dictador Gadafi. Es crítica con la sociedad libia y reivindica la memoria colectiva. En Libia somos un poco amnésicos, así que estoy trabajando mucho en la memoria y en la esencia del recuerdo. Hemos sido educados de una manera, por el gobierno, como una sociedad en la que no tienes responsabilidad. Si lo comparas con la sociedad europea, en la que o trabajas o te mueres o te echan de tu casa, aquí nunca piensas que te vas a ir de tu casa. Tu casa es tu casa. Sufrimos durante 40 años debido a que vuestros países protegieron a un dictador, sabiendo que era un dictador. Y luego vienen y nos dicen: estáis a salvo. Siento rabia cuando esto pasa. Siento que es injusto. Hadia está en el consejo de administración de la entidad encargada de la rehabilitación de la ciudad vieja de Trípoli, que es un símbolo y reflejo de la identidad libia. De alguna manera, es realmente ADN libio. Tienes romano, tienes bizantino, tienes turco, tienes italiano, tienes español. La ciudad es, en cierto modo, la prueba material de lo que es la gente. Si se pueden resaltar todas estas partes, es muy bonito tener esa identidad. Es un cruce. Para Salim también era el paso para ir a Europa. Espera con otros subsaharianos cada mañana a ver si alguien viene a ofrecerles trabajo. No quiere volver a Gambia con las manos vacías después del infierno vivido. Hay veces que es fácil, pero, a veces, no es nada fácil, porque hay demasiada gente aquí y es difícil conseguir trabajo. A veces tienes trabajo una vez a la semana, otras, dos veces. Unas veces te cogen un día entero y no te dan mucho dinero. ¿E incluso no te pagan? Otras, ni siquiera te pagan y te dicen que te vayas a casa. Si das con una buena persona, te pagará más, quizás 80 dinares o 70. Normalmente, pagan 60 dinares máximo. Nos trasladamos a Sabratha. Acompañamos al embajador español en su visita a la ciudad para reunirse con su alcalde. España ha puesto en marcha un proyecto de cooperación entre municipios españoles y libios para colaborar en la reconstrucción y reconciliación del país. Hay que apoyar los servicios que hay aquí, como los servicios sanitarios, hospitales y ambulatorios. No hay inversiones para estos servicios en la ciudad. No se protege la arqueología, ni las playas, que son características de la ciudad y que la distinguen de otras ciudades libias. Sabratha cuenta con unas extraordinarias ruinas romanas, parte del rico patrimonio histórico-artístico y arqueológico del país. Estuvo bajo control de células terroristas del grupo yihadista Daesh. Y es uno de los puntos desde los que los traficantes lanzan sus lanchas neumáticas y barcas repletas de migrantes y refugiados hacia Europa. El control de las fronteras y de los casi 2.000 km de costa libia es complicado. El hecho de que terminara la guerra, por así decir, con el alto el fuego, liberó una zona costera amplia que han vuelto a aprovechar los traficantes de personas y otro tipo de delincuentes de delincuencia organizada. Y en ese sentido también casi ha empeorado. Es complicado, claro. Son fronteras muy amplias, muy porosas, grandes extensiones de desierto, grandes extensiones de costa. Vemos una expansión de las redes, una multiplicación de las rutas, una innovación en los medios que se están utilizando para trasladar a las personas a través de diferentes vías para llevarlas a los puntos de concentración desde los que se embarcan en los botes e intentan cruzar a Europa. Y creo que el mundo ha fracasado en su intento de frenar y cortar esta actividad criminal y reducir estas redes criminales. Se trata de un negocio multimillonario, muy extendido en los países de origen, de tránsito y de destino. Es difícil de combatir porque no hay buena voluntad o voluntad política de unirse para frenar esto. Se está utilizando realmente, incluso por gobiernos, bien para ganar dinero, o para dejar algo claro o para presionar a un país vecino, para inundarlo de gente o para quitarse de en medio a que