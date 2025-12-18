Violencia, religión y política en la India en la novela gráfica 'El disturbio eterno', de Joe Sacco

A Joe Sacco (Kirkop, 1960) las etiquetas de los géneros se le quedan pequeñas. Es dibujante y su estilo es el cómic underground, sí, pero también es periodista, y sus novelas gráficas son para el lector una crónica de guerra rigurosa y útil para entender los conflictos políticos y religiosos actuales. Dos de sus obras más conocidas, Notas al pie de Gaza y Gorazde: zona protegida, lo han hecho merecedor de importantes galardones y reconocimientos. Su título más reciente es El disturbio eterno (Reservoir Books), que presenta ahora en Página Dos. Este reportaje gráfico aborda los conflictos étnicos en la India contemporánea.

Los disturbios de Muzaffarnagar fueron una serie de episodios de violencia comunal que tuvieron lugar en el estado de Uttar Pradesh en 2013, causando varias víctimas mortales y decenas de miles de habitantes forzados a dejar su tierra. Hindús y musulmanes se enfrentaron con armas de fuego y espadas, espoleados por discursos de odio y retahílas de acusaciones mutuas. En El disturbio eterno (Reservoir Books) Joe Sacco dibuja un detallado y sensible reportaje gráfico sobre la violencia política en India. Para ello viajó al país y habló con cargos gubernamentales, líderes políticos, cabecillas locales y, sobre todo, con las víctimas, mayoritariamente campesinos sin tierras.

