Con más de tres millones de parados resulta sorprendente que las empresas tengan problemas para encontrar trabajadores en España. Sin embargo, hay más de 109.000 puestos sin cubrir en nuestro país, según alertó hace unas semanas la patronal de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme). Sectores como la construcción, la hostelería o el campo no consiguen personal cualificado para cubrir sus vacantes, una tendencia que, de seguir al alza, podría poner en riesgo no solo la viabilidad de los negocios, sino también la consecución de las inversiones comprometidas para la recepción de los fondos europeos.

“Que las compañías paguen más a los empleados, les ofrezcan mejores condiciones laborales y les den más motivos para trabajar”, apuntó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como posible solución a este problema. Sin embargo, según el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, “el problema es muchísimo más grave”, lo sufren diferentes sectores y en diferentes puestos, también aquellos con una mayor remuneración, por lo que a su juicio “no vale despejarlo con una frase de este tipo”.

Es la gran paradoja del mercado de trabajo español: decenas de miles de puestos de trabajo están actualmente sin cubrir a pesar de que la tasa de paro en España se sitúa en el 13,45 %. Para el profesor de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) José Manuel Camacho, esto se explica por el histórico desajuste entre demanda y oferta de trabajo. “Por un lado, el mercado no es capaz de dar respuesta a las necesidades de las compañías, pero tampoco de absorber las peticiones que existen por parte de algunos colectivos, como los jóvenes o los mayores de 45 años”, apunta a RTVE.es.

Déficit educativo, cultural y salarial

Pero, ¿por qué el mercado no puede responder a esta demanda? La causa principal de este déficit de trabajadores es la falta de las competencias formativas. “Hay un claro desacoplamiento de la política de formación con las necesidades de las empresas”, advirtió el presidente de Cepyme. Aunque, según el profesor de UDIMA, las razones podrían ser de tres tipos.

“La primera de ellas sí podría estar relacionada con ese déficit a nivel educativo, al no haber potenciado de manera adecuada los oficios de toda la vida. Esto se da principalmente en sectores como la construcción, el transporte o la industria”, explica el experto, quien lamenta que la Formación Profesional (FP) no se ha potenciado “hasta hace relativamente poco tiempo”, mientras que “se han priorizado” los estudios universitarios. “De esta forma, la demanda que existe no puede ser atendida porque no hay suficientes profesionales preparados”, recalca.

La segunda causa está muy relacionada con este factor: es la influencia de tipo cultural y generacional, y que afecta en mayor medida al sector primario, aunque también podría darse en el secundario. Según Camacho, “la gente joven ha decidido marchase a las grandes ciudades a formarse en estudios que poco tienen que ver con las necesidades que pueden tener en los en los pueblos”, con el consiguiente abandono de los negocios familiares. “Además, son pocos los jóvenes que ven realmente una oportunidad de empleo en actividades como la agricultura o la ganadería”, añade.

En último lugar toma relevancia las palabras de las palabras de la ministra de Trabajo: en España existe un problema de baja remuneración respecto a otros países. “Por ejemplo, las organizaciones sanitarias, sobre todo a nivel privado, están encontrando muchas dificultades para conseguir personal con conocimientos de este tipo porque por las condiciones que ofrecen otros países, sobre todo europeos, son mucho mejores”, explica el profesor.