no se es capaz de mantener en el propio país. Esta es una situación en la que la gente viene a la iglesia y se siente segura, está en un lugar en el que no son molestados. Siempre existe el problema de los que quieren irse. No los ayudamos. Algunos piensan que nosotros, como iglesia católica, como estamos con el Vaticano y el Vaticano es un estado, piensan que podemos darles el pasaporte y el visado. Pero eso no es posible porque eso corresponde al estado italiano. En esta iglesia católica de Trípoli se celebran de forma regular misas para migrantes llegados desde diferentes lugares, desde los filipinos hasta los subsaharianos de distintos países. Vienen con la idea de que si llegan a Europa, se van a instalar allí y encontrar todo lo que no han encontrado en su vida. Es una idea equivocada en realidad, porque todos sabemos que no es tan fácil. Es muy difícil. Pero tienen esta idea en su mente. Lo más probable, por lo que he visto, es que son cosas que alguien les dice en sus países para sacarles el dinero. Hay también un pequeño dispensario médico para ayudarles ya que no suelen ser atendidos en la sanidad pública porque las autoridades los consideran ilegales. Era un trabajador comunitario de salud en mi país. Cuando vine a este país, vi que no tenía sentido seguir adelante y que quería poner en práctica lo que aprendí. Continúe siendo voluntario para ayudar, porque si veo que sucede algo, tengo que ayudar. Mi obispo me dijo que buscaban trabajadores sociales. Así que estoy muy contento de hacerlo. En este momento, el problema se refiere a los hospitales. Cuando van al hospital, no tienen mucha ayuda. Es difícil. La gente mala secuestra a algunas chicas y se las lleva a algún sitio para venderlas. La migración a Libia existe desde hace décadas, su moneda es más fuerte que la mayoría de las africanas y, durante el régimen gadafista, había mucho trabajo y se ganaba dinero. Las condiciones tampoco eran fáciles para los migrantes debido al racismo y a la falta de derechos laborales, pero había estabilidad y seguridad. Muchos vinieron y se quedaron. Marian y Mohamed llegaron hace décadas. Lo hicieron en avión. Entonces no había traficantes. Aquí se conocieron y casaron. Tienen 7 hijos. Ahora piden ser reubicados en otro país. La situación económica actualmente es complicada. No tenemos dinero para que nuestro hijo mayor siga estudiando. Quizás vayamos fuera o podamos enviar a los hijos a estudiar y que mejore su situación. Es lo que esperamos. Para mí, cada uno vive con sus problemas en su mundo, cada uno con sus problemas. En términos generales, todo el mundo está cansado. Antes Libia estaba bien. De diez años para acá se ha complicado todo. Antes, cuando a alguien le pasaba algo, todo el mundo ayudaba. Parece que no hay solución. La gente vive así, como puede. No hay ningún cambio en la situación. La gente ha estado viniendo a Libia para comerciar, para acceder a los puertos marítimos, para adquirir bienes y llevarlos de vuelta a las zonas no costeras de África. Así que esta forma de vida humana ha estado ahí durante muchos, muchos años. No lejos del centro de Trípoli, centenares de migrantes presencian un partido de fútbol. Son en su mayoría de Níger. Es viernes, día de la Liga de Níger en la que compiten 17 equipos formados en su mayoría por nigerinos, aunque también hay algunos de otros países subsaharianos. Los nigerinos vienen a Libia a trabajar. Sólo una minoría quiere ir a Europa, en comparación con los migrantes de otros países. Vine en busca de trabajo, ya que en Níger solo trabaja el 20% de la gente, pero aquí, aunque vengamos un millón encontramos trabajo. Los de Níger no pretenden ir a Europa, vienen a Libia a trabajar y conseguir dinero para mandárselo a la familia y luego volver a Níger a vivir. Para nosotros venir a Libia es lo mejor, aunque haya guerra. No hay otra opción. Cuando llegamos a Sabha, había gente negra que vive en el sur de Libia. Entonces, dijeron