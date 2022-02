El sueño electoral en Libia, una partida de ajedrez fallida: "Se han presentado los mismos que nos hacen vivir con miedo"

La inestabilidad se cronifica y Libia se ha convertido en un Estado fallido. Una situación que en la última década se ha traducido en desplazados, masacres, asesinatos sistemáticos y violaciones en masas. Esta semana se cumplen cinco años desde el acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y con las autoridades libias para interceptar a las personas migrantes y refugiadas que tratan de cruzar el Mediterráneo. Durante este periodo se calcula que un total de 82.000 personas han sido devueltas a las costas africanas. Vuelven al infierno del que huyeron donde han vivido, según las organizaciones internacionales, torturas, extorsión, esclavitud y abusos.

“Nunca sabremos cuántas personas han desaparecido en Libia y nunca lo llegaremos a saber. No solo es un horror que Europa parece ignorar, el problema es que con dinero europeo, con nuestros impuestos, muchas personas están siendo recluidas en centros con la más total impunidad y bajo ningún tipo de supervisión”, asegura el portavoz de Amnistía Internacional. El Estado fallido se está convirtiendo en un muro para bloquear el flujo migratorio irregular.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados también ha expresado su preocupación tras varias operaciones a gran escala llevadas a cabo por las autoridades libias en las que se han producido detenciones y redadas en zonas donde viven migrantes y solicitantes de asilo. Amnistía Internacional denuncia que ante esta alarmante situación, la UE está siendo completamente pasiva: "A la hora ejecutar sus acuerdos internacionales, obviando que está obligada a implementar la cláusula de respeto a los derechos humanos, en este caso de las personas migrantes retenidas en estos países, a cambio de fuertes sumas de dinero”. Lamentan que Libia se haya convertido en uno de los principales muros que la Unión Europa, sobre todo Italia, ha levantado en África para contener los movimientos de población.

