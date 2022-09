Tras un invierno especialmente seco y una primavera y un verano más cálidos de lo normal, España afronta la recta final del año hidrológico con una sequía que ya ha provocado restricciones en el consumo de agua en algunas localidades. A la espera del balance definitivo del mes de agosto, las reservas de agua para el consumo están en torno al 30% de su capacidad, el nivel más bajo desde 1995. Una aridez que ya puede verse desde el espacio, tiene efectos en la agricultura y ante la que los expertos reclaman un cambio en el modelo de la gestión del agua para afrontar un fenómeno que será recurrente en el futuro.

Hace apenas una semana, Acciona paró totalmente la central hidroeléctrica de Rialb, en Lleida, por la falta de agua en el embalse. Es la primera vez que toma esta decisión desde que asumió la gestión de la planta en 2009. La situación de esta presa, al 5,2% de su capacidad en la semana del 23 al 30 de agosto, dista mucho de la que tenía en el mismo periodo del año pasado y sirve como paradigma del estado de muchos otros embalses de España.

En el caso de España , a esta falta prolongada de precipitaciones se añade un aumento de las temperaturas que no se da de forma tan evidente en otros países europeos. Desde junio, la AEMET ha registrado 42 días de olas de calor y se prevé que el de 2022 sea uno de los veranos más cálidos de la historia. Como advierten desde el GDO, la suma de estos dos factores produce un aumento de la evaporación del agua embalsada . Además, añade Vargas, genera una evapotranspiración de los cultivos más alta , que conduce a una mayor demanda de agua en la agricultura.

Gran parte de Europa vive en los últimos meses una sequía histórica que ha impactado en los medios con imágenes de las praderas de los parques londinenses sin su característico color verde en verano o de restos arqueológicos emergidos por la escasez de agua. También ha provocado duras restricciones en el uso de agua potable en Italia, y ya hay voces que la califican como la peor sequía en el continente de los últimos 500 años. "Esto no tiene que ver tanto con la intensidad de la sequía por la falta de precipitaciones, sino con que esta situación se está prolongando en el tiempo y con que, además, está afectando a casi todo el territorio europeo ", explica a DatosRTVE el miembro del Observatorio Ciudadano de la Sequía y profesor de la Universidad de Sevilla, Jesús Vargas.

"Si no se toman medidas, la situación puede ser grave"

De media, los embalses españoles se sitúan en torno al 30% de su capacidad. No obstante, hay diferencias entre las distintas cuencas hidrográficas: las del Cantábrico tienen en torno a un 70 u 80% de agua embalsada mientras que las del Guadiana, el Guadalquivir y Guadalate-Barbate, que son las que más preocupan en la actualidad, están por debajo del 25%.

Aunque es difícil establecer unos umbrales de riesgo para cada embalse o para cada cuenca, ya que influye el uso del agua que se hace en cada demarcación, para Jesús Vargas la situación empieza a ser preocupante cuando se encuentran entre el 30 y el 50%. Un nivel en el que ya están grandes demarcaciones como las del Tajo, el Duero, el Segura, el Ebro, las Cuencas Internas de Cataluña y la Cuenca Mediterránea Andaluza.

La situación ya es grave en la cuarta parte de los embalses de España, que están por debajo del 30% de su capacidad. Asimismo, otro 25% se encuentra en situación de riesgo, al situarse entre el 30 y el 50%. "Mirando al futuro y a que no haya precipitaciones en otoño", como ya han pronosticado la AEMET y la Agencia Europea de Medio Ambiente, estos datos "no son buenos" y, "si no se toman medidas de ahorro de agua ahora, estos embalses pueden pasar a estar en una situación grave", advierte Vargas.