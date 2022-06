El PP ha arrasado en las elecciones autonómicas en Andalucía al lograr 58 escaños. Esta cifra supone 32 más que los 26 parlamentarios obtenidos en los comicios de 2018 y supera en tres diputados la mayoría absoluta, fijada en 55 escaños.

Por detrás, el PSOE con 30 diputados, tres menos que en las pasadas elecciones autonómicas, ha firmado su peor resultado histórico. Vox se convierte en tercera fuerza y obtiene 14 escaños frente a los 12 parlamentarios que sumaron hace tres años y medio, pero menos de los esperados.

La coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, logra cinco diputados, mientras que Adelante Andalucía, formación liderada por Teresa Rodríguez, obtiene dos escaños con el 4,58% de los votos.

La primera consecuencia de estos resultados es la dimisión de Juan Marín. El candidato de Cs y actual vicepresidente de la Junta ha anunciado su dimisión al frente del partido tras la desaparición del partido naranja del Parlamento andaluz.

Así te hemos contado minuto a minuto la jornada postelectoral:

16:50 La narración al minuto de la jornada postelectoral con todas las reacciones tras las elecciones andaluzas del 19J, en las que ha ganado el PP con una histórica mayoría absoluta, dejando tocado al PSOE, que han frenado a Vox y hundido a Cs, termina en este punto. Gracias por seguir toda la información en RTVE.es.

16:44 El presidente provincial de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha comparado los resultados obtenidos por su formación en la provincia de Almería, donde Vox ha crecido de dos a tres escaños, ya que "es el lugar que más crece y, además, tiene ciertas similitudes" con su región, aunque ha especificado que "los resultados no son extrapolables a otras zonas", según fuentes de la formación en un comunicado (Efe).

16:35 La coordinadora de la gestora de Ciudadanos (Cs) en La Rioja, Belinda León, ha dicho a Efe que la ejecutiva nacional de su partido debería hacer "un análisis realista de lo que quiere España" y un "ejercicio de reflexión", porque "algo está fallando" tras los resultados electorales en Andalucía que han dejado a la formación naranja sin representantes en el Parlamento andaluz. "No se corresponde con el buen trabajo de estos años, pero los andaluces han hablado y es la manifestación clara de lo que piensan muchos españoles y riojanos", ha dicho.

16:23 "Castilla y León ha hecho mucho por el PP en Andalucía", según el alcalde de Valladolid, Oscar Puente (PSOE), pues "en solo un mes" de Gobierno en la Junta se ha visto que Vox "no aporta nada a la democracia". Así se ha pronunciado Puente sobre las elecciones andaluzas, y no ha querido responsabilizar del resultado al candidato del PSOE en Andalucía Juan Espadas (Efe).

16:16 El presidente del PP de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha dicho este lunes a Efe que el triunfo del candidato popular, Juanma Moreno, en las elecciones de Andalucía confirma "un cambio de ciclo" en España ya iniciado en otras comunidades autónomas, como Madrid y Castilla y León. Ceniceros ha felicitado a sus compañeros de partido en Andalucía por la "victoria histórica" lograda este domingo.

16:10 También crítico se ha mostrado el diputado vasco del PSOE Odón Elorza que ha opinado que, tras las elecciones andaluzas, "no caben excusas de mal perdedor" y los socialistas deben hacer "un debate abierto y autocrítico, desterrando la autocomplacencia y la soberbia", así como fortalecer "un proyecto desde la izquierda". "Son malos tiempos para soñar. Hoy nos toca reconocer, con humildad, la grave derrota del PSOE en Andalucía, analizar sus causas y repensar nuestra acción política para el próximo año", ha reflexionado en un artículo de opinión titulado "Estado de alarma en Moncloa y Ferraz" (Efe).

16:01 Ante una victoria clara de la derecha tras el 19J, se requiere tener un proyecto de unidad "nítido", que sume a más sectores progresistas pero donde también tienen claro que deben estar todas las fuerzas que conforman Unidas Podemos, dado que sería "ridículo" ensayar candidaturas de confluencia "dividiendo" y en esa futura plataforma "tiene que estar todo el mundo". Así lo ha asegurado la portavoz de Izquierda Unida, Sira Rego, que considera que los comicios andaluces evidencian que el Ejecutivo de coalición debe "profundizar su agenda" legislativa y enfatizar en su continuidad, pues queda un año y pico de legislatura que deben aprovecharse para no dejar que la "política conservadora gane terreno" con más logros y conquistas para las clases populares (EP).

