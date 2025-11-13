'Charles loves Josefa', de Fermín Solís: un amor imposible y una mujer enfrentada a la opresión de la posguerra

En 1951, la revista norteamericana LIFE publicó el reportaje fotográfico Spanish Village, del fotógrafo W. Eugene Smith, que ofrecía un retrato sociológico sobre las gentes de la localidad de Deleitosa (Cáceres). Un reportaje que, casi 75 años después, ha llevado a Fermín Solís (Buñuel en el laberinto de las tortugas, Medea a la deriva) a realizar la novela gráfica Charles loves Josefa, con la que ganó el Premio Internacional de Novela Gráfica Fnac-Salamandra Graphic y que ahora llega a las librerías.

“Descubrí esta serie de fotografías hace bastantes años –nos cuenta Fermín-, cuando visité una exposición que se hizo en Cáceres sobre el fotógrafo W. Eugene Smith. Se podía ver toda su carrera para la Agencia Magnum, pero me llamaron especialmente la atención sus fotos de Deleitosa, porque me sorprendió que un fotógrafo norteamericano viniera aquí en esa época, cuando le era tan complicado sacar esos carretes de España, ya que Franco no permitía que salieran ese tipo de fotos que mostraban esa España oscura”.

“Pensé en dibujar esa historia -añade-, pero cuando lo comenté con la gente de la zona todos me decían lo mismo: “Lo más interesante no es cómo se hizo ese reportaje sino lo que pasó después, cuando un americano (Charles H. Clausidian) se enamoró de una chica que aparecía en esas fotos (Josefa Larra Curiel) y le empezó a escribir cartas en las que le pedía que fuera a California a conocerlo”.



Una joven enfrentada a la presión social En el cómic, esas cartas de amor de Charles desatarán una ola de presión social y familiar sobre Josefa, ya que los habitantes de Deleitosa, imaginando a Charles como un magnate o un productor de cine, ven en ese amor una solución a sus problemas económicos. Sin embargo, Josefa se mantendrá firme en su decisión de no casarse con un hombre al que ni siquiera conoce. "Josefa era una joven feliz –nos comenta Fermín, todo lo feliz que se podía ser en aquella época en un pueblo. Me he documentado mucho a través de gente que vivió esos años y, dentro de esa España gris, Josefa era feliz con sus amigas, su familia, su novio, su baile de los sábados…" "Y cuanto empiezan a llegar las cartas de ese americano al principio lo ve como un halago –continúa-, pero muy pronto su vida se pone patas arriba, porque esa presión creciente de los habitantes del pueblo hace que su vida se vaya convirtiendo en una pesadilla, que su carácter se vaya amargando poco a poco". "Incluso su madre la presiona para que deje a su novio y se vaya a Estados Unidos con el americano. Todo eso hace que Josefa acabe siendo una chica más triste que cuando empieza la historia", añade Fermín Solís.

"Josefa se mantuvo firme" A pesar de esa presión social y familiar, Josefa se mantuvo firme y defendió su independencia. "Eso es lo que más me llamó la atención de la historia –nos confiesa Fermín-, que a pesar de esa presión y de que era una época en la que la mujer apenas podía decidir su destino, ella se mantuvo fiel a sus principios y no cedió ante la autoridad eclesiástica, ni política, ni la de su propia familia". "Ella dijo: "Yo tengo a mi novio aquí y no voy a irme a vivir con alguien que ni conozco a California". Si seguís mi obra sabréis que siempre me ha gustado contar las historias desde el punto de vista de la mujer, ya que me crié con mi madre y con mi abuela y esa parte femenina está siempre ahí. Por eso me interesó tanto esa fortaleza, ese carácter de Josefa Larra". "Porque no olvidemos –añade Fermín-, que en aquella época, una mujer de un pequeño pueblo podía aspirar a muy poco. Apenas a llevar una vida tranquila, casarse con su novio y tener a su familia".

