'Las tres reinas', tres adolescentes que realizan su propio Tour de Francia contra el acoso escolar

Magali Le Huche (París, 1979), es una de las grandes autoras europeas de cómic infantil y juvenil. Y ahora nos llega su nuevo trabajo, con el que consiguió el premio al mejor cómic juvenil en el salón del cómic de Angulema de 2024: Las tres reinas (Garbuix Books), una emocionante y divertida adaptación de la novela homónima de Clémentine Beauvais, sobre tres chicas que sufren acoso escolar (Mireille, Astrid y Hakima) y que han ganado el "concurso de butifarras" de su colegio (por ser poco agraciadas físicamente). Pero en lugar de amilanarse, ellas decidirán hacer su propio Tour de Francia en bicicleta, para llegar a París y al Palacio del Elíseo el 14 de julio (fiesta nacional francesa), con una misión. Y además, para sufragar su viaje, durante el camino venderán butifarras.

Magali nos confiesa que quiso adaptar esta novela porque: "Me gustó mucho la historia, el tema y sus irresistibles personajes. Además, yo había escrito y dibujado un cómic parecido: Nowhere Girl, así que el tema de la adolescencia me resulta especialmente cercano. Y cuando leí la historia de Clémentine, los personajes me conmovieron, me fascinó su forma de escribir, que trataba temas serios de una forma muy divertida, y todo eso me hizo querer traducirlo a imágenes".

Amistad, acoso escolar, superación, los cambios físicos y psíquicos de la adolescencia... Preguntamos a Magali cuáles de esos temas la interesaron: "Sobre todo la amistad, el ciberacoso, la gordofobia y esa transformación psicológica de os personajes. Creo que la historia de esos tres personajes muestra con una gran intensidad todos esos problemas a los que pueden enfrentarse los adolescentes. Pero es la forma de contarla, la historia en sí y la psicología de las protagonistas, lo que realmente me atrapó. Lo bueno es que no sé si Clémentine tenia en mente destacar todo esto de lo que os hablo. Y esto es lo que me gusta de ella".

Página de 'Las tres reinas'

"Quiero meterme en la piel de los personajes" En cuanto a lo que ha intentado aportar a la historia, Magali Le Huche nos confiesa: "Quería hacer mi propia adaptación pero, al mismo tiempo, permanecer fiel a su escritura y a su estilo. Ella me confió esta especie de materia prima, que es su historia. Y la primera pregunta que surge, cuando haces una adaptación es: ¿Qué puedo aportar de diferente a esta historia, que se sostiene por sí misma?"". "Así que, lo que he intentado aportar es una puesta en escena diferente -añade-. Qué mis imágenes aumenten el placer de la lectura. Que los lectores disfruten viendo los rasgos y las reacciones de Mireille, Astrid y Hakima. Por eso es una adaptación grafica muy visual y diferente, que aporta cosas que el libro no cuenta. Obviamente, también hago recortes porque hay cosas que son muy literarias que no puedo resumir con los dibujos. Así que, ¿Qué puedo recortar que no sea imprescindible en el libro y que no necesariamente tenga que traducirse en imágenes? Estas son las preguntas que me planteo cuando hago una adaptación. Lo que hay que destacar gráficamente y lo que no hace falta..." "Por eso he querido priorizar la soltura, el ritmo, el humor de los personajes y también toda la intensidad psicológica que será visible a través de pequeñas cosas, pequeños gestos, pequeñas maneras, pequeños contoneos, algo que es muy actoral. Porque realmente eso es lo que más me interesa de una adaptación, el aspecto actoral, meterme en la piel de los personajes e intentar averiguar qué haría un personaje, qué gesto tendría, qué actitud... eso es con lo que más disfruto". Página de 'Las tres reinas'

