Eurovisión 2023 está a la vuelta de la esquina. Faltan menos de 20 días para conocer al ganador o la ganadora de la 67º edición del Festival de la Canción de Eurovisión. El próximo 13 de mayo, en la ciudad inglesa de Liverpool, 37 países con propuestas muy diferentes lucharán por levantar el ansiado micrófono de cristal. Solistas, dúos, grupos, boybands, canciones de amor, desamor, baladas, música electrónica, flamenco... La incertidumbre está en el aire, pero todo puede pasar.

Pero, de momento, a través de las apuestas, encuestas, sondeos, los tops de los eurofans o incluso de las redes sociales sabemos quienes son los favoritos por el momento. Entre ellos, se encuentra la nuestra representante en Liverpool, Blanca Paloma. Su "Eeae" enamora y pellizca la piel a todo el público europeo. ¿Conseguirá la ilicitada la tercera victoria de España en el certamen eurovisivo? Actualmente, la representante española estaría dentro de las cinco favoritas para ganar Eurovisión el próximo mes de mayo. Una lista que encabeza desde hace semanas la gran favorita de la edición, la ganadora en Bakú 2012: Loreen con su "Tattoo".

Junto a la ilicitana, te mostramos, a continuación, las 10 canciones favoritas a alzarse con la victoria de Eurovisión. ¡Toma nota!

La propuesta de la ilicitana está llena de simbolismo y emotividad . En la canción mezcla la bulería, el palo flamenco por excelancia, con la nana de una forma muy bella y fascinante. Además, la artista alicantina hace un homenaje a su abuela Carmen , una de las personas más especiales en su vida. Sobre el escenario del Benidorm Fest 2023, vimos a Blanca envuelta en un "abrazo" de flecos , representante la protección de su yaya. Ahora, toma el testigo Chanel, la ganadora de la primera edición del certamen alicantino y abanderada en Turín 2022. "SloMo" logró un histórico bronce en la Gran Final del Festival de la Canción , el mejor resultado de España en 27 años. Por el momento, Blanca es la gran favorita del Big-5 formado por Reino Unido , Francia , Italia y Alemania y ya se encuentra en el Top Five de las casas de apuestas . Tras su actuación en la Barcelona Eurovision Party, Blanca Paloma desbancó a Noa Kirel, la representante de Israel en Eurovisión 2023, del top five.

Dos meses después de la victoria de Kalush Orchestra con "Stefania" en Turín 2022 , conocimos la identidad de la primera representante de la 67º edición del Festival de Eurovisión. La radiodifusora pública de Israel ( KAN ), a través de su cuenta oficial de Twitter, anunció que su abanderada sería Noa Kirel , la ganadora en los MTV Europe Music Awards 2017 a "Mejor Artista Israelí". Sobre suelo británico, la artista defenderá "Unicorn" , una canción coescrita junto a un grupo de muchos compositores conocidos por el público eurovisivo. Entre ellos está Doron Madalie , escritor de "Golden Boy" (Israel 2015), "Made Of Stars" (Israel 2016), "Toy" ( ganadora de Eurovisión en 2018 ) y "Feker Libi" (Israel 2020), junto a Yunon Yahel (Israel 2020) y May Stadia .

"Who The Hell Is Edgar?", el tema pegadizo de Austria

Si has tenido la oportunidad de escuchar la canción de Austria en Eurovisión 2023, seguramente no se te quite el "Poe, Poe, Poe, Poe, Poe, Edgar Allan Poe". Las encargadas de defender al país son Teya y Salena con su tan pegadizo "Who The Hell Is Edgar?". La pareja musical fue seleccionada por la emisora pública austriaca, la ORF, y defenderá su propuesta en la Segunda Semifinal que se celebra el 11 de mayo en el M&S Bank Arena. Ambas intentarán devolver la ilusión a Austria, ya que el año pasado los abanderados en Turín 2022, DJ LUM!X y Pia Maria con "Halo" no consiguieron clasificar al país para la final.

Desde hace dos años, las dos artistas son amigas. Justamente se conocieron tras su participación en el casting austriaco Starmania 21. Es más, las dos comparten el mismo sueño desde que eran pequeñas: representar a su páis en el Festival de la Canción.