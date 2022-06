Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso "No hemos sido capaces de movilizar al electorado" 04:25 Hablamos en Las Mañanas de RNE con Inmaculada Nieto, candidata de Por Andalucía, sobre el resultado de las elecciones andaluzas: “El fortalecimiento de la derecha tiene mucho que ver con la desmovilización del electorado”, apunta la candidata, quien culpa a la izquierda de no haber sido capaz de movilizar a los votantes para presentarse como una alternativa real al gobierno de Juanma Moreno. Señala el daño que ha supuesto la ruptura de los partidos de coalición con Adelante Andalucía y muestra su preocupación respecto a las consecuencias que tendrá un gobierno mayoritario del Partido Popular en términos sociales y económicos. Más opciones