Las protagonistas: Mireille, Astrid y Hakima Preguntamos a Magali ¿Cómo son Mireille, Astrid y Hakima? "El primer personaje que aparece en la novela y en el cómic, que es el personaje principal, el narrador de la historia, es por supuesto Mireille. Se nota desde el principio que se toma las cosas con cinismo, con sentido del humor entre comillas, porque se ve enseguida que no tiene gracia, pero que elige el humor como arma para dar un paso al frente ante la gravedad del acoso y ante la violencia que representa ser juzgado así. Así que tienes la impresión de que es un personaje que se ha vuelto un poco más duro ante las burlas y la dureza de los juicios que padece en el instituto. Se nota que ha pasado por muchas cosas y que ha tenido que encontrar la fuerza para defenderse y protegerse. Así que puedes ver enseguida que es un personaje bastante fuerte, bastante endurecido". "El segundo personaje, que también adoro y en el que me reconozco, es Astrid, porque puedes sentir que Astrid... Es la primera vez que ha sido elegida "butifarra". Ella llega de Suiza y de repente, en menos de un año, es atacada. Así que todavía no tiene las herramientas, las armas, para defenderse. Al principio, es frágil, llora... está indefensa. Pero afortunadamente tiene la música, escucha a su banda, a Indochine y eso le ayuda. Me reconocí en ella porque yo era un poco así, tenía demasiadas preocupaciones. Es cierto que es una época en la que todo el mundo puede sentirse un poco atacado, un poco decaído. Así que su arma en este momento es su grupo Indochine, que no es un grupo de su época, que es un grupo que existía 20 años antes. Y va a buscar a Mireille para sentirse menos sola". "Para mí eso es una forma de valentía, porque puedes sentir que Astrid, a pesar de su fragilidad, aún tiene el coraje de ir a buscar a Mireille. También se ve enseguida que tiene coraje y fuerza, a pesar de esa sensibilidad. Porque ella no es una chica frágil. De hecho, digo fragilidad, pero es más bien sensibilidad. ¿Y quién no se mostraría frágil ante el acoso? Pero quiero insistir en esa distinción entre frágil y sensible. Porque las tres son chicas fuertes, muy sensibles, pero fuertes. Y consiguen muchas cosas gracias a esa gran sensibilidad. A medida que avanza la historia, Astrid resulta tener una personalidad muy pragmática: es capaz de arreglar una bicicleta, dar un poco de tregua a Mireille, o pner en su sitio a Mireille, que se deja llevar. En resumen, es una especie de amortiguador". "Luego está Hakima, que es muy madura para su edad -concluye-. Al principio, es realmente la pequeña, porque es mucho más joven que Astrid y Mireille. Pero también es bastante más cínica y discreta. Pero ella tiene una fuerza tranquila, que es bastante sorprendente. De hecho, creo que es la más lúcida de las tres a pesar de su edad. Posiblemente es tan madura porque tiene un hermano discapacitado. Pero la madurez que muestra es bastante sorprendente en comparación con las otras dos. Hakima es lúcida e ingenua al mismo tiempo, porque tiene edad suficiente para descubrir cosas que otras personas ya han descubierto. Creo que las tres se complementan muy bien". Página de 'Las tres reinas'

Unos personajes muy animados El dibujo de Magali es tan dinámico y expresivo que a veces nos parece estar viendo una película de animación. "En realidad, creo que me divierte tanto dibujar porque soy muy sensible al movimiento. Me encanta bailar, me encanta ver bailar a la gente y me encanta intentar dibujar a la gente moviéndose. Creo que eso es lo que más me conmueve: los movimientos, las actitudes... No hago películas de animación en absoluto, pero creo que, con el dibujo, se puede capturar un movimiento que ayude al lector a imaginar el resto de esa acción". "Me encanta hacer eso -añade-. Por eso, cuando dibujo o hago cómics intento meterme en la piel de cada personaje. Y es curioso porque cuando estás dibujando, hay una especie de energía que entra en tu cuerpo. Porque, aunque estés dibujando sentado, hay algo dentro de ti que se está moviendo. Para mí es fundamental meterme en todos los personajes y sentirlos. Sentir cada movimiento, cada expresión de los personajes que voy a dibujar. Porque dibujar es algo muy físico. Tienes que sentir cada movimiento en tu cuerpo, en tu cabeza, en tu brazo, para poder lograr que los personajes se muevan". "De hecho, más que dibujar a los personajes, creo que hago que se muevan -añade-. Y hay algo bastante paradójico en eso, porque lo que más me interesa es el capturar el movimiento que, extrañamente, es un movimiento congelado. Pero que yo siento en mi cuerpo. Como digo, hay algo muy actoral en ello. Y como es una historia trepidante, todos los personajes están muy vivos y era necesario ese movimiento perpetuo. Al menos es lo que buscaba cuando dibujé esta historia". El color también es fundamental en su trabajo. "Según el proyecto, puede ser un verdadero problema -nos comenta-. Hay proyectos en los que creo que el color tiene que ser ligero, para dejar espacio al movimiento, como en Nowhere Girl, donde, además potencia la impresión de que están en un mundo imaginario. En ese cómic que hice para adolescentes, quería que hubiera muy pocos colores en el mundo real, sólo rosa, negro y amarillo. Y luego, cuando llegan a ese mundo musical de fantasía, el color literalmente explotaría, para dar realmente la impresión de entrar en otro mundo paralelo e imaginario. En mis libros infantiles, como Paco, el color también es realmente importante. Me divierto mucho con las masas de color, quiero que sean marcadores visuales, para que este perrito amarillo sea reconocible visualmente de inmediato, para que puedas seguirlo por las páginas". "Soy sensible al color. Para mí es muy importante encontrar una buena gama cromática. A menudo me pregunto qué técnica voy a utilizar, qué voy a destacar, qué va a aportar al mundo. Realmente forma parte de la búsqueda de un universo gráfico e imaginario", concluye. Página de 'Las tres reinas'

