Los 70 mejores cómics de 2025 según la Asociación de Críticos y Divulgadores (ACDCómic)
- Una lista de títulos destacados sobre los que quieren llamar la atención de lectores, libreros e instituciones
- Más noticias sobre cómic e ilustración en El Comic en RTVE.es
La Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic de España (ACDCómic) ha publicado su relación de 35 “Cómics Esenciales” correspondientes al segundo semestre de 2025. Que sumados a los 35 cómics del primera semestre (que encontraréis tras este primer listado, suman los 70 cómics de 2024 recomendados por la asociación. Con esta selección, la organización organización pretende fijar la atención sobre algunas de las obras más destacadas de entre todas las editadas anualmente en nuestro mercado. Y se presenta como una herramienta para animar a lectores, bibliotecas, librerías y otro tipo de colectivos culturales a descubrir estas obras destacadas.
En lo que respecta a la presente selección, contiene una variada muestra de lo que ha ofrecido el mercado del cómic en nuestro país en el segundo semestre de 2025. Así, encontramos propuestas nacionales como En vela de Ana Penyas, Palindrotiras de José Pablo García o Bruma de Martín López Lam demostrando la gran cosecha de cómic español que domina el listado. En cómic internacional, el listado contiene títulos de Europa, Estados Unidos o Japón. Del viejo continente destacan títulos como Chumbo de Matthias Lehmann, Una ranita en otoño (y mucho más…) de Linnea Sterte o Shin Zero de Mathieu Bablet y Guillaume Singelin. De entre los llegados del otro lado del Atlántico, destacan obras como Absolute Martian Manhunter de Deniz Camp y Javier Rodríguez, Consumida de Alison Bechdel o Ice cream man de W. Maxwell Prince, Martin Morazzo y Chris O’ Halloran. En cuanto a cómic asiático, en el listado aparecen hasta 5 mangas como Gon de Masashi Tanaka o La boda de las luciérnagas de Oreco Tachibana.
A su vez, resaltamos la inclusión de clásicos como Plastic Man: El origen de Plastic Man de Jack Cole o Hazañas de Paco Zumba y otras historietas de animales de José Cabrero Arnal. Finalmente, dentro del segmento infantil-juvenil, destacamos obras como Aurora y el Orco de Lewis Trondheim o Magda, cocinera intergaláctica de Nicolas Wouters y Mathilde van Gheluwe.
Los 35 esenciales del segundo semestre de 2025
-Aurora y el Orco. Lewis Trondheim.Edelvives/Baula. (Trad. cast: Elena Gallo
-Krahe, Trad. cat: Montse Molist)
-Aquí donde estoy: Un joven en la batalla del Ebro. María Castro Hernández y Tyto Alba. Astiberri.
-Absolute Martin Manhunter. Deniz Camp y Javier Rodríguez. Panini. (Trad: Santiago García)
-Brunilda en la Plata. Genís Rigol. Apa apa
-Bruma. Martín López Lam. Aristas Martínez/ Ediciones Valientes
-Caridad del Río: Verdades, medias verdades y mentiras. Pep Brocal. Garbuix (Trad. cat: Montserrat Terrones)
-Charles loves Josefa. Fermín Solís. Salamandra Graphic
-Chumbo. Matthias Lehmann. La Cúpula. (Trad: Eva Reyes de Uña)
-Consumida. Alison Bechdel. Reservoir books (Trad: Rocío de la Maya Retamar)
-El disturbio eterno. Joe Sacco. Reservoir books. (Trad: Montse Meneses)
-El año en que fuimos reyes. Javier de Isusi. Astiberri.
-El otro mundo. Enrique Bonet y Joaquín López Cruces. Astiberri
-En vela. Ana Penyas. Salamandra Graphic. (Trad. cat: Ana Puente LLucià)
-Fibi. Jérémie Moreu. Finestres. (Trad. cat: Pau Gros Calsina)
-Fire! Hideko Mizuno. Arechi Manga. (Trad: Marc Bernabé)
-Gon. Masashi Tanaka. Norma
-Hazañas de Paco Zumba y otras historietas de animales. José Cabrero Arnal. Taula ediciones
-Ice Cream Man. W. Maxwell Prince, Martin Morazzo y Chris O’ Halloran. Moztros. (Trad: Matías Mir y Brian Rakower)
-Impenetrable. Alix Garin. Norma. (Trad. cast: Eva Reyes de Uña, Trad. cat: Pilar Garriga)
-Kimba: El emperador de la jungla. Osamu Tezuka. Planeta Cómic (Trad: Marc Bernabé)
-La boda de las luciérnagas. Oreco Tachibana. Milky Way (Trad: Alèxia Miravet)
-La caja de Pandora: Vivir y morir en tiempos de la Transición. Ángel de la Calle. Garbuix
-La nueva frontera. Blutch. Salamandra Graphic (Trad: Regina López Muñoz)
-Magda, cocinera intergaláctica. Nicolas Wouters y Mathilde van Gheluwe. Astiberri. (Trad: Alba Pagán)
-Margarita contra los vampiros. Raquel Gu y Javier Pérez de Andujar. Liana/Finestres. (Trad. cat: Martí Sales)
-Meteoros: Historias de gente que pasa. Jean-Christophe Deveney y Tommy Redolfi. Salamandra Graphic. (Trad: Regina López Muñoz)
-No sé, pero… creo que moriré. Lorenzo Montatore. Astiberri.