que no había pagado. Me encerraron. Nos pegaban, nos pegaban. Cuando intenté discutir con ellos, me golpearon con la pistola. Me rompieron el hombro. Llamé a mi familia, les expliqué todo y les hablé de mi hombro roto. Le dije a mi familia que si no enviaban el dinero, me matarían. Tenemos un terreno. Mi familia vendió el terreno y envió el dinero. Entonces me liberaron. Tengo la intención de ir a Europa. Desde 2013, para más de 17.0000 migrantes y refugiados el Mediterráneo Central ha sido su tumba. Muchos otros son rescatados por barcos de ONGs y desembarcados en puertos de Italia y Malta. Libia y su guardia costera acusan a las organizaciones humanitarias de violar sus aguas soberanas cuando acuden a su zona SAR de búsqueda y rescate. Los migrantes y refugiados que son interceptados o rescatados por los guardacostas libios, casi 12.000 el pasado año, son devueltos al país, se ven de nuevo atrapados en Libia y pueden acabar en centros de detención. No es un país seguro para enviar a la gente de vuelta porque el conflicto, junto con el COVID y las acciones de las redes criminales, no hacen de Libia un lugar seguro al que devolver a la gente. Los centros de detención son centros de inhumanidad en los que se cometen graves violaciones, extorsiones, secuestros y malos tratos y se violan los derechos a plena luz del día. Se desconoce el número de personas retenidas en centros clandestinos de los traficantes. Ni Naciones Unidas ni las organizaciones humanitarias tienen acceso a esos lugares en los que las condiciones de vida son todavía peores. En los campos de detención oficiales, cuyo cierre pide la ONU, hay entre 2.000 y 2.500 personas. Ha llegado a haber más de 30 de estos campos, aunque su número ha disminuido. Están cerrando algunos de los campos más próximos a Trípoli y desplazándolos un poco hacia el sur de la capital y hacia las fronteras del sur, en el Fezzan. Europa continúa con su política de externalizar el control de las fronteras. Italia ha renovado su controvertido acuerdo migratorio con Libia, criticado por organizaciones humanitarias. Este permite dotar de medios y formar a los guardacostas libios y dejar el rescate de los migrantes y refugiados en sus manos, a pesar de que algunas de sus unidades estarían infiltradas por los traficantes o se alían con ellos. Italia sigue también con su política de bloqueo de los buques humanitarios y obstaculizando sus misiones, lo que dificulta la búsqueda y el rescate de migrantes y refugiados en el mar. Europa tiene que ayudar a países como Libia a construir una política migratoria sólida. Europa tiene que dejar de decir que la detención es una solución, porque se ha demostrado que no es un elemento disuasorio. Y tiene que aportar su capacidad, sus conocimientos, sus capacidades, para ayudar a Libia y no tratar de resolver el problema en la línea de la costa, ya que este problema no sólo se origina en el sur de Libia, sino en África. En el este, controlado por Haftar, también hay centros de detención y lo normal es deportar a los migrantes hacia los países vecinos. La política es que la migración es ilegal y esa no es la forma correcta como premisa para que el país aborde la cuestión de las personas que de hecho necesita. Libia necesita migrantes. Reconstruir Libia va a requerir mucha mano de obra que puede venir de esos mismos países que producen ahora migrantes. Mirando hacia el mar Mediterráneo, la mente de Salim vuela a su país, Gambia, a orillas del Océano Atlántico. Piensa en su pequeña. Sólo la he visto por fotos y videollamadas, pero no la he visto en persona desde que nació. Nunca imaginó lo que unos seres humanos sin escrúpulos eran capaces de hacer a otros seres humanos. Ya he renunciado a ir a Europa. Quiero volver a Gambia Su sueño europeo se ha transformado en el de ser avicultor y tener una granja en su país. La esperanza es que su hija nunca tenga que pasar por la terrible experiencia de su padre.