15:52 El portavoz de JxCat, Josep Rius, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el "gran perdedor" de las elecciones andaluzas y que sale "claramente debilitado" de los comicios. "La amenaza de un gobierno del PP en Madrid es más real que ayer", ha afirmado.

Rius ha apuntado que "estabilizar al Gobierno de Pedro Sánchez no evita que la derecha siga subiendo", en un mensaje velado a ERC: "El miedo a Vox ya no moviliza a las izquierdas, y en ningún caso puede ser una excusa para dar apoyo a cambio de nada" (Efe).

15:49 El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José luis Escrivá, ha asegurado que el resultado electoral en Andalucía no es algo "que tenga que afectar particularmente" al trabajo del Gobierno. "Por lo que respecta a este Ministerio y a toda la acción de Gobierno, tenemos tantos frentes, tantos elementos en los que trabajar, que no creo que sea algo que nos tenga que afectar particularmente", ha respondido Escrivá al ser preguntado por los comicios del 19J en una rueda de prensa sobre refugiados ucranianos (Efe).

15:41 El PSC ha reconocido un "problema de movilización del electorado de izquierdas" en Andalucía, que debe hacer "reflexionar" al partido, aunque considera que no supone "ningún síntoma de cambio" a nivel estatal. El líder del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona y viceprimer secretario de Política municipal, Jaume Collboni, ha admitido que los partidos de izquierda no han sido capaces de "movilizar el electorado suficiente para plantar cara a la derecha" (Efe).

15:36 El candidato del PP, Juanma Moreno, que será reelegido como presidente de la Junta tras haber ganado por mayoría absoluta las elecciones andaluzas, ha asegurado que se pondrán a trabajar "desde ya" con su nuevo ejecutivo monocolor, con la idea de que en agosto esté "funcionando" y preparando el presupuesto de 2023, que llevarán a la Cámara autonómica en octubre. Moreno ha explicado en Canal Sur Televisión que el año que viene es "clave" porque viene "con turbulencias económicas" por lo que en agosto el ejecutivo estará ya "adaptándose" y preparando las cuentas, para que se presenten en octubre y se aprueben en diciembre (Efe).

15:29 En esta jornada de análisis de los resultados del 19J, en la que se han reunido las ejecutivas de los partidos, el PP ve en los resultados de las elecciones un paso decisivo y firme para que Sánchez salga de La Moncloa.

“En la dirección nacional del PP interpretan los resultados de Andalucía como el final del ciclo de Pedro Sánchez y ven a Feijóo "más cerca de Moncloa"



Lo cuenta @GuerreroClavel



▶https://t.co/VjKzBgo9IT pic.twitter.com/G0fPbrCAJg“ — Telediarios de TVE (@telediario_tve) June 20, 2022

15:27 "En Andalucía se muestra el hundimiento del PSOE y de Podemos y el surgimiento de Adelante Andalucía, un perfil arraigado en el territorio, con un discurso territorial con el que MÉS nos sentimos identificados", ha analizado el secretario general de MÉS per Mallorca, Jaume Alzamora. "Nos toca movilizar a la izquierda y ofrecer esta visión de país diverso que somos y de país sostenible", ha añadido, según declaraciones facilitadas por el partido (Efe).

15:20 El 19J ha significado para el PSOE los peores resultados de su historia en Andalucía. Algunas voces en la reunión de la Ejecutiva celebrada este lunes han pedido "reflexión y autocrítica".

