Las elecciones del 13 de febrero en Castilla y León han tenido gran presencia este miércoles en el Congreso durante la primera sesión de control al Gobierno del año, especialmente por las preguntas relativas a la despoblación y el campo. El PSOE, de forma inédita en casi dos décadas, ha formulado también las conocidas como ‘preguntas florero’ (es decir, del mismo grupo parlamentario socialista a los ministros del Gobierno), dirigidas especialmente para criticar al gobierno de la Junta, algo que le ha valido las críticas de la oposición. El PP ha ido más allá y ha dicho que denunciará a los socialistas ante la Junta Electoral Central.

Así, por ejemplo, el socialista José Luis Aveces ha empezado vaticinando "el cambio" el 13F y criticando el "fracaso" del PP en sus 35 años de gobierno. Una actitud que ha desatado las protestas de las bancadas del PP y Vox, así como risas y muecas de asombro en otros grupos parlamentarios. "¡Qué vergüenza!”, se llegó a escuchar. Pese a ello, algunos ministros se han sumado a las críticas al gobierno autonómico del PP. "Ustedes son un lastre para Castilla y León, su proyecto está agotado”, ha llegado a decir el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al PP. Bolaños también ha sacado pecho por los fondos europeos que irán destinados a Castilla y León: 951.

PP y Vox también han pedido cuentas al Gobierno en el Congreso sobre cuestiones relacionadas con estas elecciones. Así, el diputado 'popular' por Soria Tomás Cabezón ha reclamado a la vicepresidenta y responsable de Reto Demográfico, Teresa Ribera, las inversiones y ayudas aprobadas por su ministerio para municipios de menos de 5.000 habitantes, mientras que Milagros Marcos, exconsejera de Castilla y León, ha interrogado al ministro de Agricultura, Luis Planas, por los perjuicios del lobo para el sector ganadero.

Igualmente, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha pedido a Calviño que explique "por qué la política económica del Gobierno ignora las necesidades de la España rural", mientras que su compañera Macarena Olona ha emplazado a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a explicar "en qué beneficiaría su reforma laboral al sector agrario español".

Entre sus respuestas, la ministra Ribera ha destacado los más de 10.000 millones de euros destinados por el Gobierno a municipios de menos de 5.000 habitantes en este año, frente a una cantidad equivalente en los diez años anteriores; Calviño ha acusado a Vox de “victimismo” y de “enfrentar el campo con la ciudad”; Planas ha criticado la “polarización” que se está haciendo del mundo rural; y Díaz ha defendido que la reforma laboral del Gobierno terminará con las “anomalías” de las relaciones laborales en el campo.

Casado: las elecciones son también en "clave europea"

Casado es el líder nacional que más presencia está teniendo en Castilla y León en esta campaña y también ha aprovechado una reunión en Berlín con el nuevo líder de la CDU para afirmar que estas elecciones son también en "clave europea": "No sólo se vota una buena Junta de Castilla y León, no sólo se vota una gestión municipal, a un partido que ya lidera las encuestas a nivel nacional, sino también al partido que gobierna Europa". El secretario general del partido, Teodoro García-Egea, ha avisado desde Valladolid que cualquier voto que no sea al PP "cuesta dinero", en referencia a una subida de impuestos y a los precios de los carburantes y la luz. Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha acompañado a Mañueco en Segovia y asegurado que el candidato "solo va a pactar con los Castellanoleoneses" y no caerá "en la trampa" de los pactos.

“#CastillayLeón es la comunidad autónoma con mayor superficie forestal de España. Vamos a reforzar nuestra apuesta por el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, con más ayudas para la modernización y creación de empleo que fije población en el mundo rural. pic.twitter.com/5YUCPK4M0C“ — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) February 2, 2022

Mientras, el presidente de la Junta y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha insistido en su defensa de una "gestión sostenible" de recursos rurales frente al "ataque" del gobierno de Pedro Sánchez por "desconocimiento e incapacidad". Mañueco, que ha visitado distintas zonas rurales de Soria antes de llegar a Segovia, ha criticado al igual que el senador Javier Maroto que Sánchez haya "retrasado su decisión sobre cobrar peajes" hasta después de las elecciones, algo que no le extraña ya que "le da vergüenza" porque "es un palo serio para esta tierra". Y también ha criticado la cantidad de ministros que están visitando Castilla y León: "Los ministros de Sánchez son lo peor que la plaga de topillos". Por otra parte, los candidatos del PP de Burgos y Valladolid se han encontrado con representantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, en el que han mostrado el "férreo compromiso" del PP con su memoria y legado.