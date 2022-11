La reforma laboral ha provocado un efecto inesperado en el mercado de trabajo. La medida estrella del Gobierno esta legislatura establece el contrato indefinido como el habitual y desplaza el uso del temporal a causas justificadas. Sin embargo, un estudio a fondo de los datos alerta de la aparición de una posible vía fraudulenta para escapar de su cumplimiento: la utilización del periodo de prueba en los contratos indefinidos como una suerte de contrato temporal.

Fue el sindicato USO el que dio la voz de alarma: “El periodo de prueba dura, en función de los puestos, entre dos y seis meses. Por lo tanto, es el artificio perfecto para hacer contratos basura con cara de indefinidos”, denunció su secretario general, Joaquín Pérez. Y así lo reflejan también los datos: según la Seguridad Social, en septiembre de 2021 se dieron de baja durante el periodo de prueba a 328,68 contratos indefinidos de media. Un año después, en septiembre de 2022, la cifra asciende a 2.641,77.

Esto implica que se han registrado un 703,75 % más de contratos indefinidos en 2022 que en 2021 durante el periodo de prueba. O, lo que es lo mismo, se ha multiplicado por siete el número de bajas por esa causa.

Según recoge el artículo 14.3 del Estatuto de los Trabajadores, la figura del desistimiento dentro del periodo de prueba permite al empresario extinguir la relación laboral con el trabajador sin causa que justifique su fin y sin indemnización. A diferencia del despido, en este caso el trabajador solo tiene derecho a recibir liquidación y finiquito, con lo que resulta mucho más barato para la empresa.

“Esto demuestra otra de las cojeras de la reforma laboral. No puede llamarse reforma si no entra a recuperar los derechos perdidos en cuanto a los despidos. De nada sirve un contrato indefinido si sale tan barato despedir”, criticó Pérez, en referencia a los datos de julio, donde los despidos durante el periodo de prueba alcanzaron su máximo, multiplicándose por nueve con respecto al año pasado.

“Si hay un incremento, hay que decirlo, pero desde luego no consideramos que sea un incremento muy relevante como se ha llegado a suponer en algunos medios de comunicación”, explica la secretaria de acción sindical y empleo de CC.OO., quien cree que “el mensaje que hay que lanzar es que los periodos de prueba no son los sustitutos de los contratos de trabajo de corta duración bajo ningún concepto”. “En este sentido, quienes consideren que su despido no está ajustado a la legalidad, animamos a que lo recurra ”, añade.

Una “solución de emergencia” para algunas empresas

El Estatuto de los Trabajadores también establece que la empresa y el empleado deben acordar "por escrito" el periodo de prueba, con sujeción a los límites de duración que, en su caso, se establezcan en los convenios colectivos. En defecto de pacto en convenio, para técnicos titulados no podrá exceder de los seis meses, mientras que para el resto de trabajadores no podrá superar los dos meses. En el caso de las empresas de menos de 25 trabajadores, el periodo de prueba no podrá exceder de tres meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados.

Para la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos (Aedrh), “no está claro si esta práctica obedece exclusivamente a una estrategia laboral de buscar un sistema que sustituya a los contratos temporales que había antes” o si, en cambio, “tiene algo que ver con una posible recesión en el mercado de trabajo”, con incrementos de paro en los meses de julio, agosto y septiembre. “Y me temo que octubre va a ser igual”, indica a RTVE.es su presidente, Jesús Torres.

A su juicio, “la reforma laboral ha podido ser demasiado rápida en su implantación y no ha dado tiempo a las empresas a establecer una estrategia de contratación diferente, por lo que ha abocado a estas a encontrar una solución de emergencia como es la de contratar mientras sea necesario y despedir antes de que supere el periodo de prueba”. No obstante, indica el también director de RR.HH. de Food Delivery Brands (Grupo Telepizza), se trata de “una tasa muy pequeña” y “no se puede generalizar”.

“Yo no he detectado entre los asociados una práctica generalizada de este supuesto. Como en todos los ámbitos de la vida, siempre habrá gente que se aprovecha de las cosas, pero el sector empresarial español es bastante serio”, añade Torres, quien asegura que “efectivamente la mayoría de las empresas se atiene a la ley e intenta cuidar a sus empleados”.