'Plastic Man', de Jack Cole: el personaje que nos demostró que en el cómic nada es imposible

Hace unos días hablábamos de los primeros superhéroes surgidos a raíz del éxito de Superman (1938). Y entre todos ellos destacamos a Plastic Man (1942) de Jack Cole, que fue un cómic revolucionario por su mezcla de suspense, acción, dinamismo visual y, sobre todo, por su disparatado y absurdo humor. Un cóctel explosivo que más de 80 años después sigue siendo absolutamente irresistible, sorprendente y muy, muy divertido. Y es que era un cómic realmente adelantado a su tiempo.

Además es un cómic que permanecía prácticamente inédito en España. Hasta ahora, ya que Panini acaba de publicar DC Finest: Plastic Man, un estupendo volumen que recoge las primeras historias del personaje, publicadas entre agosto de 1941 y julio de 1944 en las revistas Police Comics #1-36 y Plastic Man 1 y 2.

Página de 'Plastic Man', de Jack Cole

¿El primer superhéroe chistoso? Las aventuras de Plastic Man tienen más de humorístico que de superheróico, ya que no suele enfrentarse a supervillanos sino a gángsters y algún que otro nazi (era la época de la II Guerra Mundial) a los que combate tanto con su cuerpo (con el que es capaz de adoptar cualquier forma), como con su implacable verborréa. Pero también era realmente inteligente, ya que es un experto ladrón y un detective a la altura de Batman, con lo que no solo era capaz de expandir los límites de su cuerpo sino también los de su mente. Pero además de ser un maestro del Slapstick (comedia física), Plastic Man también fue uno de los primeros superhéroes chistosos, adelantándose varias décadas a otros cómics como La liga de la Justicia de Giffen y DeMatteis, Excalibur, de Chris Claremont y Alan Davis o el propio Spiderman. Aunque hay que reconocer que Jack Cole (1914-1958) tuvo un buen maestro, porque trabajó en el estudio de Will Eisner cuando este fue reclutado durante la II Guerra Mundial. Por eso también encontraréis en este personaje algunos puntos en común con la obra maestra de Eisner, The Spirit, como ese ambiente de serie negra, el humor disparatado y las oríginales primeras páginas en las que los títulos de las historias se convertían en un elemento visual más. Página de 'Plastic Man', de Jack Cole ™

Un criminal convertido en superhéroe Otra de las innovaciones del personaje fue que el protagonista era un criminal, Anguila O'Brian, que durante un atraco era rociado con un ácido y al despertarse descubría que su cuerpo se había convertido en una goma elástica capaz de adoptar cualquier forma y de estirarse hasta límites insospechados. Entonces, decide dedicar su vida a hacer el bien y combatir el crimen, pero mantiene su identidad de Anguila O'Brian para poder introducirse en las bandas criminales y destruirlas desde dentro. Al principio, las historias eran de género negro, con Plastic Man conbatiendo a superhéroes. Pero cuando Jack Cole fue consiente de las infinitas posibilidades cómicas del personaje empezó a llenar las páginas del cómic de humor absurdo. Algo que aumentó exponencialmente con la llegada de un ayudante para Plastic Man: Woozy Winks, Plas, otro criminal al que un mago concede la protección de la naturaleza, lo cual lo convierte prácticamente en invulnerable, ya que si alguien intenta atacarlo el suelo se abre, crece un árbol repentinamente que lo protege, o aparece un animal salvaje en su ayuda. Como os podéis imaginar, las posibilidades humorísticas de este bonachón personaje también son ilimitadas. Plastic Man y su compañero acabarán trabajando en la comisaria, para ayudar a la policía, que a veces les encarga arrestar al alter ego del protagonista, Anguila O'Brian, lo que también da para muchas situaciones cómicas. Página de 'Plastic Man'

El personaje más moldeable de la historia del cómic Gracias a las habilidades para cambiar de forma del protagonista, el cómic se convierte en un auténtico festín visual, ya que Jack Cole lo convierte en el personaje más moldeable de la historia de las viñetas. Este Plastic Man puede extender alargar o expandir cualquier parte de su cuerpo, como los brazos, las piernas... pero también modificar sus rasgos para parecerse a quien quiera. E incluso convertirse en un animal para engañar a sus enemigos. Además, Plastic Man es un gran detective y durante una época compartió aventuras con el mismísimo Batman. Y en esa faceta detectivesca solía alargar y mover su nariz, a modo de sabueso, cuando seguía una pista. Algo que acabó convirtiéndose en una característica más del personaje. Viñeta de 'Plastic Man' Si habéis leído hasta aquí muchos habéis pensado en Reed Richards, de los Cuatro Fantásticos, un personaje claramente inspirado en Plastic Man, aunque lo cierto es que Richard casi nunca aprovecha todas las posibilidades que le ofrece su flexible cuerpo, quiza para no parecerse demasiado a Plastic Man. Y también para ser tomado más en serio. Como comentábamos, en estas páginas no veréis a casi ningún supervillano ni a otros superhéroes. Y tras la muerte de Jack Cole el personaje cayó en el olvido hasta que DC Comics lo compró, en los años 60. Pero casi ningún autor supo tratarlo como Jack Cole, por lo que acabó convertido casi únicamente en un bufón, un alivio cómico en las aventuras de la Liga de la Justicia. Aunque en alguna ocasión ha demostrado que es capaz de derrotar él solo a la propia Liga de la Justicia. Página de 'Plastic Man'