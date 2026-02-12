Los 70 mejores cómics de 2025 según la Asociación de Críticos y Divulgadores (ACDCómic)

La Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic de España (ACDCómic) ha publicado su relación de 35 “Cómics Esenciales” correspondientes al segundo semestre de 2025. Que sumados a los 35 cómics del primera semestre (que encontraréis tras este primer listado, suman los 70 cómics de 2024 recomendados por la asociación. Con esta selección, la organización organización pretende fijar la atención sobre algunas de las obras más destacadas de entre todas las editadas anualmente en nuestro mercado. Y se presenta como una herramienta para animar a lectores, bibliotecas, librerías y otro tipo de colectivos culturales a descubrir estas obras destacadas.

En lo que respecta a la presente selección, contiene una variada muestra de lo que ha ofrecido el mercado del cómic en nuestro país en el segundo semestre de 2025. Así, encontramos propuestas nacionales como En vela de Ana Penyas, Palindrotiras de José Pablo García o Bruma de Martín López Lam demostrando la gran cosecha de cómic español que domina el listado. En cómic internacional, el listado contiene títulos de Europa, Estados Unidos o Japón. Del viejo continente destacan títulos como Chumbo de Matthias Lehmann, Una ranita en otoño (y mucho más…) de Linnea Sterte o Shin Zero de Mathieu Bablet y Guillaume Singelin. De entre los llegados del otro lado del Atlántico, destacan obras como Absolute Martian Manhunter de Deniz Camp y Javier Rodríguez, Consumida de Alison Bechdel o Ice cream man de W. Maxwell Prince, Martin Morazzo y Chris O’ Halloran. En cuanto a cómic asiático, en el listado aparecen hasta 5 mangas como Gon de Masashi Tanaka o La boda de las luciérnagas de Oreco Tachibana.

A su vez, resaltamos la inclusión de clásicos como Plastic Man: El origen de Plastic Man de Jack Cole o Hazañas de Paco Zumba y otras historietas de animales de José Cabrero Arnal. Finalmente, dentro del segmento infantil-juvenil, destacamos obras como Aurora y el Orco de Lewis Trondheim o Magda, cocinera intergaláctica de Nicolas Wouters y Mathilde van Gheluwe.