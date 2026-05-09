Luto en la campaña por la muerte de dos guardias civiles | Diario de campaña

Día 7: Jornada de propuestas Los candidatos presentan sus propuestas para mayores, contra la crisis energética, el campo y el turismo Día 8: La oposición, contra Moreno La oposición carga contra Moreno por "chantajear" con que no habrá oposiciones si no gobierna él Día 9: La muerte de dos guardia civiles Los candidatos lamentan la trágica muerte de dos guardias civiles al perseguir una narcolancha en Huelva Día 10: Luto por los guardias civiles Luto en la campaña por la muerte de los dos guardias civiles

Vista de la misa funeral en honor a los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos. EFE/ Alberto Díaz

La muerte de dos agentes de la Guardia Civil este viernes cuando perseguían a una narcolancha en Huelva ha impactado de lleno en la campaña electoral andaluza. La Junta de Andalucía ha decretado este sábado día de luto oficial. El PP y el PSOE han decidido suspender sus actos este sábado, mientras que el resto de formaciones han mantenido sus actos electorales, aunque en todos los mítines los dos agentes han estado muy presentes y los candidatos les han dedicado algunas palabras.

La Comandancia de la Guardia Civil de Huelva ha acogido este sábado la capilla ardiente y después la Iglesia de la Concepción ha celebrado una misa funeral en su honor. A ambos actos han asistido los candidatos del PP y PSOE.

Moreno (PP) asiste a la capilla ardiente y funeral de los guardias civiles El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, se ha desplazado a Huelva este sábado para visitar la capilla ardiente de los dos guardia civiles muertos para arropar a sus familias. A su salida ha expresado que es "un día muy triste para Andalucía". "Vengo con todo el dolor y toda la pena de tener que venir a una situación como esta, donde hemos perdido la vida de dos grandes servidores públicos cuyas familias están destrozadas completamente", ha indicado en declaraciones a los medios. ““ Moreno ha recordado también la muerte de otros dos agentes en Barbate (Cádiz) en situación similar y ha subrayado que "el narcotráfico se ha convertido en un gravísimo problema para Andalucía y para España, un gravísimo problema que ya se ha cobrado vidas a lo largo de los últimos meses y años". Tras la capilla ardiente, ha asistido a la misa funeral, acompañado de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, el presidente del PP onubense, Manuel Andrés González, y el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, entre otros cargos de su partido.

También Montero (PSOE) acude a la capilla ardiente y funeral También la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha visitado la capilla ardiente de los dos guardias civiles fallecidos y posteriormente ha asistido a la misa funeral, acompañada de otros responsables de su partido. El PSOE decidió suspender todos los actos de campaña de este viernes por la tarde, así como los de este sábado en las ocho provincias andaluzas "en señal de duelo por los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos en Huelva mientras se encontraban de servicio en la lucha contra el narcotráfico", según informaron a través de la red social X. ““

Vox sigue con su campaña: "El respeto es eliminar las políticas que les han llevado a la muerte" Vox ha decidido seguir con la campaña y ha celebrado el mitin que tenía programado en Linares (Jaén), donde han intervenido el candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, y el líder de la formación, Santiago Abascal. Ambos han comenzado sus discursos recordando a los dos guardias civiles fallecidos y han señalado como "culpables" al Gobierno de Pedro Sánchez por la "falta de material" y de "apoyo político y jurídico" que padecen, en su opinión, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Y han criticado que otros partidos pidan suspender la campaña para guardar luto. "Cuando pasa algo, salen con las banderas del luto y a pedir silencio y respeto. El respeto es eliminar las políticas que les han llevado a la muerte", ha clamado Abascal. ““ Además, los dos dirigentes han asegurado que hace falta en la Junta un Gobierno "valiente" y que no sea "tibio" para decirle al Ejecutivo de la nación que "es una mafia" y han vuelto a defender la "prioridad nacional". "El próximo Gobierno de Andalucía será un gobierno que ponga por delante a los andaluces, a los españoles, en las ayudas sociales", ha subrayado Gavira. Por su parte, Abascal ha cargado contra Moreno, a quien ha acusado de llevar "ocho años traicionando a los andaluces". También le ha cuestionado desde el atril sobre sus intenciones de pacto si las urnas no le dan la mayoría, si con el PSOE o con Vox. "¿Qué tramas, Moreno? Explícalo antes del 17 de mayo", ha exigido el líder de Vox.

Por Andalucía tampoco suspende la campaña La coalición Por Andalucía tampoco ha suspendido la campaña electoral y ha mantenido su acto programado para este sábado por la tarde en Jaén, en el que intervendrá su candidato a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo. Ya este viernes, en un mitin en Puerto Real (Cádiz), trasladó el pésame a las familias de los agentes fallecidos y se coprometió a luchar contra la precariedad y por la seguridad laboral: "Nadie puede morir por trabajar", aseguró.