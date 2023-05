El líder de Vox, Santiago Abascal, ha celebrado el adelanto electoral de las generales al 23 de julio y cree que esto no dificultará los pactos con el Partido Popular tras los comicios municipales y autonómicos del pasado domingo. Y es que los ‘populares’ necesitarán a Vox en aquellas comunidades y ayuntamientos donde no tienen mayoría absoluta. Eso sí, Abascal ha pedido a los de Alberto Núñez Feijóo “responsabilidad”, “altura de miras” y “respeto” a los votantes de Vox y ha advertido: “No vamos a aceptar ningún tipo de chantaje”. También ha instado a Feijóo a elegir entre Vox u "otro camino" para gobernar en distintos territorios.

El líder de Vox ha comparecido ante los medios tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones ante los malos resultados del PSOE este 28M, en el que ha perdido la mayoría de sus comunidades y capitales de provincia. Unos resultados por los que el PP ha teñido el mapa territorial de España de azul y ha logrado importantes mayorías absolutas como en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de la capital, así como en Rioja. Sin embargo, en la mayoría de lugares dependerá de Vox.

Preguntado sobre posibles pactos, Abascal ha reconocido que ya ha habido contactos entre su formación y el PP y el propio Feijóo ha confirmado que ha recibido una llamada del líder de Vox para felicitarle por los resultados. Abascal no ha considerado que el adelanto de las generales vaya a suponer "dificultades" a la hora de pactar porque Vox no tiene “problemas estratégicos” ya que su discurso es “muy claro”. Sí cree que habrá “dificultades materiales” ante las generales del 23 de julio porque si el partido, que está “entregado en cuerpo y alma de la expulsión de Sánchez y del socialismo”, tiene que estar “pensando en los pactos” y no centrado en su objetivo, será más complicado.

Vox dará instrucciones a sus candidatos para pactar con el PP Abascal ha admitido que todos los candidatos de Vox recibirán instrucciones de la dirección nacional para pactar con “coherencia”. “Les pediremos que hablen con los candidatos del PP para ver qué opinan, porque son muy distintos unos de otros” dentro del partido de Feijóo, ha aseverado (ha dicho que algunos están dispuestos a pactar con el PSOE). En cualquier caso, “va a haber una posición nacional”, ha zanjado. Con todo, ha asegurado que “hoy no es el día de las exigencias”, de “ultimatums” ni de “palabras gruesas” al PP sino de “la mano tendida” a un partido que, tras ganar en muchas regiones y ayuntamientos sin mayoría, es quien “tiene que decidir si está dispuesto a aceptar una alternativa” con Vox o “si va a optar por otro camino”. Vox obtiene representación en todas las comunidades y se convierte en clave para los gobiernos del PP ÁLVARO CABALLERO Vox tiene en su mano dar el gobierno municipal al PP en algunas de las ciudades más pobladas, como Valencia, Sevilla o Zaragoza, y es decisivo en 18 capitales de provincia. El PP necesitará a Vox también en Baleares, Murcia, Cantabria y Extremadura.