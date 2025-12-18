Violencia, religión y política en la India en la novela gráfica 'El disturbio eterno', de Joe Sacco
- El periodista y dibujante Joe Sacco presenta El disturbio eterno, con origen en los disturbios de Uttar Pradesh en 2013
- Esta novela gráfica es también una crónica de guerra que denuncia la violencia política y religiosa en democracia
A Joe Sacco (Kirkop, 1960) las etiquetas de los géneros se le quedan pequeñas. Es dibujante y su estilo es el cómic underground, sí, pero también es periodista, y sus novelas gráficas son para el lector una crónica de guerra rigurosa y útil para entender los conflictos políticos y religiosos actuales. Dos de sus obras más conocidas, Notas al pie de Gaza y Gorazde: zona protegida, lo han hecho merecedor de importantes galardones y reconocimientos. Su título más reciente es El disturbio eterno (Reservoir Books), que presenta ahora en Página Dos. Este reportaje gráfico aborda los conflictos étnicos en la India contemporánea.
Los disturbios de Muzaffarnagar fueron una serie de episodios de violencia comunal que tuvieron lugar en el estado de Uttar Pradesh en 2013, causando varias víctimas mortales y decenas de miles de habitantes forzados a dejar su tierra. Hindús y musulmanes se enfrentaron con armas de fuego y espadas, espoleados por discursos de odio y retahílas de acusaciones mutuas. En El disturbio eterno (Reservoir Books) Joe Sacco dibuja un detallado y sensible reportaje gráfico sobre la violencia política en India. Para ello viajó al país y habló con cargos gubernamentales, líderes políticos, cabecillas locales y, sobre todo, con las víctimas, mayoritariamente campesinos sin tierras.
El difícil equilibrio entre comunidades multiétnicas
En el proceso de creación de la novela, Sacco investigó las raíces de los enfrentamientos, y surgieron algunas preguntas. ¿Puede el salvajismo convivir con una democracia? ¿Son las turbas y no los líderes quienes deciden el curso de los acontecimientos? ¿Cómo pueden coexistir relatos tan distintos sobre lo sucedido? ¿Cómo logran esconder los violentos su participación en esos actos homicidas? Tras sus anteriores obras dedicadas a Bosnia o a la guerra de Gaza, Joe Sacco entrega ahora a sus lectores un reportaje centrado en un rincón muy concreto de India, pero cuyas implicaciones pueden extrapolarse a cualquier otro lugar multiétnico donde haya un precario equilibrio entre comunidades.
“Siento que debo dar una respuesta al conflicto en Gaza“
«La idea de hacer periodismo a través de los cómics», cuenta Joe Sacco en su entrevista a Página Dos, «se desarrolló de forma orgánica. No me senté y tracé un plan. Fui a Oriente Próximo porque estaba interesado en lo que sucedía allí. Publiqué un libro sobre Palestina, y poco a poco todo empezó a evolucionar. Seguía teniendo otros intereses, pero empecé a hacerme conocido por esas crónicas. Siento que debo dar una respuesta al conflicto en Gaza. Me puedo sentir cansado creativamente, pero tengo una obligación moral. Conozco Gaza, tengo amigos allí. Puede sonar infantil, pero la justicia me preocupa mucho». Los libros de Sacco han sigo distinguidos con varios premios, además de obtener una beca Guggenheim y aparecer en las listas de libros más recomendados de Time y The New York Times.