“Para el PSOE, son los peores resultados de su historia en Andalucía: 30 escaños, 3 menos que en 2018



Nos cuenta más @galanalba



▶https://t.co/VjKzBgo9IT pic.twitter.com/Q1N1iVwPlQ“ — Telediarios de TVE (@telediario_tve) June 20, 2022

15:15 La dirección federal de IU ha admitido que el "incidentado" proceso de conformación de la coalición Por Andalucía, con tensión entre los partidos que la forman (IU, Podemos, Más País, Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alianza Verde) no ha ayudado a esta candidatura de frente amplio, ha llamado a aprender para ensayar mejor la unidad de la izquierda y ha concluido que el proyecto que impulsa Yolanda Díaz es "más necesario que nunca" de cara al nuevo ciclo electoral, con el que hay que volcarse. Así lo ha trasladado la portavoz de la formación, Sira Rego, en rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Colegiada de IU y admitir que el resultado del 19J es "malo sin paliativos" (EP).

15:10 El PP ha logrado mayoría absoluta y ha logrado ganar en todas las provincias andaluzas, prácticamente con el doble de votos que en 2018.

“En estas elecciones el PP ha superado con Juanma Morena el millón y medio de votos, prácticamente el doble que en las elecciones de 2018, 800.000 votos más



Informa @VanesaLss



▶https://t.co/VjKzBgo9IT pic.twitter.com/LnHEMslSNp“ — Telediarios de TVE (@telediario_tve) June 20, 2022

15:08 El PP cree que los andaluces han premiado cinco factores: la buena gestión, un gobierno que resuelve problemas, la capacidad de pactar y superar trincheras, servicios públicos que funcionan y una política fiscal que no asfixie a impuestos, un modelo "perfectamente identificable con el que representa (Alberto Núñez) Feijóo" y su "tándem" con Juanma Moreno. Así lo ha asegurado el coordinador general del PP, Elías Bendodo.

15:00 La candidata de Vox a la Presidencia de la Junta, Macarena Olona, ha ofrecido su "mano tendida" al ganador de los comicios andaluces, Juanma Moreno, pero ha advertido de que su partido liderará la oposición en los puntos en que haya un "abrazo permanente" entre el PP y el PSOE y "que se alejan del bienestar de los ciudadanos".

14:57 El presidente del PP de Galicia y sucesor de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha felicitado al presidente de la Junta de Andalucía y ganador de las elecciones andaluzas, Juanma Moreno, que obtuvo un resultado que aleja a "extremismos y populismos". Rueda ha celebrado el "magnífico resultado" de los 'populares' andaluces, que ha superado "las mayores expectativas", y ha asegurado que ya tuvo la ocasión de felicitar tanto a Moreno como al presidente del PP nacional (Efe).

14:54 El secretario general de la FSA y presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha asegurado que "la única noticia positiva" de los resultados de las elecciones andaluzas es que Vox "se convierte en una fuerza irrelevante", unos comicios tras los que, a su juicio, el PSOE de Andalucía "tiene que hacer un análisis crítico de lo que ha sucedido" (Efe).

14:51 El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha atribuido la victoria "histórica" de Juanma Moreno en las elecciones de Andalucía a que ha sido un candidato que se ha identificado con sus conciudadanos, como lo hizo Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Serrano ha explicado que cada región tiene sus particuliaridades, ya que "no es lo mismo una comunidad uniprovincial que una comunidad con ocho provincias en las que con un porcentaje de voto puedes sacar más escaños y lograr mayoría absoluta" (Efe).

14:46 "Hay legislatura hasta el final", pese a los malos resultados obtenidos por los socialistas en las elecciones andaluzas, ha dicho tras la reunión de la Ejecutiva del PSOE el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, quien ha negado que se haya votado en clave nacional y que la pérdida de diputados en Andalucía suponga un cambio de ciclo en España "que quiere hacer ver la derecha y que no es tal".

14:36 También ha hecho autocrítica por los resultados de la coalición de izquierdas Por Andalucía, la coordinadora de Podemos Extremadura, Irene de Miguel, quien ha admitido que han sido "muy malos", ya que "simplemente" ha "salvado los muebles" al conseguir cinco diputados. "Era un proyecto nuevo con una marca nueva y una candidata nueva", ha señalado Irene de Miguel en rueda de prensa este lunes en Mérida, en la que ha considerado que les "ha penalizado desde el comienzo no haber mostrado una cohesión y una unión en el proyecto desde sus inicios" (EP).

