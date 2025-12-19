'Kimba', el mítico manga de Osamu Tezuka que inspiró a 'El rey león', de Disney

Dentro de su imprescindible Biblioteca Osamu Tezuka, Planeta Cómic acaba de publicar dos de las grandes obras maestras del conocido como "Dios del manga", por su prolífica y excepcional producción. Se trata de Dororo (1967-68) y Kimba, el emperador de la jungla (1950).

'Kimba, el emperador de la jungla' Publicado originalmente en 1950, Kimba, el emperador de la jungla, es una muestra más de como Tezuka se adelantó a muchísimos temas que hoy están de actualidad, como la defensa de la naturaleza. El manga original contaba la historia del león Panja, que gobierna la selva como el rey de los animales. Hasta que un día, un cazador lo abate y captura a su esposa embarazada para llevarla a un zoológico. Pero durante el viaje en barco, la leona da a luz a un cachorro albino al que llama Leo y ayuda a escapar con el objetivo de que vuelva a África para recuperar su trono de emperador de todos los animales. Así, leo llegará a la península árabe donde es creado por un niño llamado Kenichi. Un año después, ambos volverán a áfrica junto a una expedición científica. Al principio Leo se verá superado por la crudeza de la vida salvaje, pero poco a poco encontrará la fuerza interior para triunfar sobre los sanguinarios humanos y fundar su Imperio de la Selva, con el objetivo de convertirse en un gran emperador y el protector de todos los animales. Sin duda uno de los mangas de mayor éxito popular de Tezuka, que, en 1960, se convirtió en el primer anime en color creado en Japón: Kimba, el león blanco. El anime también fue enormemente popular en todo el mundo y convirtió a su autor en uno de los maestros indiscutibles del manga y el anime. Página de 'Kimba. El emperador de la jungla' (Planeta Cómic)

Inspiró a 'El Rey León' Si os fijáis en este manga el estilo de Tezuka bebe mucho de Disney. Y es que el mangaka confesaba que le fascinó desde que lo descubrió de niño: "Mi padre trajo a casa un proyector casero destartalado, llamado Pathé Baby, y entre las películas que compré, estaba la de Mickey Choo Choo. Desde ese momento, me até con una cadena a Disney que no pudo ser cortada". De hecho, en muchos de sus mangas hay cameos de Mickey Mouse. Lo curioso es que, con el tiempo, la tortilla se ha dado la vuelta y muchos creadores de Disney y Pixar se han inspirado en Tezuka. Y el caso más evidente es, precisamente, el de El rey león (Rob Minkoff, Roger Allers, 2019). Ambas historias presentan numerosas coincidencias como la de ese cachorro de león que tendrá que regresar a la jungla para reclamar el trono de su padre. También hay personajes secundarios similares e incluso alguna escena que va más allá del homenaje (esa aparición del padre de Simba entre las nubes). Sin olvidar la similitud de los nombres de los protagonistas (Kimba y Simba). Sin embargo, tres décadas después, Disney sigue sin reconocer esa influencia, a pesar de que, en 1994, más de 1100 artistas y fanáticos de manga y anime firmaron en Japón una petición solicitando que la compañía norteamericana reconociese esa inspiración. Pero esa historia ya pertenece a la cultura popular como demuestra el episodio de Los Simpson en el que Mufasa se aparecía en la nubes a Lisa y le decía: "Debes vengar mi muerte, Kimba... quiero decir, Simba". Parecidos razonables entre Kimba y Simba

Una estupenda edición Destacar la estupenda edición del manga, acorde a esa imprescindible Biblioteca Osamu Tezuka. El volumen incluye un epílogo que el propio Tezuka escribió en 1977 y en el que explica cómo se perdieron la mitad de las páginas originales del manga y cómo tuvo que volver a dibujarlas (ya que en aquella época no había los sistemas de reproducción actuales). Una nueva versión para la que el autor también reescribió los textos y diálogos. Finalmente, Tezuka explica que, aunque su intención era recuperar la versión original para esta edición, hubiera estado totalmente fuera de sintonía, así que al final decidió usar la versión reescrita y redibujada. El tomo también se completa con un texto de Tezuka Productions en el que se disculpa por los estereotipos raciales exagerados, algo que era muy común en aquella época y que actualmente puede parecer fuera de lugar. Pese a los 75 años transcurridos desde su primera publicación, Kimba, el emperador de la jungla sigue siendo una aventura para todos los públicos (especialmente el infantil), tan entretenida y emocionante como entonces. Sin duda una de las obras maestras del manga. Portada de 'Kimba. El emperador de la jungla' (Planeta Cómic)