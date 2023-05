17:25

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, reacciona a la decisión de su partido de no concurrir en las elecciones generales: "Pues creo que ya está todo dicho. La dirección de mi partido de acuerdo con Hervías. No voy a decir nada aún, pero no me pienso callar ante este atropello. Qué vergüenza más grande siento ahora mismo". Además de él, otros integrantes de la formación naranja han ido mostrando sus críticas y opiniones en redes sociales.