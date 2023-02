"No sé por qué me tengo que ir. No he hecho nada”, le llegó a decir Pablo Casado a uno de sus afines en el Partido Popular el 22 de febrero de 2022. Apenas le quedaban unas horas de vida política, y el esperpento que había durado una semana de cruenta guerra entre él y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, entre duras acusaciones cruzadas de corrupción y espionaje, sentenció definitivamente a Casado y lo convirtió en un cadáver político: desde abril de 2022, no se le ha vuelto a escuchar ni ver en ningún acto o medio público.

El PP de Alberto Núñez Feijóo, su sucesor, no mira atrás, ha hecho borrón y cuenta nueva. El expresidente gallego tomó las riendas de un partido que clamaba por la unidad tras su mayor cisma interno y desde entonces no ha habido fisuras, salvo algunas voces discordantes en la defensa del líder ‘popular’ de la ley de plazos del aborto. La relación de Feijóo con sus ‘barones’ territoriales nada tiene que ver con el férreo control al que les sometía la anterior dirección nacional del partido, ejercido principalmente por el que fuera secretario general y número dos de Casado, Teodoro García Egea.

Ese control fue, precisamente, uno de los factores que hizo que la dirección de Casado perdiera todos los apoyos territoriales (salvo el de Ana Beltrán) en apenas unas horas. Casado ofreció la cabeza de García Egea para calmar las aguas, pero ya era demasiado tarde. Su número dos dimitió y él mismo vio como, a pesar de ello, sus principales apoyos que le habían respaldado al principio de la crisis le daban poco después la espalda y pedían un Congreso Extraordinario para sustituirle (con excepciones contadas como el diputado Pablo Montesinos). Y cuando Feijóo hizo esta petición, no hubo más que decir. Todos empezaron a pedir al gallego dar un paso al frente: era el único que tenía el consenso y podía aportar la unidad necesaria.