La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha ofrecido este domingo "reforzar la asociación" con Túnez mediante un paquete integral de asistencia financiera para garantizar la estabilidad económica del país norteafricano de 900 millones de euros y una ayuda adicional de 150 millones que se inyectaría "inmediatamente" en el presupuesto. También ha acordado un renovado partenariado en materia de migración contra el tráfico de personas.

Con esta medida propuesta al presidente tunecino Kais Saied, la UE quiere conseguir un aumento del comercio y la inversión, cooperación energética mutuamente beneficiosa, abordar los desafíos migratorios comunes y "reunir a nuestra gente", ha defendido Von der Leyen.

"Ambos tenemos un amplio interés en romper el cínico modelo de negocio de contrabando y traficantes, que deliberadamente ponen en riesgo las vidas humanas por beneficios y trabajaremos en una operación asociativa antitráfico", ha dicho Von der Leyen en Túnez, donde ha anunciado 100 millones de euros en asistencias para la gestión de fronteras, búsqueda y rescate, medidas contra el contrabando y retornos en el Mediterráneo.

Von der Leyen ha realizado el anuncio junto a los primeros ministros de Países Bajos e Italia, Mark Rutte y Giorgia Meloni, que le acompañan en su viaje al país norteafricano, en el que se han reunido con la primera ministra tunecina, Najla Bouden, y el presidente Kais Saied. "Redunda en nuestro interés común reforzar nuestra relación e invertir en estabilidad y prosperidad, y por eso estamos aquí", ha declarado la presidenta de la Comisión Europea, que ha dicho actuar en nombre del "Equipo Europa".

“We are here as Team Europe to mark an important milestone in the relationship between the EU and Tunisia.



We are working with Tunisia on a comprehensive 5-pillar package. https://t.co/96E4jaY0if“