Sus influencias En cuanto a sus influencias en este cómic, Magali nos confiesa: "Tengo muchas. Me encantan Claire Bretécher y su serie Agrippine. Creo que fueron los primeros libros que realmente me fascinaron de niña, porque estaban en casa de mis padres y me fascinaba la línea, que era increíblemente viva para la época. Realmente puedes sentir a sus personajes moviéndose. Me fascinó, aunque no entendiera todas las palabras ni su espíritu. Creo que puedo decir que fue una de mis inspiraciones. Y luego, obviamente, en Francia, como mucha gente de mi generación, era muy fan de Tom Tom y Nana, que también tenían mucho movimiento. En estos pequeños personajes hay una energía, puedes verlos, puedes sentirlos, van a mil por hora... me leí todos los libros de Tom Tom y Nana". "También solía suscribirme a la revista infantil J'aime lire y empezaba leyendo la pequeña tira cómica del final -añade-. Y me encantaba Sempé, cuyos libros tenían mis padres. Me fascinaban los pequeños detalles que incluía y que podían contar los mil millones de cosas que no narraba el texto. ºPara mí, es divertido pensar qué va a contar el dibujo que no cuente la novela, porque la novela contará otras cosas que yo no puedo contar con el dibujo". "También me encantan Fred y Gottlieb", concluye la autora. Página de 'Las tres reinas'

"Me preocupan las redes sociales porque tengo dos hijas adolescentes" En cuanto a otro de los grandes temas el cómic, el ciberacoso, Magali nos confiesa que: "Me preocupa porque tengo dos hijas adolescentes, una de 16 años. Afortunadamente ella es consciente de los problemas que puede causar y creo que se está protegiendo. Hemos hablado mucho sobre ello. Porque incluso yo, a los 45 años, puedo ver los efectos negativos de las redes. Soy consciente de cómo pueden lavarte el cerebro o lo desmoralizador que puede ser ver las vidas de otras personas como imaginarias, no como reales. Y al mismo tiempo sé, porque mi hija me lo dice a menudo, que no todo es malo. Internet también nos descubre cosas que pueden ser estimulantes para la imaginación, para hacer cosas, para comunicarse y también para resistir". "Hay que saber protegerse -añade-. Es verdad que los padres no tenemos necesariamente las herramientas necesarias para hacerlo, porque las cosas se mueven muy rápido. Puede dar a los adolescentes la impresión de que están llenos de poder, de que todo es posible, de que todo es accesible. Pero también hay un lado muy peligroso. Así que encuentro extremadamente difícil nuestra relación con esas redes sociales. Cuando eres padre, no tienes la formación necesaria para eso. Y a menudo pienso que si yo fuera un adolescente hoy, creo que sería muy sensible a todo lo que sucede en las redes. Y no sé cómo lidiaría con eso. Porque antes, cuando llegábamos a casa de la escuela, todo había terminado. Hoy en día, se prolonga hasta tarde. Y causa problemas de concentración. Lo veo incluso en mi misma". Página de 'Las tres reinas'