14:19 Sí Podemos Canarias en el Parlamento autonómico han destacado que la lección de las elecciones andaluzas es que la izquierda tiene que concurrir unida a las elecciones, y ese es el proceso en el que está en el archipiélago para los próximos comicios. Si Por Andalucía y Adelante Andalucía se hubieran presentado en una sola candidatura y sumado sus votos habrían conseguido catorce escaños en las elecciones andaluzas del domingo, en lugar de los siete que se han repartido, ha afirmado la presidenta del grupo parlamentario de Sí Podemos Canarias, María del Río, en declaraciones a la prensa.

14:15 El portavoz de JxCat, Josep Rius, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el "gran perdedor" de las elecciones andaluzas y que sale "claramente debilitado" de los comicios. "La amenaza de un Gobierno del PP en Madrid es más real que ayer", ha afirmado en una rueda de prensa desde la sede del partido tras la reunión semanal de la ejecutiva de JxCat.

14:11 El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha pedido a la presidenta de Navarra, María Chivite que "tome nota" del resultado electoral en Andalucía, que "da la espalda al socialismo", y ha afirmado que a ella "le va a pasar lo mismo". Esparza ha asegurado que, con las elecciones en Andalucía, donde el PP ha conseguido la mayoría absoluta, "se confirma un cambio de ciclo en España". "Andalucía es un feudo socialista por excelencia y da la espalda al socialismo. El PSOE pierde votos, pierde la confianza de los ciudadanos todos los días y en todos los sitios y la mismo está ocurriendo en Navarra con el PSN", ha subrayado.

14:06 El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, comparece en rueda de prensa: "No nos van ver rendidos. Tenemos que seguir trabajando para ser ese espacio entre medias entre los dos partidos: PSOE y PP". Además, asegura que la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha intentado convencer al candidato, Juan Marín, para que no dimita, sin éxito.

“Edmundo Bal (Ciudadanos) cuenta que Inés Arrimadas ha intentado convencer a Juan Marín para que no presentara su dimisión tras los resultados en Andalucía#Canal24Horashttps://t.co/rscwNdtsL3 pic.twitter.com/jPd2g7V45G“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) June 20, 2022

14:03 Prosigue la rueda de prensa del portavoz de la Ejecutiva del PSOE, quien insiste en que el votante de Vox era un votante de derechas y acusa al PP por "blanquear la ultraderecha". Preguntado por qué el PSOE no ha rentabilizado las políticas desarrolladas por el Gobierno de Pedro Sánchez, Sicilia argumenta que los votantes tenían claro que votaban solo el Ejecutivo andaluz.

14:01 El PP quiere elecciones generales "cuanto antes", tras la victoria electoral de Juan Manuel Moreno, con una mayoría absoluta histórica en las elecciones andaluzas del 19-J: "El reloj con una cuenta atrás para que Sánchez salga de la Moncloa", ha asegurado el coordinador general del partido, Elías Bendodo, tras la reunión del Comité de Dirección.

14:00 Según Sicilia, Pedro Sánchez ha trasladado a los suyos durante la Ejecutiva que el Gobierno está "fuerte" y que "se preocupa de lo que preocupa a los ciudadanos". "La respuesta a todas estas crisis hubieran sido mucho más distintas si hubiera gobernado el PP", insiste.

13:58 Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han señalado que los resultados electorales en Andalucía han mostrado el coste de la falta de unión de las fuerzas de izquierdas y han aconsejado al Gobierno darle más "vigor" a las políticas sociales. Así lo han asegurado ambos en declaraciones a los medios.

13:56 Sicilia recueda que en los dos años de pandemia, el PSOE en Andalucía ha estado "al lado" del Gobierno y "no ha confrontado". "Era un momento duro y de ser responsables", ha apuntado el portavoz socialista como otra de las razones del mal resultdo.

13:51 Preguntado por si el PP ha frenado mejor a Vox, Sicilia recuerda que los votos de Vox salen del PP. "Ese votante ha estado ahí y ahora decidido volver al PP", indica.

13:50 "El proyecto de Juan Espadas no ha tenido tiempo de consolidarse. Y han sido unas elecciones pensadas por el mero interés partidista, pues ni era la mejor época", insiste Felipe Sicilia.

13:48 Y defiende también las políticas que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez para salir de la crisis y que no tiene nada que ver a cómo se hizo en la anterior crisis.

