El portavoz de campaña y vicesecretario de Cultura del PP Borja Sémper ha asegurado que ante los resultados de las elecciones municipales y autonómicas del 28M su partido no renuncia a conformar gobiernos en solitario. "Es difícil, pero tampoco imposible", ha señalado en una entrevista en TVE al ser preguntado por las posibles negociaciones del PP con Vox en las comunidades y municipios donde no ha alcanzado la mayoría absoluta.

Sémper ha asegurado en La Hora de La 1 que siguen pensando "lo mismo", que es "bueno" conformar gobiernos sin otras formaciones políticas y que para eso "existen variables, posibilidades" y no renuncian a "conformar gobiernos sólidos, estables, solo con el PP".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, habló tras las elecciones del 28M con el de Vox, Santiago Abascal, y la conversación fue "protocolaria" en la que este dio la "enhorabuena" a Feijóo por los resultados electorales y no hablaron de otros temas, según ha confirmado Sémper al ser preguntado por ese diálogo.

En relación con el adelanto de las elecciones generales al 23 de julio, Sémper cree que tras el resultado electoral del PSOE "no le quedaba más alternativa que convocar elecciones de una manera adelantada", ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, según ha afirmado, "vive lastrado por sus pactos de Gobierno".

El PP aún no ha empezado a preparar las listas de cara a las elecciones generales del 23 de julio, ha dicho Sémper al ser preguntado al respecto, pero "no van a ser ningún problema" porque están "preparados" y tienen "gente suficientemente capaz, preparada para dar el paso adelante". Sobre si él va en la lista del PP ha dicho: "No se lo he preguntado a Feijóo, en cuanto lo sepa, se lo diré".