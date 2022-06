Imagínate una idea tan grande que te obligue a replantearte todo. Una idea que consiga inspirarte para adoptar una nueva forma de pensar y de vivir. Una idea engañosamente simple, que está en el corazón de la naturaleza y en el ADN del mundo natural, pero también está muy lejos de la forma en que la mayoría de nosotros vivimos nuestras vidas en el Siglo XXI.

¿Cómo sería nuestro futuro si fuésemos capaces de vivir sin desperdiciar nada? ¿Cómo sería el planeta si emulamos a la naturaleza donde todo se reutiliza y nada se desperdicia?

Esta es la hipótesis que nos presenta la película Hacia la circularidad (Going Circular), donde se relata la historia de cuatro visionarios de todo el mundo, cuyo pensamiento encarna esta nueva forma de vivir: el inventor Dr. James Lovelock de 102 años, la bióloga biomimética Janine Benyus, el ingeniero y diseñador Arthur Huang y el financiero John Fullerton.

Con motivo de la Semana del Medio Ambiente, Documaster estrena este documental que nos invita a repensar nuestras vidas. Ya disponible -gratis y online- en la plataforma de vídeo de RTVE Play.

Párate y replantéatelo todo

Los cuatro protagonistas de este documental tuvieron un momento de sus vidas en las que pararon, dejaron el boli en la mesa y empezaron a replantearselo todo.

Janine Benyus, bióloga biomimética, es co-fundadora del Biomimicry Institute, del portal de Internet AskNature.org, se dio cuenta muy joven, cuando su padre le regaló un microscopio, de la variedad de vida que hay en una gota de agua: “Yo era una pequeña científica. Empecé a darme cuenta de los ritmos..., los ciclos..., y los patrones del mundo natural”.

La bióloga biomimética Janine Benyus se dio cuenta desde niña de que la vida es cíclica y realiza "un increíble acto de malabarismo de los mismos materiales... una y otra y otra vez". RTVE

John Fullerton, que llegó a ser el segundo director ejecutivo más joven de JP Morgan, soñaba con ser contratado para dirigir el banco mundial, hasta que un día navegando por el Atlántico, una ballena jorobada partió el timón de su embarcación.

El financiero John Fullerton decidió dejar su vida en Wall Street y dar un giro a su vida. RTVE

“Como no podíamos virar, navegábamos en círculos como si estuviéramos descontrolados. Lo irónico era que –en aquella época- estaba leyendo Moby Dick. Era demasiada coincidencia como para no... darme cuenta. Me pareció un mensaje, como si me estuvieran diciendo que la vida no tenía que seguir como hasta entonces. Que había llegado a un punto de no retorno. Que la vida era más importante de lo que pensaba y que tenía que despertar”.

A partir de aquí se dio un tiempo para entender cómo romper con un sistema en el que piensa que en muchos sentidos estamos todos atrapados: “Buscamos cada vez más dinero, para comprar cosas que sabemos que no nos dan la felicidad, con la intención de impresionar a gente que ni siquiera nos caen bien. Es una locura”, afirma Fullerton.

El científico James Lovelock inventó un detector de captura de electrones en 1957, un dispositivo excepcionalmente sensible que le permitió demostrar la presencia de pequeñas cantidades de pesticidas y otras sustancias venenosas en el entorno, que se estaban acumulando en la atmósfera.

El cientÍfico e inventor James Lovelock, de 102 años, padre de la Teoría de Gaia. RTVE

En 1963 fue invitado a unirse al programa de exploración lunar y planetaria por la NASA para intentar comprender si había vida en Marte. Sus investigaciones dieron su fruto en una teoría revolucionaria que hoy en día se conoce como Gaia, en la que sostiene que la Tierra debería ser un sistema complejo que se autorregula para mantener condiciones favorables para la vida de forma constante. “Todo el sistema está interconectado de formas que no nos podemos ni imaginar. Y lleva funcionando así más de tres billones de años”, explica.

Arthur Huang, el ingeniero y diseñador, estuvo en Estados Unidos hasta los 25 años, cuando la cultura del consumo estaba en pleno auge. Pronto se percató que esa “cultura del consumo” lo había invadido todo. Un modo de vida, asegura, “que va en contra de lo que quiere la naturaleza … y de lo que el medio ambiente necesita que hagamos”.