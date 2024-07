Fermín Solís regresa al universo de Buñuel y su 'Medea a la deriva' salta a la animación

Hace unos días Fermín Solís (Cáceres, 1972), presentó en el Festival de Teatro Clásico de Mérida el corto que adapta su novela gráfica Medea a la deriva (Reservoir Books) y que ha dirigido Mary Cruz Leo. Pero, además, el dibujante acaba de publicar su nuevo libro infantil, Mundo subatómico (Salamandra Graphic) y en septiembre regresará al universo de Buñuel, que tantas alegrías le dio con Buñuel en el laberinto de las tortugas (Reservoir Books). Hemos hablado con él sobre estos interesantes proyectos y alguno más.

En cuanto a su participación en el corto, Fermín confiesa que: " Siempre les doy total libertad porque me funcionó muy bien con Buñuel . Fíjate el éxito que consiguieron. Aunque al principio eché una mano a Mary Cruz con el guion, que ella adaptó y para el que me pidió mi opinión. Y en cuanto la animación, yo no tengo ni idea, bastante tengo con lo mío (ríe). Al contrario de Buñuel, que sí que visitaba los estudios y veía todo el proceso de trabajo, la animática, el storyboard... Aquí, he preferido no ver nada y sentarme en el estreno a ver cómo quedaba la obra final, que quizás es más emocionante. Porque si sigues tan de cerca el proceso se pierde un poco de esa magia al visionar el resultado final. Así que aquí han conseguido sorprenderme con ese resultado".

"Pero -añade el autor-, Mary Cruz se ha ceñido bastante al cómic original y los textos son los mismos que aparecían en los bocadillos. Y lo que más me ha gustado, sus mayores aportaciones, han sido a nivel gráfico . Por ejemplo, cuando se habla de la historia de la mujer que siempre se mantiene joven, se hace una estética de dibujos diferentes. Mary cruz no tiene miedo a experimentar visualmente y ahí es donde consigue cosas que me han encantado".

En cuanto a la adaptación al corto, Fermín nos comenta que: "Cuando hicimos Buñuel lo primero que le dije al director, Salvador Simó , fue que me gustaban las adaptaciones que no eran demasiado fieles al original y que buscaban nuevos caminos. Pero reconozco que la adaptación de Mary Cruz, que si es muy fiel e incluso respeta mis textos originales , me ha gustado mucho. Ha logrado resumir el cómic en menos de 20 minutos e incluso añadir alguna sorpresa. En la obra de teatro que se hizo hace unos tres años, de la compañía Maltravieso Teatro, que dirige Isidro Timón, se añadieron tres monólogos sobre el calentamiento global, el deshielo... y también fue algo muy interesante"

Preguntamos a Fermín cómo se pasa de dibujar Medea a estos pequeños ácaros: "Yo también me lo pregunto a veces. A mí lo que me gusta es contar historias . Y reconozco que dibujar me cuesta cada vez más, porque soy autodidacta y no tengo ninguna formación como dibujante. Y llevo a mis espaldas las 300 páginas de Elia (Reservoir Books), las más de 100 de Buñuel, otras 200 de cómic infantil. Y en septiembre saldrá la nueva novela gráfica sobre Buñuel, así que estoy un poco saturado de cómic. Y me voy a tomar una pequeña pausa para acabar mi segunda novela, que estoy escribiendo ahora y tengo muchas ganas de acabarla. Ahora mismo soy más feliz escribiendo que dibujando, porque estoy un poco saturado".

Su reencuentro con Buñuel después de 16 años

Esa novela gráfica, Buñuel y los sueños del deseo (Reservoir Books), cuenta con guion de Esteve Soler y Óscar Arce, se lanzará en septiembre y supondrá el reencuentro de Fermín con el director, 16 años después de la publicación de Buñuel en el laberinto de las tortugas (Reservoir Books), su mayor éxito. Le preguntamos si es como reencontrarse con un viejo amigo: "Sinceramente, como le dije a Óscar Arce, que dirige el Luis Buñuel Film Institute, en Los Ángeles, y es el responsable de este proyecto, incluso trabajó mano a mano con uno de los hijos de Luis Buñuel, me daba muchísima pereza volver a hacer nada sobre el director. Sobre todo porque podría parecer que iba a aprovechar para volver a intentar conseguir premios y esas cosas. Pero Óscar me dijo que esto no lo hacía por mí, sino porque me lo pedía le propio hijo de Buñuel, que quiere que cuentes otra historia sobre su padre. Y cuando lo saques te traeré a Los Ángeles, te llevaré a México. Así que al final acepté, a pesar de mi pereza inicial".

"Y mis dudas se desvanecieron cuando Óscar me pasó el guion que había escrito junto a Esteve Soler -continúa-. Me gustó porque era muy divertido, muy dinámico y tenía unos diálogos bastante chispeantes entre Buñuel y Jean-Claude Carrière. También me interesaba mucho esa etapa francesa en la que está ambientado".

El cómic es un homenaje a la amistad de esos dos genios y se centra en uno de los puntos álgidos de sus respectivas carreras, cuando escribían el guion de Belle de jour (1967), una de las películas más célebres del dúo, que protagonizó Catherine Deneuve y que ganó el León de Oro del festival de Venecia.

"No quiero desvelar mucho -nos comenta Fermín-, pero es un momento en el que Carriére y Buñuel no se entendían escribiendo y proponen que una pareja de ancianos, llamados Henri y Georgette, les acompañe en todo el proceso. Una pareja de ancianos que no sabemos a ciencia cierta si existen. es un momento muy delicado para ambos porque Buñuel estaba obsesionado con que iba a morir y quería que su última película fuera muy especial. Mientras que Carriére no veía factible la adaptación y no quería que su maestro, al que tanto admiraba, acabase su carrera con una película mala".

"Afortunadamente ambos se equivocaban -añade-. La película fue una obra maestra y Buñuel pudo hacer tres o cuatro películas más".

"Lo que me ha costado un poco más es trabajar con un guion que no es mío -afirma Fermín-. Sobre todo porque era muy cinematográfico y lo he tenido que adaptar a las viñetas".

En cuanto a sus proyectos, Fermín nos comenta que: Acabo de entregar el tomo siete de Astro-Ratón y Bombillita, que es una serie que funciona muy bien, y estoy centrado en acabar esa novela que te comentaba y que es la historia de un músico que, a pesar de todos sus intentos por triunfar, siempre se queda a las puertas de conseguirlo. Es una excusa para hablar de esos años 80 del siglo XX y del cambio generacional, con esta música que tenemos en 2025 y los avances tecnológicos que tanto han cambiado nuestras vidas. De hecho, vivimos en un cambio continuo".

"Además -concluye Fermín- Oscar tiene en mente hacer tres o cuatro novelas gráficas más sobre diferentes momentos de la vida de Buñuel. Y me está convenciendo. Así que creo que me he convertido en el cronista oficial de Buñuel" (ríe).