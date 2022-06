La campaña electoral para las elecciones en Andalucía del 19 de junio ha llegado a su quinta jornada con la resaca del debate en RTVE que protagonizaron los seis principales candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía este lunes. Todos ellos han ensalzado su papel en el primer cara a cara entre candidatos y se han mostrado convencidos de que la ciudadanía "ha tomado buena nota" de sus propuestas. La cita, que se celebró en el Centro Territorial de RTVE en Andalucía, captó el interés de casi 1,2 millones de espectadores y un 9,3 % de cuota de pantalla en su emisión simultánea en La 1 y Canal 24 Horas; mientras que en Andalucía el debate despertó un interés aún mayor y obtuvo un 17,6 % de cuota de pantalla y 457.000 espectadores en ambas cadenas.

“Un PP con Moreno Bonilla que es capaz de utilizar en su publicidad electoral con su sigla, la figura del Rey, apropiándoselo, con un texto que dice: “Llevabas mucho tiempo esperando un presidente como este…” ¿cómo lo calificarías? No utilices formas granadinas que se molestan…. pic.twitter.com/7x1wUQPKoU “

El socialista ha destacado que "a un debate hay que ir a hacer un balance de gestión sobre lo que se ha hecho y, sobre todo, a plantear propuestas ilusionantes de futuro, porque la gente no te tiene que votar sencillamente porque digas, 'aquí está Juanma y votadme'", y ha criticado que hable "de Bildu, de ETA y una vez más sólo de la corrupción en Andalucía". "Esto son salidas de mal perdedor", ha señalado el secretario general del PSOE-A, que "le recomendaría" a Moreno "que no pierda la compostura", según ha abundado antes de subrayar que, en el debate de este lunes, el candidato del PP-A tenía "a su derecha lo que él mismo ha creado, la ultraderecha venida arriba", en alusión a la cabeza de cartel de Vox, Macarena Olona.

Moreno (PP): un perfil "sereno, tranquilo" frente a las "críticas vacías"

De vuelta al debate, el presidente de la Junta y candidato del PP ha confesado en una entrevista matinal en EsRadio que pretendió mantener un perfil "sereno, tranquilo" frente a las "críticas vacías" para no entrar en "polémicas absurdas", demostrando que "había seis candidatos, pero uno era el presidente".

En cuanto a sus intenciones electorales, Moreno ha señalado que tiene como objetivo "conseguir un Ayuso", es decir, el modelo de la presidenta madrileña con un gobierno monocolor "con apoyos puntuales de Vox en muchos asuntos importantes", aunque ha reconocido que otra cosa serán los números o que "Vox después no quiera". Ante este contexto, Moreno ha emplazado a esperar al 19 de junio, "una vez que los andaluces" decidan, para empezar a hablar de "cuál es la mejor vía para la gobernabilidad". No obstante, ha admitido que con el PSOE "es evidente" que no se va a entender por su "larga herencia de irregularidades, corruptela, falta de gestión, dejación de funciones".

Y, en relación con su Ejecutivo, Moreno ha informado de que están estudiando el recurso del Gobierno de Madrid del currículo educativo ante el Tribunal Supremo y no descarta secundar a Isabel Díaz Ayuso y acudir también a la vía judicial. El presidente de la Junta ha advertido de que van a intentar "por todos los medios" limitar "una ideologización" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en las aulas y ha desvelado que el PP va a trabajar en una acción conjunta, algo que ha hablado con la dirección nacional del partido.