"Creo que el americano no tenía malas intenciones" Pero… ¿qué sabemos de Charles H. Clausidian? "Sabemos muy pocas cosas, aunque me he podido documentar gracias a buenos contactos que tenía en la Filmoteca y otros sitios. Además, en 2007 Lluís Jené hizo un documental sobre esta historia que se llamaba El americano y consiguió entrevistar a Clausidian, que ya era mayor y tenía Alzheimer". "Yo creo que Charles no tenía malas intenciones –añade el dibujante-. Simplemente tuvo un flechazo con esa chica que le pareció muy exótica, ya que era de un país muy diferente al suyo. Se enamoró perdidamente y, aunque los del pueblo pensaban que era un magnate, un director de cine, o alguien muy adinerado que iba a convertir a Josefa en una estrella o en una dama en Estados Unidos, eso fueron conjeturas del pueblo. Yo creo que era un tipo normal y corriente, con buenas intenciones". "En fotos antiguas le vemos como un galán americano, con un estilo a Cary Grant. ¡Guapísimo!. Pero se fue desinflando, ya que Josefa nunca le respondió a sus cartas. Así que, al contrario que Josefa, que nunca se casó ni tuvo hijos, el acabó haciendo su vida y formando una familia. Y nunca conoció a Josefa".

"'Bienvenido, Mister Marshall' ha sido una referencia Leyendo el cómic no podemos evitar pensar en Bienvenido Mister Marshall (Luis García Berlanga, 1953). "Si, es una estupenda comedia negra y siempre la tuve como un referente para el cómic –nos confiesa Fermín-. Con esos habitantes del pueblo que ya piensan en tener rascacielos y que quieren construir una carretera asfaltada para cuando lleguen esos americanos que les van a cambiar la vida". Fermín Solís ya reflejó esa Extremadura rural en su obra más popular, Buñuel en el laberinto de las tortugas. "Para mí son dos cómics muy diferentes porque el documental de Buñuel transcurría en las Hurdes, en 1932, y esta es en 1951. Además, este reportaje fotográfico fue muy bien recibido en el pueblo, mientras que en las Hurdes fue todo lo contrario, con esa campaña de desprestigio hacia Buñuel". "Aunque en realidad –añade Fermín-, W. Eugene Smith hizo lo mismo que Buñuel: retrató la parte más oscura, más rural, evitando sacar postes de la luz o coches para retratar una España que parecía seguir estando en la Edad Media. Pero son dos Españas muy diferentes, porque aquí entra también en juego el tema político. Era la posguerra, el cura mandaba casi más que el alcalde, y todo giraba un poco en torno a los vencedores y vencidos, a los que mantenían el poder, el caciquismo y todo eso". "Eso en la España de las Hurdes de Buñuel no sucedía –continúa-, porque ahí lo que primaba era sobre todo buscarse el pan. Porque era un las Hurdes era un lugar muy aislado, donde había mucha endogamia… Creo que son dos historias y dos pueblos muy diferentes los que retrato. Dos polos casi opuestos". "Porque en Charles y Josefa –concluye Fermín-, la guerra civil sigue muy presente. De hecho, el alcalde, que en la guerra asesinó al padre y al tío de Josefa, ahora se ofrece para ser el padrino de su boca con el americano e incluso a pagarle el billete para ir a Estados Unidos. Todo son atenciones hacia una joven a la que él mismo dejó huérfana".

"Cada libro intento hacerlo con un estilo diferente" En cuanto al dibujo del cómic, Fermín Solís nos comenta; "Cada libro intento hacerlo con un estilo gráfico diferente. Me gusta experimentar con el dibujo y el color. Y desde el principio tenía claro que los colores de este libro iban a ser muy apagados. Incluso le he puesto una hoja por encima, como de una revista envejecida, para que tenga ese color amarillento de las fotos de la época". "La fotografías de W. Eugene Smith eran demasiado oscuras, sobre todo porque yo quería una historia más luminosa. Hay una viñeta que me gusta mucho, en la que Josefa está con su amiga en un carro y le dice: "Mira que fotos más bonitas me ha mandado Charles y qué color más bonito tiene todo. Mientras que aquí todo parece gris". "Me documenté con las fotos para lo que son casas, la ropa de la gente… pero también he hablado mucho con los del pueblo, he visitado las casas, la iglesia… En el pueblo la historia sigue muy vigente. De hecho, en 2026 se cumple el 75 aniversario de la publicación de las fotos y hay un centro de interpretación e incluso una calle con el nombre de W. Eugene Smith. Todos conocen a Eugene pero casi nadie recuerda ya a Josefa, porque se fue muy joven de allí y nunca volvió".