Mejorar los salarios, impulsar la cualificación de los trabajadores y estudiantes y no olvidarse de la España Vaciada. Así debería conjugarse la fórmula para reducir los 145.053 puestos de trabajo que hay sin ocupar en España, según la última Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE del segundo trimestre de este año. El número de vacantes no para de crecer y ya supera los casi 110.000 empleos sin cubrir que cifró en abril del año pasado la patronal de pequeñas y medianas empresas (Cepyme).

De esta manera, el tablero laboral está marcado por dos fenómenos: mientras las vacantes no paran de crecer, hay una tasa de paro del 12,67% y más de 2.881.000 personas desempleadas, según los datos de paro de noviembre. Por tanto, surge una pregunta: ¿es un problema significativo que siga habiendo más puestos sin ocupar mientras hay más de dos millones y medio de parados?

Partiendo de ahí, queda descifrar cómo frenar esta tendencia al alza. Para ello, la cualificación y la especialización serán claves y si los futuros trabajadores no se forman en servicios, industria, digitalización y transición energética, donde las empresas ya advierten de la falta de trabajadores, en 2030 podría seguir habiendo 100.000 puestos sin cubrir en España, según el último Informe Anual de la Formación Profesional del Centro de Conocimiento e Innovación de CaixaBank y Dualiza.

Desde Cepyme aseguran que está muy relacionado con el envejecimiento de la población y que se intensifica en la España Vaciada. "Si nos alejamos de grandes núcleos urbanos, afecta a todos los sectores, como la hostelería", explica Inmaculada Pardo, portavoz de la organización. Sin embargo, desde UGT no ven que sea un problema significativo. "A nuestro juicio, el problema no está en las vacantes, sino en los salarios y las condiciones de trabajo", explica a RTVE.es Fernando Luján, vicesecretario general de política sindical de UGT.

Para impedir que esta cifra siga aumentando, otra clave se halla en el sistema educativo. "La Formación Profesional es una llave brutal para la cualificación" y para impulsar la inserción laboral futura, señala Mónica Moso, responsable del Centro de Conocimiento e Innovación de CaixaBank Dualiza y una de las directoras del estudio de la FP.

Otra tarea pendiente es la falta de especialización , ya que "la tendencia de los jóvenes ha sido estudiar más en las universidades, apostando mucho menos por la FP en comparación con otros países", señala la portavoz. Nos pone un ejemplo dentro de la agricultura , donde indica que a priori no hay grandes problemas de relevo generacional. Sin embargo, se están empezando a usar drones para fumigar cultivos en explotaciones y las empresas tienen problemas para encontrar a personas que sepan manejarlos, ya que los empleados que tradicionalmente están en este sector no tienen esa especialización. “En cuanto se necesitan competencias digitales un poco más avanzadas, ya hay problemas para encontrar mano de obra”, señala la portavoz de Cepyme.

Desde Cepyme explican a RTVE.es que la falta de mano de obra no es algo nuevo. "Es un problema que está en determinados territorios y sectores en España desde hace tiempo", señala Inmaculada Pardo, que sí reconoce que donde más se aprecia es en puestos técnicos de la construcción y la industria , y empleos relacionados con la digitalización y el transporte de mercancías, afectado por las trabas burocráticas para homologar los títulos.

La lucha para no convertirse en parte de la España Vaciada: "El paro es tremendo y la gente se tuvo que marchar" RUTH DRAKE

“Hay muchos negocios en la España más despoblada que están cerrando porque no hay relevo generacional", señala, y hace hincapié en que el empleo en estos lugares es crucial porque no solo genera ventas, sino que fija la población al territorio. "Son empresas en las que trabajan cuatro o cinco familias y que si cierran, esas familias se marchan de allí", matiza.

" Todo esto se agrava muchísimo en la España Vaciada , en provincias como Cuenca, Teruel y Soria ", explica, y en territorios que llevan perdiendo población de forma continuada y que piden medidas para fomentar el empleo y atraer nuevas inversiones. "Ya no es solo de industria y construcción, sino que se generaliza a otros sectores y las empresas no encuentran trabajadores en hostelería o agricultura", señala Pardo.

UGT no ve un problema llamativo y pone solución: mejorar los salarios

Para UGT, sin embargo, el número de vacantes libres no es un problema sistémico, sino que está muy concentrado en algunos sectores y comunidades, según su último estudio realizado en junio de 2022 y con datos del INE. "En comparación con la UE, no parece que sea un problema significativo en el mercado de trabajo español", explica a RTVE.es el vicesecretario general de política sindical de UGT.

En España hay 145.053 vacantes sin cubrir, de los que el 54% están en Cataluña, la Comunidad de Madrid y Andalucía, y casi el 90% del total se concentra en sector servicios, según la última Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE publicada en septiembre, que también indica que "la mayoría de las unidades preguntadas contestan que no tienen vacantes que cubrir este trimestre porque no necesitan trabajadores adicionales".

“"Si se dignifican salarios y condiciones laborales, no tendremos ningún problema teniendo en cuenta que contamos con casi tres millones de desempleados"“

Luján Defiende que el dato de las vacantes no es preocupante y que se explica, en parte, porque los trabajadores de algunos sectores se han marchado a otros países europeos: "Hemos exportado transportistas a Reino Unido, ingenieros informáticos a Alemania y muchos agricultores se van a la vendimia en Francia". Así, remarca que "no es un problema cuantitativo ni cualitativo, y si se dignifican salarios y condiciones laborales, no tendremos ningún problema teniendo en cuenta que contamos con casi tres millones de desempleados".

En esta línea, explica que cuando se actualicen las jornadas y los salarios, "las poquísimas vacantes que tenemos en comparación con el resto de Europa" serán cubiertas. Para ello, ve necesario que la patronal de empresarios, la CEOE, se siente a negociar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva para actualizar y “dignificar” los salarios de cara a los próximos años.