13:45 Sicilia cree que también la división de la izquierda a la izquierda del PSOE "ha hecho que se pierda escaños que ha ganado el PP". Así, considera que son la falta de movilización y la división lo que ha posibilitado que los 'populares' se alcen con la mayoría absoluta.

13:44 "El resultado no es el que esperaba el PSOE. Siempre vamos con la esperanza de ganar la confianza mayoritaria. Tenemos que reflexionar sobre lo ocurrido. No hemos sido capaces de movilizar a nuestro electorado, al votante de izquierdas, que en otras ocasiones nos ha apoyado y que ha vuelto a quedarse en casa, como en 2018", analiza Sicilia. "El trabajo que ahora queda es movilizarlo y demostrar que la única alternativa al Gobierno de Moreno Bonilla es la del PSOE", añade.

“Felipe Sicilia, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, reconoce que no es el resultado que esperaban: "No hemos sido capaces de movilizar a nuestro electorado".#Canal24Horashttps://t.co/rscwNdtsL3 pic.twitter.com/AXyymowgnH“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) June 20, 2022

13:40 Comparece en rueda de prensa el portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Felipe Sicilia, para valorar los resultados electorales: "Seguiremos trabajando para ser la alternativa y en hacer una oposición responsable, que dé respuesta a los intereses de la ciudadanía". "Los andaluces deben saber que la fuerza política que mejor va a proteger los servicios públicos va a ser el PSOE", añade.

13:37 Juan Marín, el candidato de Ciudadanos, se emociona ante la debacle de su formación en Andalucía: "No sé qué hemos hecho mal. Es injusto". Ve la entrevista completa en La Hora de la 1.

11.31 min Marín se emociona ante la debacle de Cs en Andalucía: "No sé qué hemos hecho mal. Es injusto"

13:31 Bendodo defiende que se avance hacia que gobierne la lista más votada. "No se puede tener tantas llaves en manos de tantos minoritarios", defiende Bendodo a preguntas de los medios de comunicación. También asegura que en menos de un mes, el PP presentará la propuesta para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

13:30 El coordinador general del PP cree que "es momento de que el Gobierno se replantee sus apoyos y coaliciones" y asegura que los 'populares' tienen la mano tendida para ayudar.

13:29 Elías Bendodo cree que los candidatos socialistas en las elecciones autonómicas del próximo año no van a querer que Pedro Sánchez les acompañe en campaña "a la vista de los resultados" en las elecciones andaluzas.

13:23 "El presidente del PP sumaba, la secretaria general también sumaba... Los que no han estado en la campaña es porque no sumaban. El tandem Moreno- Feijóo ha demostrado hasta donde puede llegar", subraya Bendodo a preguntas de los periodistas.

13:21 Bendodo no cree que el Gobierno vaya a convocar elecciones "cuando le interese a los españoles". "Pedro Sánchez convocará elecciones cuando más le interese a él", asegura. No obstante, afirma que el PP está preparado sean cuando sean las elecciones generales.

13:17 "Cuando el PP trabaja con unidad es imbatible. Si ayer el PP sacó mayoría absoluta en Andalucía, se demostró ayer que el partido no tiene techo", dice orgulloso Bendodo, que cree que las próximas elecciones generales las ganará Alberto Núñez Feijóo.

“Elías Bendodo, coordinador general del PP, analiza los resultados electorales en Andalucía: "Ayer se puso el reloj en marcha con una cuenta atrás para que Sánchez salga de la Moncloa".#Canal24Horashttps://t.co/rscwNdtsL3 pic.twitter.com/NGmlvLLaT7“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) June 20, 2022

13:15 Bendodo defiende la bajada de impuestos que se ha llevado a cabo en Andalucía desde que gobierna el PP: "Hemos bajado los impuestos. Éramos antes la comundidad que más impuestos pagaba, y ahora estamos entre los cinco que menos pagan".

13:13 "Se ha despertado el orgullo de ser andaluz. Los ciudadanos quieren gobiernos que les resuelvan sus problemas y que no les creen más. (...) El modelo sanchista está agotado. Tocar todo no le parece bien a la gente. (...) Dividir a la gente es una maniobra que se ha manifestado errónea.", insiste Bendodo.

