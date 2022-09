Cada vez son menos los que cuestionan que el cambio climático existe y, por ello, es urgente tomar acciones para frenarlo. En esta misión tienen un papel fundamental los empleos verdes, nuevas profesiones que se están asentando en el mercado laboral y que, según los expertos, tienen un gran potencial para detener los efectos de la crisis climática y acabar con las sequías y los incendios que azotan el planeta.

Abarcan numerosos sectores: instaladores de placas fotovoltaicas, restauradores naturales, abogados que entiendan la nueva normativa ambiental… Diversas profesiones cada vez más demandadas por las empresas, que buscan integrar la sostenibilidad en todas sus áreas.

Giran en torno a la economía verde, un sistema transversal que podría determinar las profesiones de nuestros hijos y nietos. Según la Organización Internacional de Trabajo (OIT), podría crear 24 millones de puestos de trabajo en 2030 en todo el mundo, y 8,4 millones destinados a los jóvenes, tal y como indica en un informe reciente. En España, la economía verde ya empleaba a medio millón de personas en 2019, una cifra que podría triplicarse en ocho años si se invierte lo suficiente en luchar contra el cambio climático.

Ahora, con la crisis energética con Rusia, los embalses en niveles mínimos en nuestro país y el resto de daños del cambio climático, esto podría acelerarse. Por ello, los expertos insisten: los empleos verdes ya no son solo cosa del futuro, sino del presente.

¿En qué consiste la economía verde?

Es un sistema que mejora el bienestar del ser humano, contribuye a la igualdad social y busca reducir los riesgos ambientales y la escasez ecológica. Así la define el Programa de la ONU para el Medio Ambiente y, aunque puede parecer un término a priori muy amplio, “la economía verde debería estar en todos los sectores económicos porque el medio ambiente es algo transversal”, nos explican desde la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

No solo busca mitigar el daño climático ya evidente, sino construir activamente un tejido natural y laboral sustentado en la justicia social. Bebe de la economía circular (que busca reutilizar los recursos y alargar su vida útil lo máximo posible), y con la brújula de la sostenibilidad persigue las metas de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, con el objetivo de dejar un planeta mejor a las generaciones venideras.

La economía verde abarca diversos sectores, desde la agricultura, pasando por las energías renovables y llegando incluso a profesiones que aún no existen y serán punteras en un futuro no muy lejano. Sin embargo, cualquier trabajo puede impregnarse de ese componente “verde” y contribuir a reducir el consumo de agua, emisiones y energía desde su propio ámbito. Por ello, desde la Fundación señalan que una de las tareas pendientes es acercar este modelo a la población, que no siempre es consciente de todos los ámbitos que engloba.