Más de 90 candidatos se han registrado para las presidenciales, aunque varias decenas han sido excluidos por la Comisión Electoral, entre ellos el que quizás sea el más conocido fuera del país, Seif el Islam, hijo del dictador Muamar el Gadafi.

Seif el Islam estaba llamado a suceder a su padre, y su apelación en contra de esa decisión está todavía pendiente de resolución. También tiene abierta una causa porque está acusado de crímenes de guerra, al igual que otro de los principales candidatos, el general Khalifa Hafter, hombre fuerte del este del país que se proclamó en 2014 jefe del Ejército Nacional Libio.

Para las legislativas se han presentado más de 1.300 candidatos. Los comicios son vistos como una oportunidad para iniciar una etapa de estabilidad y paz, aunque habrá que esperar las reacciones de los contendientes tras conocerse los resultados. Nadie descarta nuevos enfrentamientos. Libia sigue siendo un país fragmentado entre el este y el oeste en un conflicto en el que están implicados diversos países, que apoyan a uno u otro lado, un gran número de milicias y combatientes extranjeros.

Equipo de TVE desplazado a Libia en diciembre de 2020

El pasado 17 de febrero, Libia celebraba el décimo aniversario del inicio de la revolución que, con el apoyo de la OTAN, acabó con el régimen del dictador Muamar el Gadafi. Tras el final de la dictadura, la división, la inestabilidad y el conflicto han sido permanentes, incluidas tres guerras civiles. La última concluyó el pasado mes de junio.

El pasado 17 de febrero, Libia celebraba el décimo aniversario del inicio de la revolución que, con el apoyo de la OTAN, acabó con el régimen del dictador Muamar el Gadafi. Tras el final de la dictadura, la división, la inestabilidad y el conflicto han sido permanentes, incluidas tres guerras civiles. La última concluyó el pasado mes de junio.

Documentos TV en Libia El país es hoy un estado fallido. En ese caos de violencia, corrupción, falta de ley y orden, los traficantes de seres humanos, los criminales, la delincuencia organizada y las milicias armadas actúan de forma impune. Los más vulnerables, los migrantes y refugiados que llegan a Libia en busca de una vida mejor, de refugio o de camino a Europa, terminan atrapados. "Me rompieron los dedos, me rompieron la boca, incluso ahora a veces estoy mareado porque me golpeaban la cabeza" Muchos sufren malos tratos, torturas, violaciones, esclavitud o secuestro a manos de los traficantes, las milicias o por los guardianes de los centros de detención. "Me rompieron los dedos, me rompieron la boca, incluso ahora a veces estoy mareado porque me golpeaban la cabeza", contó a Documentos TV, Ali Mahmud Ahmad, de Somalia. "Libia ha sido un destino para el movimiento humano a lo largo de los siglos. En los últimos años, se ha vuelto más siniestro porque ahora hay redes de delincuencia que comercian con seres humanos", asegura Yacoub El Hillo, ex jefe adjunto de UNSMIL (Misión de Apoyo de la ONU a Libia). Y añadió: "Se trata de un negocio multimillonario, muy extendido en los países de origen, de tránsito y de destino".