13:11 "Los ciudadanos han premiado la buena gestión. Los ciudadanos quieren un Gobierno que resuelva problemas y no que los creas. Los ciudadanos están hartos de trincheras y quieren gobiernos capaces de pactar y dialogar. Los ciudadanos quieren servicios públicos funcionen bien. Y los ciudadanos están cansados de que les asfixien con impuestos cuando la situacion económica está peor. Esos cincos ejes son los que resumen los resultados de ayer", señala el dirigente 'popular'.

“Elías Bendodo, coordinador general del PP, analiza los resultados electorales en Andalucía: Los ciudadanos han premiado la buena gestión. Los ciudadanos están cansados de que les asfixien con impuestos".#Canal24Horashttps://t.co/rscwNdtsL3 pic.twitter.com/UMVr5yD7B4“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) June 20, 2022

13:09 Bendodo recuerda que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha implicado en la campaña electoral y ha estado presente en gran parte de los territorios. "Toda la dirección nacional se ha puesto al servicio de la territorial, pero respetando sus decisiones. Autonomía es la clave. Ha sido un acierto también, porque el que están en el territorio es el que conoce el territorio", agrega.

13:06 "Es la victoria más amplia del PP en Andalucía en los últimos 20 años. Hemos ganado en más del 70% de Andalucía, incluyendo feudos históricos del socialismo, como es Dos Hermanas", indica Bendodo, al tiempo que subraya que el PP ha "triplicado" en algunos casos a Vox. "Hemos logrado frenar a Vox", insiste.

13:04 Comparece en rueda de prensa el coordinador general del PP, Elías Bendodo: "El resultado demuestra que Andalucía no es el cortijo de nadie". "El PP nunca había ganado unas elecciones en la provincia de Sevilla. Primera vez que se consigue y no ha sido por los pelos. Pero también una victoria arrolladora en Málaga", subraya.

12:58 El candidato socialista asegura que no le preocupa si algún voto progresista se haya ido "legitimamente" al PP para evitar que Vox entrara en el Gobierno. Insiste en que el voto se ha quedado "en casa" y que el PSOE tiene que analizar cómo hacer que la próxima vez no ocurra.

12:54 "Hay un objetivo que hemos conseguido que es la entrada de la ultraderecha en el Gobierno no se haya producido. He podido dormir más tranquilo", asegura Espadas, que además, cree que "el voto progresista se ha quedado en casa", y no que haya ido a parar al PP.

12:47 "Queremos ser ese gran partido que fiscalice al Gobierno del PP. Me propongo que el PSOE sea el espejo donde se mire el Gobierno de mayoría absoluta del PP para que vean si están cumpliendo (...). Queremos ser la oposición que garantice que el Gobierno de Juanma Moreno cumple", advierte Espadas.

“Juan Espadas (PSOE) tras los resultados en Andalucía: "Este grupo parlamentario va a ser el auténtico gobierno en la sombra. Creo que es imprescindible una oposición férrea a un Gobierno con mayoría absoluta".#Canal24Horashttps://t.co/rscwNdtsL3 pic.twitter.com/I5MT8Wdtkt“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) June 20, 2022

12:44 "Ha sido una buena campaña. (...) Era una fecha muy compleja. Había interés en que la campaña fuera muy plana, pero nosotros, no. Teníamos interés en movilizar, pero ese objetivo no lo hemos conseguido", admite Espadas. "Yo quería una participación que hubiera superado 5 o 10 puntos la de las últimas elecciones, pero era nuestro objetivo y no lo hemos podido conseguir", añade.

“DIRECTO ��| Juan Espadas valora el resultado electoral en Andalucía: "No hemos conseguido activar un volumen de participación por el que podamos decir que una buena parte de esa ciudadanía con muchos problemas se ha movilizado para hacer oír su voz" https://t.co/rscwNdtsL3 pic.twitter.com/O5bjemTv3N“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) June 20, 2022

12:41 El candidato del PSOE, Juan Espadas, comparece en rueda de prensa para valorar los resultados electorales. "Estoy satisfecho con los miles de kilómetros que hemos hecho. Una organización tan grande necesitaba tener ese contraste con la realidad como partido", subraya.

