Un libro repasa la vida y la obra de Osamu Tezuka, el "dios del manga"

Astroboy, Adolf, La princesa caballero, Buda, Fénix... el legado de Osamu Tezuka (1928-1989) es inabarcable, ya que creó más de 150.000 páginas de manga y participó en más de 60 producciones animadas. Además de ser uno de los responsables rdel éxito actual del manga en todo el mundo y de haber influído (de una forma u otra) en la mayoría de los dibujantes actuales. Ahora un libro repasa esa inmensa obra: Osamu Tezuka. El don de la imaginación (Diábolo ediciones), de David Herrera Pitarch (Anime! Anime! 100 años de animación japonesa, Gainax y Hideaki Anno: La historia de los creadores de Evangelion, Las 100 mejores películas anime)

Y empezamos preguntando a David si cree que ese título de 'dios del manga', que se le da cariñosamente a Tezuka, es merecido: "Osamu Tezuka fue el hombre que definió el manga moderno e inició el boom del cómic en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de él ya se publicaba manga, pero su forma de dibujar, inspirada por las técnicas cinematográficas de las películas que veía de niño, hizo evolucionar el medio de una forma que quizá no se hubiera dado de forma natural hasta muchos años más tarde".

"No es exagerado decir que a él debemos el actual fenómeno que es el manga en la actualidad -añade-. Son muchos los autores que bebieron de su influencia a la hora de crear sus propias obras, e incluso los dibujantes modernos que no llegaron a conocerle sienten un profundo respeto por su trabajo y lo tienen como un gran referente. Occidente nunca llegó a prestarle verdadera atención durante el tiempo que estuvo activo, pero es innegable que su figura es lo bastante importante como para que los artistas de ahora conozcan su obra y, de forma indirecta, se hayan visto influenciados por ella a través del manga actual".

"Por supuesto -continúa el autor-, es imposible comparar la acogida de Tezuka con la de superéxitos del manga como pueden ser One Piece o Tokyo Revengers, pero es un autor con un público fiel que continúa recibiendo con mucha alegría todas las novedades que Planeta Cómic está lanzando en su nueva Biblioteca Tezuka ; como el próximo Prime Rose que llegará a final de año, una de las obras más atípicas y curiosas dentro del catálogo del autor , ya que no era muy dado al género fantástico".

Sus mejores obras y las que permanecen inéditas en España

Preguntamos a David Herrera Pitchard cuáles son, en su opinión, las mejores obras de Tezuka: "Astroboy, por su desarrollo de la ciencia ficción japonesa y su papel como icono cultural. La princesa caballero, por revolucionar el rol de la mujer dentro del manga y ser la chispa de un nuevo movimiento femenino en el medio. Adolf, por su cruda representación de un momento determinante en la historia humana, con rigor pero también con la emoción de un buen thriller. Buda, por su espiritualidad y su capacidad de conjugar perfectamente su faceta como producto de entretenimiento con la de obra de reflexión. Y la mejor para mí, Fénix, por su ambición y su increíble visión de la naturaleza humana. Está a otro nivel, de lo mejor que se ha hecho jamás con viñetas".

En cuanto a las obras de Tezuka que permanecen inéditas en España y que deberían editarse, david nos comenta: "Creo que una de las más interesantes que todavía queda por publicar es Vampires, que es con la que se da inicio a su periodo más oscuro. También El emperador de la jungla y Los tríclopes (Mitsume ga tōru), que son dos de las más importantes y divertidas, con protagonistas bastante inusuales. Wonder 3 y Tritón del mar son otras dos de las más conocidas que merecen llegar pronto a nuestras librerías. Y por citar alguna de sus obras menores, La fortaleza de papel (Kami no toride) sería muy interesante también por su carácter biográfico. Si Planeta Cómic mantiene su compromiso de editar toda su obra, nos llegarán antes o después, así que solo hay que esperar un poco más mientras disfrutamos de los mangas que ya están disponibles".

Preguntamos a David por sus proyectos: "Por el momento, no estoy trabajando en ninguna publicación nueva, aunque no dudo que acabaré escribiendo algo más tarde o temprano porque soy de los que no saben estar quietos. Mientras tanto, continúo divulgando a través de revistas como Otaku Bunka y Kaibun, que me permiten preparar pequeños artículos de manera recurrente. Fuera de esto, desde el año pasado participo con 1564 Studio en la creación de videojuegos de misterio y ya hemos lanzado nuestro primer título, la novela visual Murder on the Marine Express, en cuya secuela estamos trabajando ahora mismo".