La Safe House de Bani Walid En Bani Walid hay una casa de acogida, la "Safe House", para migrantes y refugiados. Muchos de los que llegan allí han pasado por un infierno en el camino. “Se trata de un negocio multimillonario, muy extendido en los países de origen, de tránsito y de destino“ Bani Walid está en la ruta que cogen los migrantes desde el sur de Libia hacia la capital, Trípoli, en la costa mediterránea. La ciudad fue uno de los últimos feudos gadafistas en caer y hoy es una de las plazas fuertes de los traficantes. Hussein Kheir, profesor durante el régimen de Gadafi, fundó hace unos años este centro y ahora dedica sus esfuerzos y su vida a los migrantes. "Estas personas han sido maltratadas y han sufrido todo tipo de abusos que un ser humano es capaz de infligir. Son muchos los problemas a los que se han enfrentado las mujeres o que han visto o les han sucedido, como abusos sexuales", nos explicó. Hussein Kheir, profesor y fundador del centro de acogida de migrantes y refugiados DOCUMENTOS TV En la "Safe House" hablamos con la nigeriana Halima Wilhem. Perdió a su hija cuando apenas tenía dos meses. Nos contó que vino a Libia porque una amiga le aseguró que encontraría trabajo y ganaría dinero, pero que el viaje fue terrible, que incluso una amiga murió en el desierto y que dejaron su cuerpo allí, abandonado. Y el gambiano Ali Henry Okosun, que fue secuestrado por los traficantes, nos mostró una herida en su rostro y un diente roto, resultado de las palizas que le dieron hasta que su familia pagó por su liberación. Halima y Ali Henry trabajan en Bani Walid, pero seguían pensando en ir a Europa cuando ahorren lo suficiente para pagar a los traficantes. 23.48 min No es un día cualquiera - El abismo libio - Rosa María Calaf - El café de las 9 - 21/03/2021 - Escuchar ahora Cuando al día siguiente volvemos al centro, nos dimos de bruces con las condiciones en las que llegan muchos. “Estas personas han sido maltratadas y han sufrido todo tipo de abusos que un ser humano es capaz de infligir“ Hamsa Ahmad de Somalia y un amigo habían aparecido por la noche, tras ser abandonados por los traficantes a su suerte después de pagar 8.500 dólares por su libertad. Habían estado encerrados un año en un hangar. Su aspecto recuerda a los supervivientes de los campos de concentración. Estaban todavía muy desorientados. Sólo Hamsa era capaz de hablar algo. Con palabras y frases sueltas, nos dijo que habían pasado por un infierno, que les pegaban, no les daban de comer ni de beber y que no veían el sol. Hamsa Ahmad de Somalia, aún desorientado tras pasar un año encerrado en un hangar DOCUMENTOS TV Cerca de Bani Walid está el llamado cementerio de los africanos. Lo fundó la asociación Al Salam (la paz) para enterrar de forma digna a los migrantes que pierden la vida en su odisea y acaban tirados en cunetas o calles de la ciudad o en el desierto. En el lugar yacen ya varios centenares de almas. Pero no se sabe nada de los fallecidos, ni su nombre, ni su origen ni la historia de su vida. Un simple número identifica cada una de las tumbas.

El retorno voluntario Según la IOM, la Organización Internacional para las Migraciones, desde 2015, más de 50.000 migrantes han retornado voluntariamente a sus países de origen desde Libia. La IOM se encarga de organizar el regreso a sus hogares de aquellos que deciden poner fin a su dramática aventura. "Algunos quieren volver debido a su situación médica o a su salud, otros por razones económicas, porque no pueden encontrar trabajo. Y los hay que no pueden soportar la inestabilidad de la situación en Libia y la inseguridad", explicó a Documentos TV, Juma Benhassan, oficial de operaciones de la IOM en Libia. Salim Nyariga, un joven gambiano, ha solicitado el retorno voluntario a su país DOCUMENTOS TV En la sede de la IOM en Trípoli nos encontramos a Salim Nyariga, un joven gambiano, que fue a solicitar el retorno voluntario a su país. Nos contó que ya no puede más, que ya no podía más, que ya no persiguía ningún sueño europeo, que la experiencia había sido dramática y que un traficante estuvo a punto de matarlo. Quería regresar y conocer en persona a su hija que nació cuando él ya había iniciado el backway, como se llama en Gambia a la migración irregular. Salim ya regresó a Gambia hace unos meses y ha empezado una nueva vida después de adquirir, con ayuda de la IOM y de amigos, un coche y la licencia para trabajar de taxista. Ali Mahmud Ahmad cuenta que lo ha perdido todo: a su mujer, la libertad, el tiempo y que es incapaz de sentir emociones por las muertes que ha vivido DOCUMENTOS TV Todavía es más terrible si cabe la historia del somalí Ali Mahmud Ahmad al que los traficantes encerraron durante meses y le pegaban a diario para que llamase a su familia y pagase el rescate. Su mujer murió en enero de 2020 en Libia. Nos dijo que lo ha perdido todo, a su mujer, la libertad, el tiempo, y que su corazón era como una piedra y que era incapaz de sentir emoción de tanta muerte que había visto. Unas semanas después fue repatriado y ahora se encuentra en un país africano intentando rehacer su vida.