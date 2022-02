La campaña electoral en Castilla y León entra en su recta final con la polémica convalidación de la reforma laboral aun marcando todos los debates. Este domingo, los partidos han celebrado sus actos centrales y han desplegado a sus líderes nacionales, que siguen lanzándose reproches mutuos a cuenta del error del diputado del PP que inclinó la votación al 'sí' y del cambio de criterio de los diputados de UPN en el último momento. Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al PP de "blanquear el transfuguismo" y "deslegitimar el voto democrático" en el Congreso, el líder del PP, Pablo Casado, ha hablado de "depravación institucional" y ha señalado a los socialistas por "hacer trampa" en el Parlamento "por primera vez en la historia".

Y es que lo sucedido el pasado jueves en el Congreso ha sido la mecha que ha llevado la crispación ya existente entre el Gobierno y el principal partido de la oposición a niveles casi desconocidos. El jefe del Ejecutivo ha sido muy crítico este domingo con “una derecha que blanquea el transfuguismo" (que los socialistas atribuyen a que los dos diputados de UPN dijeran ‘no’ a la reforma laboral, rompiendo la disciplina de voto), "deslegitima el voto democrático en el Parlamento y vota en contra de un acuerdo bueno para España”. Y ha asegurado que España “no se merece a esta oposición” que es “una derecha negacionista”.

Lo ha hecho en un mitin del PSOE en León junto al candidato socialista a la Junta, Luis Tudanca, y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha dicho que el PP “no está a la altura” cuando hace oposición, ya que “solo” se dedica a “atacar al Gobierno de Pedro Sánchez”. Pero en el caso de la reforma laboral, ha dicho que “los goles en propia meta también suben al marcador". "Ahora están llorando por las esquinas”, ha reprochado el expresidente, que les ha pedido “que tengan un poco de pudor porque lo que querían era ganar una votación por atrás con dos tránsfugas” (en referencia a los dos diputados de UPN).

Pablo Casado, por su parte, ha elevado el tono contra los socialistas después de anunciar que pediría a la Mesa del Congreso que reconsidere la decisión y de advertir a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, de que podría estar prevaricando si se niega. Según el líder del PP, lo ocurrido es un ejemplo de "depravación institucional", un pacto "típico de trileros" y un "fracaso estrepitoso" que ha dejado al Gobierno "retratado" ante España, pero también ante la Unión Europa (UE). El presidente 'popular' ha cargado con dureza contra Pedro Sánchez, a quien ha acusado de "ser capaz de retorcer la soberanía nacional y de hacer trampas en el Parlamento", pero también contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a cuenta del mitin este domingo en León: el "comisionista de Maduro" y un "personaje "nefasto" que "arruinó a España" y "está arruinando Venezuela", según Casado.

El dirigente del PP ha estado acompañando al candidato de su partido, Alfonso Fernández Mañueco, en un acto electoral en Palencia, la tierra donde nació. Ambos han pedido el voto a los castellanos y leoneses para lograr una mayoría que permita a los 'populares' gobernar en solitario. Mañueco ha sacado pecho de los 35 años de gobierno del PP en Castilla y León y ha apelado a la experiencia y a "la sintonía que siempre ha habido" entre la región y el PP para seguir progresando. No obstante, ha pedido "ser "ambiciosos", porque en su opinión Castilla y León "está en riesgo" de perder lo conseguido si no se vota al PP. "Necesitamos una movilización sin precedentes", ha zanjado.

Igea (Cs): "Se puede luchar contra el clientelismo y la corrupción"

Y frente al PSOE y al PP, el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, se ha reivindicado como un partido "diferente", que puede luchar "contra el clientelismo y contra la corrupción". Igea ha vuelto a defender el papel de su partido en la aprobación de la reforma laboral, una decisión que tomaron pensando en el interés general, ha dicho. "Todo me vale para hacer daño al contrario, buscar mi rédito electoral, no me importa lo que les pase a los ciudadanos... esa es la política que no vamos a hacer", ha señalado.

"Ahora, en este momento, es la hora de contar lo que se va a hacer, lo que va a suceder tras el 13 de febrero", ha insistido en un acto en León junto al jefe de Ciudadanos en Bruselas, Luis Garicano, quien también ha avalado el acuerdo de la reforma laboral. Ambos han dado a conocer las tres propuestas económicas clave de la formación liberal para Castilla y León, "una fiscalidad atractiva para luchar contra la despoblación, un programa para la digitalización de las zonas rurales y un programa de inversión en universidades para volver a situar a la comunidad como referente mundial en investigación de vanguardia". Previamente, el candidato 'naranja' ha escenificado su salida del confinamiento de siete días -tras dar positivo en COVID-19- en un vídeo de campaña electoral cogado en sus redes sociales.