'Palindrotiras', los sorprendentes cómics de José Pablo García que se leen igual del derecho que del revés

“Dábale arroz a la zorra el abad”, “La tele letal”, “Anita lava la tina”, “La ruta natural”, “Ana lleva al oso la avellana” o “Amor a Roma” son solo algunos de los palíndromos más conocidos.

Y ahora José Pablo García (La guerra civil española, Joselito. El pequeño Ruiseñor) firma uno de los tebeos más sorprendentes del año: Palindrotiras (Autsaider Comics), ya que sus historietas y viñetas se leen igual del derecho que del revés. Unas tiras que, además, son un homenaje a la historia del cómic, ya que imitan a algunos de sus más grandes artistas. Un tebeo para el que ha contado con la colaboración de dos expertos en el tema: Raúl Ortiz Fernández (ROF) y Roberto Sánchez “Peramento”.

“Ni siquiera yo sé cómo he llegado hasta aquí -nos confiesa José Pablo-, porque este proyecto ha pasado por muchas fases. Hace más de diez años que abrí la cuenta de Palindrotiras en Twitter y siempre me había rondado la idea de hacer un recopilatorio de todo lo que llevaba producido. Pero, aunque al principio, las tiras eran dibujadas, en algún momento y por una cuestión práctica, decidí que fuesen temas de actualidad ilustrados con fotografías. Hice una fotonovela de la actualidad política y, sobre todo, social”.

Página de 'Palindrotiras' 5

“Así que, a la hora de hacer la recopilación tenía dos problemas: que las fotos están sujetas a derecho y que un libro con fotografías iba a quedar muy feo. Así que decidí hacer una recopilación de las mejores y dibujarlas. Al principio pensé que todo tuviera un estilo homogéneo, pero como todavía ni sé cuál es mi estilo, intenté buscar un estilo solvente, de dibujo humorístico”.

“Pero claro -añade el dibujante-, era todo un poco batiburrillo y podía resultar muy cansino porque ya los propios palíndromos agotan. Entonces se me ocurrió ir cambiando de estilo, al igual que hice con Las aventuras de Joselito. Y creo que eso añade un poco de comicidad al tema. Porque el propio dibujo ya resulta cómico de por sí, con el tema del metalenguaje y todo eso”.

“También me di cuenta -asegura-, que ese cambio de estilo servía para añadir un orden a todo el libro. Podía establecer un orden cronológico a todo lo que se está contando, siguiendo la propia historia del cómic. No hay un hilo conductor como tal, pero el propio estilo sirve para darle un hilo narrativo al asunto”.

“Por último -concluye-, desde hace cinco años tengo dos colaboradores en la cuenta, Raúl y Roberto, y quería contar con ellos, porque llevan mucho más tiempo en los palíndromos que yo y han acumulado unos 3000, cada uno. Así que hicimos una selección de los mejores y cuando se quedaba alguna página coja, hacíamos como lluvia de ideas a ver qué podía encajar ahí”.

Una palindrómica historia del cómic Solo con los palíndromos, el cómic ya prometía ser una pasada, pero, además, a José Pablo se le ocurrió “falsificar la caligrafía de autores conocidos, que era una cosa que no había hecho tanto y me resulta más divertido aún que copiar el estilo de dibujo de otros autores”. Y es que el libro es un homenaje a la propia historia del cómic e incluso del arte, partiendo de la Antigua Grecia y revisitando a autores míticos de forma que, a veces, es casi imposible distinguir sus dibujos de los auténticos. “Las referencias al TBO, a Pulgarcito y a la escuela Bruguera eran impepinables -nos confiesa-. Pero también he procurado meter referencias menos obvias, como humorista gráfico de principios del siglo XX español, tal como K-Hito o Apa, que siempre me han encantado y están en mi top ten de dibujantes españoles, aunque no se hable mucho ya sobre ellos. Me he divertido mucho imitando todos esos estilos y no ha habido ninguno que se me haya atascado especialmente”. Página de 'Palindrotiras' 5 “Si os puedo decir -continúa-, la página con la que más me he divertido, que, además, no fue idea mía sino de Raúl y Roberto. Ellos se picaron para hacer un Palíndromo de 13 Rue del Percebe que pretendían que fuera del estilo de Ibáñez. Pero me daba pereza imitar a Ibáñez y Mortadelo y Filemón ya aparecían en otra parte, aunque un poco tuneados”. “Entonces -añade José Pablo-, decidí coger como referencia a Xaudaró, el genial dibujante del ABC, que antes de hacer sus viñetas del famoso perrito tenía un estilo totalmente diferente. Y lo usé para sorprender a todos los que esperaban el estiló de Ibáñez en esa página en concreto. Eso me llevó también a ambientar esa referencia a 13 Rue del Percebe en el siglo XIX. Por eso, la página se llama Euro Rue y en el edificio no hay ascensor, sino escaleras, y el estilo es decimonónico. Esa es la página que más he disfrutado haciendo”. “Y aunque no sea su estilo, ahí están todos los personajes de Ibáñez: Vázquez, el inventor, el frutero, la madre con un montón de niños, el científico loco…” Página de 'Palindrotiras'

“Los palíndromos se inventaron en la Antigua Grecia” En cuanto a comenzar el tebeo en la Antigua Grecia, José Pablo García nos comenta: “Es que los palíndromos se crearon en esa época, en el siglo III antes de Cristo. El poeta Sótades es el primer palindromista consensuado como tal. Por eso una de mis primeras palindrotiras fue de un mosaico griego. Y, ya puestos, decidí también hacer vasijas griegas, porque tienen unos dibujos muy graciosos. las vasijas son muy que tienen unos dibujos muy graciosos. Eso fue un auténtico filón”. “Además -añade-, esos palíndromos los hicimos a partir de vasijas que ya existían. Prácticamente no he creado nada, porque ya había algunas de tema homoerótico. Mi favorita es: ‘¿A ti Mileto no te limita?’, esa en la que salen dos chicos desnudos bailando”. Página de 'Palindrotiras'