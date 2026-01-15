Fighting Jack, Pyroman, Radior, Magno, Black Terror, Green Lama, Phantasmo... son solo algunos de los superhéroes que lucharon contra el mal en los años treinta, cuarenta y cincuenta del siglo pasado. Pero mientras que Superman, Batman o Wonder Woman están a punto de cumplir cien años, ellos han caído en el más absoluto de los olvidos. Por eso, el escritor y guionista Pedro Angosto (Hombre de Bronce), los rescata en el interesante libro Los primeros superhéroes. Todos los personajes de la Edad de Oro del cómic norteamericano (Diábolo ediciones)

Casi siempre se ha considerado a Superman, de Jerry Siegel y Joe Shuster, el primer superhéroe de la historia. Aunque lo cierto es que otros se le adelantaron, como El Hombre Enmascarado (Lee Falk, 1936) "No lo menciono en el libro por que fue al comienzo una tira de prensa, y yo me centro en los de los comic-books. Pero El Fantasma que Camina tiene, con sus mallas y antifaz, anillo de cráneo, perro y Cueva de la Calavera, todos los elementos de un superhéroe, sin superpoderes. Fue fundamental para la creación del Batman que concibió Bob Kane, antifaz y mallas rojas, y luego Crimson Avenger llevo un traje idéntico con otra gama de colores, rojo y amarillo".

"Se considera a Doctor Occult (1935) en DC el primer "superhéroe" pues este detective psíquico al viajar al plano astral aparece con emblema, capa y espada mágica, prototipo de Superman por sus autores, Siegel y Shuster. Pero obviamente es el Hombre del Mañana, Superman, el que por sus habilidades sobrehumanas inaugura realmente el género y genera cientos de imitaciones o derivados u opuestos".

Página de 'Los primeros superhéroes' (Diábolo ediciones)

Triunfaron durante la Gran Depresión y la II Guerra Mundial La llamada 'Edad de Oro' de los superhéroes coincidió con la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial y su modelo fue 'divino', como nos comenta Pedro: "Los variados poderes y atribuciones de los Dioses y Héroes griegos y romanos, entre otras mitologías, más los Caballeros Artúricos y los héroes del Pulp, junto a los de novela de aventuras como el Zorro o la Pimpinela Escarlata son los que cimentan el humus en que crece el superhéroe". "Además -añade-, la Gran Depresión dejó a un país de inmigrantes sin trabajo, explotados, embaucados por estafadores, empresarios sin escrúpulos, gángsters... Como en la Londres de Sherlock Holmes, eso originó una creación conceptual que luchaba en defensa de los pobres y desamparados. Los cómics y tiras de prensa sirvieron de escuela para los inmigrantes que no sabían leer. Posteriormente, el conflicto bélico favoreció mayores tiradas y que el gobierno exportase comics para entretener o formar a las tropas. Pero el público fundamental de los superhéroes eran por entonces niños pre-adolescentes y adolescentes". "Se denomina "Edad de Oro" de los comics (1938-1956) por comparación con la mucho más discreta en títulos, personajes, editoriales y ventas, Edad de Plata de finales de los 50 y los 60, momento en que se acuñan ambos términos a la imagen de las Eras del Mundo de Hesiodo", asegura Pedro. Páginas de 'Los primeros superhéroes' (Diábolo ediciones)

