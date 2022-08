14:54

En agosto del año pasado, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático realizó un aviso contundente. Avisaba de que "los daños causados al planeta son irreversibles y la humanidad es la responsable". En este año, los fenómenos extremos en torno a la climatología se han acentuado. En Las mañanas de RNE hablamos con Fernando Valladares, biólogo del Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Afirma que "hemos hecho avances" pero no los suficientes porque "no hemos hecho los deberes", y se ha mostrado sorprendido por lo que entiende que son "pasos atrás" de la Unión Europea en materia climática. "Podría entender pequeños traspiés, pero que la UE, delante de todos, siendo el espejo en el que se miran la mayoría de los países desarrollados o que se quieren desarrollar, recalifique la energía nuclear y el gas como energías verdes o relaje las políticas de emisiones para poder emitir más, vuelva a revisar el carbón... Esto son marchas atrás, no "ir despacio"", critica Valladares.

"Todo se deriva de la crisis ambiental", afirma el biólogo, que recuerda que el Foro Económico Mundial señaló que la economía no está yendo bien precisamente por este fenómeno. La pérdida de diversidad y la contaminación provoca tensiones y son el origen del problema al que hay que apuntar, dice, porque "no solo no se va a resolver". Pide mirar a la realidad en su conjunto, como en el caso de la sequía y la falta de agua en los embalses, de la que acusa de provocar a las grandes eléctricas y los vaciados de agua que llevaron a cabo este mismo año, o al aumento del regadío. "Cómo vas a tener agua en los pantanos, si no paras de malgastarla", pregunta Valladares. También critica la inacción de las administraciones para la prevención de incendios y las "declaraciones desafortunadas" de algunas comunidades. Además, esto también provoca muertes a pesar de que no sean percibidas como tal, por lo que, resalta, la lucha contra el cambio climático es urgente.