12:39 "Ha sido una campaña difícil. Pero nos hemos consolidado como alternativa. Hubiéramos preferido que nuestra presencia parlamentaria fuera mayor, pero no vamos a defraudar. (...) Lo importante no son 12 o 14 escaños, sino lo que se hace con ellos. Vox viene para estar al lado de los ciudadanos, para darles voz, y para abrir esos debates que la izquierda había suprimido", subraya Olona. Y asegura que tendrá la "mano tendida" en todo lo que sea "bueno para los andaluces" y confirma que se queda en el Parlamento andaluz.

“19J | Macarena Olona, candidata de Vox en la Junta de Andalucía



Vox tiende su mano a Juan Manuel Moreno y se ofrece a ayudarle en este nuevo liderazgo



��https://t.co/LoUJXEsuZn pic.twitter.com/lol0gZL2rH“ — Radio 5 (@radio5_rne) June 20, 2022

12:38 La candidata de Vox, Macarena Olona, comparece en rueda de prensa para hacer una valoración de los resultados de las elecciones. "Un resultado elecotral que es bueno para España porque Andalucía ha dicho 'no' al socialismo y al Gobierno de Sánchez en Moncloa", señala, al tiempo que agradece el apoyo recibido pues han pasado de ser quinta fuerza a ser tercera.

“▪️ Macarena Olona valora los resultados de las elecciones andaluzas: "Andalucía ha dicho 'no' al Gobierno de Sánchez en Moncloa"#LaHora20J



�� https://t.co/9k8zsHR5nu pic.twitter.com/rRmc2qYENx“ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) June 20, 2022

12:35 El PSOE analiza este lunes con preocupación el peor resultado obtenido por el partido en unas elecciones autonómicas en Andalucía, tradicional feudo socialista, consciente de la necesidad de "autocrítica" aunque evitando cualquier vinculación de esta derrota con el Gobierno de Pedro Sánchez. La Ejecutiva Federal del PSOE se reúne este lunes por la mañana bajo la presidencia de Sánchez para analizar los motivos de esta debacle. Las caras serias y las pocas ganas de hablar han sido una constante en los miembros de la Ejecutiva a su llegada a la sede en Ferraz.

12.23 "Agradezco la confianza de haber podido trabajar estos casi cuatro años por mi tierra y agradezco la confianza de mis compañeros. He hecho lo correcto, porque soy el máximo responsable y lo asumo, aunque la gente de mi partido me ha pedido que siga", explica Marín que su dimisión al frente del partido naranja es irrevocable.

12:19 El candidato de Ciudadanos, Juan Marín, no sabe "qué ha hecho mal" su formación para tener que abandonar el Parlamento andaluz. En una entrevista en La Hora de la 1 defiende su "gestión" al frente de la Vicepresidencia de la Junta. "Cs ha hecho muca gestión y poca política, y el PP se ha aprovechado de ello", señala.

“▪️ Ciudadanos desaparece del Parlamento andaluz



▪️ Juan Marín: "No sé qué ha hecho mal Ciudadanos para abandonar la Junta de Andalucía"#LaHora20J



�� https://t.co/9k8zsHR5nu pic.twitter.com/pehTykjX3Y“ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) June 20, 2022

12:15 El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que está "cada día más convencido" de que su partido ganará las próximas elecciones autonómicas, después de que la victoria del 'popular' Juanma Moreno en los comicios andaluces haya confirmado un "cambio claro de tendencia" en el panorama político nacional en favor del PP. Así se ha pronunciado Núñez este lunes en rueda de prensa.

