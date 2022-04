La CEOE muestra su rechazo a la propuesta de los sindicatos para vincular las subidas salariales al IPC

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha analizado este viernes en una reunión interna la propuesta de los sindicatos de vincular las subidas salariales al IPC para los próximos años. Fuentes de la patronal han explicado a RNE que, aunque no se trata de una postura oficial, han mostrado su rechazo a la medida y considerando que es un planteamiento de momento "inaceptable" y que aleja la posibilidad de cerrar un pacto.

Consideran que la propuesta no es aceptable porque indexa los salarios al IPC año a año, porque corre el riesgo de integrarse de cara al futuro y porque contribuye a los efectos de segunda ronda por la inflación. De este modo, se mantiene un bloqueo entre patronal y sindicatos para definir un marco de futuras negociaciones con respecto a los sueldos.

Lo expresado este viernes por la CEOE va en la línea de su postura defendida a principios de abril, cuando se mostró en contra de vincular los salarios al IPC, ya que consideran que "no es la solución". Por su parte, los líderes de UGT y CC.OO., Pepe Álvarez y Unai Sordo, advirtieron a la patronal que no aceptarán devaluar los sueldos en un contexto donde los trabajadores deben soportar un IPC que se ha disparado al 9,8% en este mes de marzo.

Fuentes de UGT han explicado a TVE que su propuesta se centraba en una subida del 3,4% para 2022 , un 2,5% para 2023 y 2% para 2024 . Además, una cláusula de revisión del 50% para este año y otro 50% para los próximos dos años. Con estos aumentos, buscan que al final de los tres años no sean los trabajadores los que pierdan. Sin embargo, señalan que la patronal no ha aceptado y que les proponían un aumento del 3% para este año, del 2% para 2023 y otro 2% para 2024, lo mismo que hace un mes. Así, desde UGT aseguran que están firmando convenios "mucho mejores" y a la CEOE "no le gusta".

Hacer una recomendación salarial según la evolución de la inflación subyacente

Sin embargo, el diálogo no está roto y fuentes de la CEOE han confirmado a RNE que habrá nuevos encuentros después de Semana Santa. La intención de la patronal es, si no se consigue cerrar un acuerdo, hacer una recomendación salarial apoyada en un consenso de previsiones de evolución de la inflación subyacente, es decir, la que no incluye elementos volátiles como energía y alimentos no elaborados. Este valor subió al 3,4% en marzo.

Así, la recomendación salarial pactada en los AENC, habitualmente para varios ejercicios, sirve de guía para la negociación de los convenios. La patronal y los sindicatos arrancaron las negociaciones de este nuevo AENC a finales de enero, con todo el semestre por delante.

El estallido de la guerra de Ucrania y las presiones inflacionistas situaron la evolución de los salarios en el marco del pacto de rentas que el Gobierno ha querido abordar como respuesta a la complicada coyuntura económica.