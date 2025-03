'Black Metal': suicidios, asesinatos y quema de iglesias en lo nuevo de Magius, inspirado en la banda Mayhem

Cinco años después de conseguir el Premio Nacional de Cómic por Primavera para Madrid (Autsaider Cómics), su sorprendente obra sobre la corrupción en España, Magius (Diego Corbalán Hernández), regresa con una nueva obra larga: Black Metal (Autsaider Cómics), ambientada en la escena Black Metal de los años 90 en Noruega e inspirada en la historia real del grupo Mayhem, marcada por el asesinato, el suicidio y la quema de iglesias.

Un cómic con el que Magius vuelve a sus orígenes, ya que entre 2001 y 2007 publicó unos fanzines con ese mismo título en los que recreaba historias reales de bandas de black metal de todo el mundo. "Recopilé algunos de esos fanzines en el año 2012, aunque no todos. Pero tenía la espina clavada de hacer un cómic largo sobre la historia de Mayhem uno de los grupos más famosos de Black Metal de Noruega. Y además quería hacerlo y además con una técnica mejorada, porque no estaba contento del todo con los fanzines, sobre todo a nivel estético. Y de ese interés nace esta historia larga".

Destacar que los protagonistas son versiones infantiles de los protagonistas reales y que añade una generosa cantidad de humor negro a la mezcla. Por eso le preguntamos cuanto hay de realidad y cuanto de ficción en este cómic: "Lo real es que eran un grupo de jóvenes de entre 20 y 26 años. El líder murió con 25 años. Y con el tema del Black Metal, de al música, empezaron a llevar a la práctica lo que contaban en sus letras. Por eso luchaban contra el cristianismo, contra la la sociedad... y uno de ellos empezó a quemar iglesias. Hacían cosas muy extremas y otros grupos empezaron a imitarlos".

"Así que casi todo lo que se cuenta en el cómic es real -continúa-, Yo simplemente lo que he hecho es reducir la edad a los protagonistas. En vez de jóvenes son niños. Y creo que lo que consigo al reducirles la edad es que sea más cómico. A la vez, eso me obliga a adaptar algunas cosas. Por ejemplo, si uno tiene que ir en coche por Noruega, hago que lo acompañe un adulto, lo que le da un toque de comedia porque los adultos no se enteran muy bien de lo que hacen, y si se enteran se hacen los despistados. Porque las cosas que hacen esos niños no son muy normales".

Página de 'Black Metal'

Parecen Playmobil en escenarios muy realistas Ese aspecto infantil de los protagonistas, que se asemejan a los Playmobil, contrasta con el detallismo minucioso con el que Magius recrea los escenarios. "Cuando hice mi primer fanzine, en 2001, estaba cansado de hacer cómics con un dibujo, no diría que realista porque no lo era del todo, pero si era un dibujo complejo. Y lo que quería era hacer una parodia de toda esta historia del Black Metal, pero de una forma más simple, más sencilla. Por eso hice unos dibujos como de niño, como monigotes. Eran muy sencillos pero con mucho carisma, muy expresivos". "Luego -continúa el dibujante-, seguí dibujando y empecé a trabajar más los fondos y ese contraste entre lo que son los monigotes y los escenarios. Creo que al ser una historia real y tan negra, le viene muy bien el contraste entre los protagonistas, que son niños, y esos fondos tan elaborados". En cuanto al tiempo que le llevó dibujar este cómic, Magius nos confiesa: "Hace tiempo que tenía la idea de hacer un nuevo cómic de Black Metal. Y en la Navidad de 2018 empecé a dibujar algunas páginas, pero en esa época estaba con Primavera para Madrid y lo aparqué hasta que terminé esa novela gráfica. Aunque luego me surgió otra cosa y volví a dejarlo. En realidad, el cómic lo he realizado en este último año y medio". Página de 'Black Metal'

Múltiples referencias estéticas y homenajes artísticos En el cómic encontraréis múltiples referencias estéticas y homenajes artístico, desde Edvard Munch al Bosco, pasando por el ilustrador Theodor Kittelsen (1857-1914). Incluso encontraréis en sus páginas a un par de integrantes de ABBA. "Kittelsen es un dibujante noruego de finales del siglo XIX y está relacionado con el Black Metal simplemente porque la banda Burzum ha usado muchas de sus ilustraciones como portada de sus discos", nos explica Magius. "Yo he fusilado también algunas ilustraciones de Kittelsen por esa relación con Burzum -añade-. Copio sus obras en algunas viñetas y luego dibujo a personajes como el Conde Grishnackh, que es el único miembro del grupo que aparece en el cómic". En cuanto a su técnica de dibujo, Magius nos comenta: "Dibujo en folios DIN A4 ycon rotuladores Edding y Pilot". Página de 'Black Metal'