-Palindrotiras. José Pablo García. Autsaider.
-Plastic Man: El origen de Plastic Man. Jack Cole. Panini. (Trad: Bárbara Azagra)
-Rakugo: Historias de vida y muerte. Haruko Kumota. Milky Way. (Trad: Nuria Cimas Pita)
-Santa Carencia. Cecilia Värhed. La Granja editorial. (Trad: Begoña Martín Lara)
-Shin Zero. Mathieu Bablet y Guillaume Singelin. Grafito. (Trad: Yolanda Dib. Cabello)
-Slava. Pierre-Henry Gomont. Yermo. (Trad: Fernando Ballesteros)
-The Weatherman. Jody LeHeup, Nathan Fox y Moreno Dionisio. Norma. (Trad: Sergio Colomino)
-Una ranita en otoño (y mucho más…) Linnea Sterte. Errata Naturae. (Trad: Julia Zwei)
Los 35 esenciales del primer semestre de 2025
-Absolute Wonder Woman. Kelly Thompson, Hayden Sherman y Jordie Bellaire. Panini. (Trad. Santiago García)
-Alimentar a los fantasmas. Tessa Hulls. Reservoir Books. (Trad. Juan Naranjo)
-Anzuelo. Emma Ríos. Astiberri
-Black Metal. Magius. Autsaider
-Contrapaso. Mayores, con reparos. Teresa Valero, Norma
-Comfortless. Miguel Vila- La Cúpula. (Trad. Gema Moraleda)
-Días sin escuela. Sento Llobell y Elena Uriel. Astiberri
-Dibujo del natural. Jaime Hernández. La Cúpula. (Trad. Lorenzo Díaz)
-El caso David Zimmerman. Lucas y Arthur Harari. Astiberri. (Trad. Rubén Lardín.)
-El club de los dibujantes. Raina Telgemeier, Scott McCloud, Ray Behr y Beniam C. Hollman. Maeva Young/EntreDos. (Trad. Iris Mogollón y Marc Donat Balcells)
-El eternauta 1969. Héctor G. Oesterheld y Alberto Breccia. Reservoir Books
-El peso de los héroes. David Sala. Astiberri. (Trad. Rubén Lardín)
-Encías quemadas. Natalia Velarde. Reservoir Books
-Helen de Wyndhorn. Tom King, Bilquis Evely y Matheus Lopes. Norma. (Trad. Uriel López)
-Heura. Màriam Ben-Arab y Volker Schmitt. Bindi books
-La canción de Midori. Gao Yan. Milkyway. (Trad. Judith Zamora Lablanca.)
-La conserje de los grandes almacenes. Tsuchika Nishimura. Salamandra Graphic. (Trad. Marc Bernabé)
-La muerte de Irene Márquez. Autsaider
-Las tres reinas. Magali Le Huche. Garbuix. (Trad. Regina López Muñoz y Montserrat Terrones)
-Le llamábamos Bebeto. Javi Rey. Norma (Trad. al catalán Pilar Garriga y Alfred Sala)
-Luces. Brenna Thummler. La Cúpula. (Trad. Natalia Mosquera)
-Lucky Luke Integral 1, de René Goscinny y Morris. Norma. (Trad. Daniel Cortés Coronas)
-Mal olor. Nadia Hafid. Finestres/Apa apa (Trad. Gabriela Miciulevicius)
-Mobile Suit Gundam: The Origin. Yoshikazu Yasuhiko. Planeta Cómic. (Trad. Jesús Espí)
-Moderna secreta (hija de Morgana) Marika Vila. Ediciones Marmotilla
-Nana. Ai Yazawa. Planeta Cómic. (Trad. Geni Bigas y Mónica Rodríguez, catalán)
-Rey medusa. Brecht Evens. Astiberri. (Trad. Rubén Lardín)
-Será todo para mi. Zerocalcare. Reservoir Books/Pol lens/Farmazia Beltza. (Trad. Carlos Mayor en castellano)
-Superlópez edición coleccionista 2. Jan. Bruguera Todo abruma.
-Dash Brown. Apa apa/Blackie Books. (Trad. Txuso Fernández Abella)
-Tower dungeon. Tsutomu Nihei. Pika ediciones. (Trad. Marc Bernabé)
-Una casa en la ciudad. Ilu Ros. Lumen.
-Una invitada en casa. E. M. Carroll. Sapristi. (Trad. Inga Pellisa)
-Vinland Saga. Makoto Yukimura. Planeta Cómic. (Trad. Marc Bernabé)
-Zatanna: Abajo la sala. Mariko Tamaki y Javier Rodríguez. Panini. (Trad. Gonzalo Quesada)
ACDCómic es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a personas que realizan trabajos de periodismo, crítica, estudio, comisariado y otras actividades teóricas y divulgativas relacionadas con el cómic. La asociación se constituyó en 2012 con la voluntad de colaborar en la difusión del trabajo que ya desarrollan sus miembros de forma individual, emprender iniciativas conjuntas y servir de interlocutor ante otros colectivos o instituciones.