Unos primeros superhéroes cautivadores Esos primeros superhéroes eran mucho más inocentes que en la actualidad, como nos comenta Pedro: "Cuando comienzas a coleccionar cómics, la variedad es siempre creciente y pronto descubrí en la serie Vértice de Los Invasores que el Capitán América, junto a Namor o la Antorcha Humana habían corrido aventuras en los años 40. Igualmente, los héroes de la Justice Society gozaron de su propia serie y apariciones en la de la JLA. Los niños celebrábamos las multitudes, aunque en aquel entonces un héroe era poco más que su uniforme y superpoder. A través del trabajo de Roy Thomas, guionista de los héroes de Tierra-2 o los mencionados Invasores, fui conociendo a los personajes que él rescataba -de los cómics que leyó en su infancia-; y la diferencia con los actuales y su exotismo me cautivaron, siempre intentando conocerlos, leerlos y rastrearlos a todos. Pero también eran más icónicos "Obviamente los héroes originales, como los aventureros del cine de los 40, eran de una pieza, sin defectos, idealistas y perfectos -asegura el escritor-. Eso luego se matiza en los años 60 con los personajes Marvel, pero considero que luchar por la Verdad o la Justicia, así, sin ambages, es algo a recuperar y que muchos personajes actuales han ido perdiendo humanizándose más de la cuenta. Los superhéroes no han de ser -ni son- reales, sino IDEALES. El espejo moral en que mirarnos. Eso hace hoy en día tanta falta o más que en los 40". Página de 'Los primeros superhéroes' (Diábolo ediciones)

La Trinidad: Superman, Batman y Wonder Woman En cuanto a esas editoriales de los años 30 y 40 que publicaron los primeros comic-books de superhéroes, Pedro nos comenta: "Se diferenciaban poco entre ellas. Todas siguieron la estela de DC Comics -entonces, National- creando su propio conjunto de héroes, una, dos o tres decenas de ellos, entre otros personajes de complemento. Asi Fawcett, con la Marvel Family, Quality, con muchos personajes, no todos integrados posteriormente en los Freedom Fighters, o Archie con sus Crusaders. DC destaco por contar con dos supergrupos, algo que Timely/Marvel solo imitaría al final de la Edad de Oro". Entre todos esos superhéroes destacaron tres: Superman, Batman y Wonder Woman. "En realidad -asegura Pedro-, esos personajes formaron el trío de títulos supervivientes al final de la Edad de Oro, destacando en la de Plata y sucesivas. Superman es el modelo inicial, caballeroso, imparable. Batman es el modelo de docenas de otros héroes enmascarados sin superpoderes, solo su entrenamiento, fuerza o armamento. Wonder Woman aporta el toque femenino, pacifista, más de cuento de hadas... ¡uno con algunas controvertidas referencias sado-maso!". Página de 'Los primeros superhéroes' (Diábolo ediciones)

El declive de los superhéroes A mediados de los años cincuenta casi todos esos superhéroes habían desaparecido (incluyendo a algunos tan populares como el Capitán América y Namor). "Los soldados regresaron, se casaron y olvidaron de los cómics -nos explica Pedro-. Con el enemigo real derrotado, los superhéroes perdieron el 90% de sus antagonistas: espías, quintacolumnistas y hordas de nazis o semejantes. La televisión restó atención al ocio infantil de los cómics, y promocionó otros héroes como vaqueros, policías o más tarde, aventureros espaciales". "Hasta la Justice Society, primer supergrupo DC, vio su serie cancelada. Solo Superman, Batman y Wonder Woman continuaron, aunque ya en los 50 regresarían muchos otros héroes en versiones modificadas, el primer reboot de su universo. En él se rescató a la Justice Society o Seven Soldiers como habitantes del mundo alternativo de Tierra-2", nos explica Pedro. En cuanto a si ha sido complicado conseguir documentación sobre esos primeros superhéroes, Pedro nos comenta: "Hay varios volúmenes de Twomorrows Publishing dedicados a cada editorial principal, no a todos en su conjunto. En Wikipedia se pueden rastrear muchos de los demás. Gráficamente, mi querido editor Lorenzo Pascual me ha echado una mano con los centenares de imágenes -una o más por cada uno de los casi 500 personajes indexados-. DC tuvo una línea de Archives de la Golden Age que yo tengo casi completa. Marvel ha reeditado varios volúmenes de sus héroes, mucho más vulgares y pintorescos. Ahora parece que un editor inglés está recuperando a color aventuras de personajes Quality y Fawcett, entre otros. Pero aviso que el valor es más histórico, no esperen encontrar, salvo en contados personajes como Batman o Wonder Woman, grandes historias, que eran cortas, repetitivas e infantiles, sin la complejidad de eras posteriores". Portada del cómic 'Startling Comics 020' (1943)