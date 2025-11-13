Joe Sacco: "Los periodistas deben ser detectives para informar, ese es el verdadero gozo"

Joe Sacco (Malta, 1960), es un periodista gráfico que ve difícil aspirar a la verdad pura en sus reportajes en formato cómic -objetivo inasumible- pero que no renuncia, incluso si estos mienten, a dar voz a los protagonistas reales, como en El disturbio eterno (Reservoir Books), su último trabajo, sobre las luchas religiosas en la India.

Al igual que en crónicas anteriores, Sacco parte de un conflicto satélite, uno de esos episodios lejanos y olvidados de violencia, en el estado de Uttar Pradesh, ocurrido en 2013, entre comunidades hindúes y musulmanas.

Unos hechos que pasarían desapercibidos en el disputado registro planetario de atrocidades, pero en los que este reportero pone el foco para mostrar el uso interesado del odio étnico y religioso como arma política, y el papel de la mujer como diana de la violencia para inflamar los conflictos.

Páginas de 'El disturbio eterno'

"Preguntar, descubrir hechos, contrastar testimonios, detectar mentiras, creo que los periodistas tienen que ser detectives para luego informar, ése es el gozo del buen periodismo", defiende Sacco en una entrevista con EFE en la sede de Random House en Barcelona, en la que avanza que está valorando apartarse de la primera línea.

Nacido en Malta (1960), pero residente en EEUU, este cronista es el "culpable" del prestigio logrado por el cómic como un soporte periodístico, gracias a sus precisos trabajos sobre Palestina o los territorios de la exYugoslavia.

Joe Sacco en Barcelona (EFE/ Enric Fontcuberta)