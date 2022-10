El estatuto del becario, ahora sí, parece estar más cerca que nunca de su creación después de cinco meses de negociaciones. Este lunes los sindicatos alcanzaron un preacuerdo sin la patronal CEOE que ha sido aprobado este martes por la ejecutiva de CCOO y será sometido a la de UGT en los próximos días. No obstante, RTVE.es ya ha tenido acceso al borrador que, entre otras cuestiones, define al becario como una figura en formación, pone fin a las prácticas extracurriculares y fija límites a los horarios de los estudiantes. Lee aquí todas sus claves.

¿Qué es ahora ser becario?

En cuanto a qué es ser becario, el borrador del estatuto especifica que se trata de una relación de formación práctica que precisa de una tutorización y disfruta de diversos derechos, por lo que, cuando el estudiante sustituya las funciones de un trabajador más, dicha relación pasará a considerarse laboral.

En ningún caso, además, se entenderá que existe finalidad formativa cuando la actividad práctica desarrollada en la empresa se refiera a puestos de trabajo o actividades laborales que no requieran de una especial cualificación, no cuente con el correspondiente plan de formación y de tutorización o no exista entre ella y el currículo "una directa e indubitada vinculación".

Concretamente, el borrador especifica que solo serán consideradas como "periodos de formación práctica en la empresa" las actividades desarrolladas en empresas durante los estudios universitarios necesarias para la obtención del título y que no superen por curso académico el 15% del tiempo total de créditos. También lo serán las prácticas no laborales cursadas para el acceso a las especialidades formativas del sistema nacional de empleo y la formación tutorizada en empresas requerida para las enseñanzas artísticas o deportivas.