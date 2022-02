Las elecciones en Castilla y León del próximo 13 de febrero otorgan un protagonismo inédito a la situación de esta comunidad, la más grande del país, en unas elecciones que surgen además a mitad de legislatura del Gobierno de España y que abren un nuevo capítulo en la política nacional.

Castilla y León comparte los problemas demográficos de otras comunidades: envejecimiento, despoblación, dificultades para sostener los servicios ante el declive de las zonas rurales, falta de oportunidades para la juventud, agravados en su caso por un territorio muy amplio con dificultades para su reordenación.

Las cifras macroeconómicas más elementales no dibujan una mala situación, pero esconden unas debilidades más acentuadas de lo que indican las aparentes fortalezas. Castilla y León es un gigante geográfico con pies de barro: ocupa casi el 20 % de España en superficie, pero está lejos de esa potencialidad y representa solo el 5 % de la población, el 5 % de la riqueza y el 5 % del empleo.

Disparidad en las rentas per cápita

"El problema de Castilla y León es que la imagen que da al exterior es ficticiamente buena", añade el profesor López. "En la renta per cápita no hay disparidades tan brutales en ninguna otra comunidad autónoma. La renta per cápita en Burgos, que es de 30.000 euros, es un 50 % superior a la que tienen en Zamora, que es de 20.000. No hay una sola región de España donde haya tal grado de disparidad a nivel agregado y ya si vamos a núcleos concretos se dispararía mucho más".

En general, los hogares con mayor renta media anual se encuentran en torno a las capitales de provincia. Aun así, entre provincias, las diferencias son notables, y hay más riqueza en el norte. La mayoría de los municipios con una renta media por hogar superior a 40.000 euros al año están en Burgos, con el máximo de toda la comunidad en Pampliega (64.260 euros). A medida que se avanza hacia el sur y el oeste, la renta es menor.