Gracias a técnicas de análisis químico y con microscopios, los científicos han identificado la presencia de 29 partículas de microplásticos por litro de nieve, una cantidad más alta que la que reportada previamente en el aledaño Mar de Ross y el hielo marino antártico.

Asimismo, en las inmediaciones de las bases Scott y McMurdo, en la Isla Ross, la densidad de los microplásticos fue tres veces mayor, de acuerdo a lo detallado en un comunicado.

