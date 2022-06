Felipe Sicilia (PSOE): "La coalición no está en entredicho"

11:08

El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, ha atribuido los malos resultados de su partido en las elecciones andaluzas a la incapacidad para movilizar a su electorado. “Tenemos que analizar por qué no hemos conseguido que nuestros votantes acudan a las urnas”, ha dicho Sicilia, que cree que eso se debe a que Juan Espadas solo ha tenido siete meses para explicar su proyecto por el adelanto electoral y a la dificultad para hacer oposición durante estos dos años de pandemia. Sicilia ha subrayado que no se deben analizar estos resultados en clave nacional porque el votante sabe distinguir cuando se vota para las autonómicas o las generales. “La coalición está fuerte y no está en entredicho”, ha concluido.