12:10 El presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, ha saludado este lunes el "fantástico" resultado que ha logrado el PP en las elecciones andaluzas y que, a su juicio, tiene "clara relevancia nacional" para la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo. "¡Bien hecho Feijóo por el liderazgo!", ha proclamado Weber en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

“Fantástico resultado de @populares hoy en Andalucía. Con un enorme apoyo popular los andaluces quieren que @JuanMa_Moreno continúe su gran labor. Unas elecciones con clara relevancia nacional. ¡Bien hecho @NunezFeijoo por el liderazgo! @EPP“ — Manfred Weber (@ManfredWeber) June 19, 2022

12:08 El líder de En Comú Podem (ECP) en el Congreso, Jaume Asens, ha advertido, tras los resultados de las elecciones andaluzas, que "sería un error" que el PSOE no quisiera cumplir con el programa del Gobierno de coalición y que optara por realizar "un giro hacia la derecha". Asens ha reconocido sobre las elecciones andaluzas que, partiendo de un escenario adverso, "los resultados no han sido buenos, y decir lo contrario sería mentir", por lo que "ahora hay que reaccionar, tomar nota, hacer autocrítica y analizar los errores cometidos para encarar el futuro".

12:05 Podemos no reúne este lunes a su Ejecutiva estatal, por lo que no habrá rueda de prensa para valorar el 19J. En el seno de la formación morada entienden que deben guardar un segundo plano y que la postura nacional respecto a los comicios andaluces corresponde al partido que lideró la campaña electoral y abanderó la candidatura, en este caso IU. Por su parte, la Ejecutiva de la formación que lidera Alberto Garzón desplegará su habitual rueda de los lunes a las 13 horas, de la mano de la portavoz federal de IU, Sira Rego.

12:00 El exvicepresidente de la Comunidad de Madrid y quien fuera coordinador de Ciudadanos en la región, Ignacio Aguado, ha exigido la "dimisión inmediata" de toda la Ejecutiva nacional del partido y la creación de una gestora para evitar la "extinción del partido" tras la debacle de la formación en la elecciones andaluzas de este domingo que han supuesto que los liberales queden fuera del Parlamento. Aguado se ha pronunciado así en Twitter.

“Los resultados de @CiudadanosCs en Andalucía exigen la dimisión inmediata de toda la Ejecutiva, la convocatoria de un Congreso extraordinario urgente y la conformación de una gestora hasta su celebración.



No hay otro camino, salvo la extinción.“ — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) June 20, 2022

11:56 El president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, ha afirmado que los andaluces han optado "por la estabilidad", que es lo que suelen hacer las sociedades en momentos de incertidumbre como el actual, pero no cree que eso signifique un cambio de ciclo político. Puig se ha referido así en declaraciones a los periodistas al resultado de las elecciones andaluzas.

11:52 El presidente del Gobierno de Asturias y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE, Adrián Barbón, ha considerado que la "noticia positiva" de las elecciones andaluzas es que "Vox sale muy débil, tocando techo y muy por debajo de las expectativas electorales que tenía". Así se ha expresado en un mensaje en Twitter.

“Si hay una noticia positiva en Andalucía es que VOX sale muy débil, tocando techo y muy por debajo de las expectativas electorales que tenía.

Su entrada en el gobierno de Castilla y León ha demostrado que sus dirigentes no son útiles a la hora de afrontar la gobernabilidad.“ — �� Adrián Barbón ���� (@AdrianBarbon) June 20, 2022

11:50 El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado hoy reunión del comité de dirección del partido para analizar los resultados de las elecciones andaluzas, en las que Juanma Moreno ha logrado una holgada mayoría absoluta con 58 escaños. El martes está previsto que Feijóo presida la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos, que reúne a 'barones' del partido, parlamentarios del Grupo Popular y cargos territoriales.

11:47 La expresidenta andaluza Susana Díaz ha expresado su tristeza por el mal resultado obtenido por el PSOE en las elecciones autonómicas de Andalucía y ha dicho que le "duele mucho" su partido y su "tierra". En unas breves declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados, Díaz ha mostrado su desolación por el resultado de los comicios andaluces, en los que el PSOE quedó en segundo lugar con 30 escaños y el PP obtuvo una amplia mayoría absoluta, con 58 escaños. "Estoy triste y además a mí me duele mucho mi partido y me duele mucho mi tierra", ha dicho.

11:45 La mayoría absoluta histórica de Juanma Moreno en Andalucía supone un triunfo sin precendentes para el PP, como primera y evidente lectura de estas elecciones, pero son muchas más las claves y tendencias que marcan unos comicios que todos los partidos miran con lupa de cara a las elecciones municipales, autonómicas y generales del próximo año. María Menéndez nos cuenta las claves de las elecciones andaluzas.