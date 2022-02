A punto de entrar en las últimas 72 horas de la campaña de las elecciones a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, los candidatos han pisado el acelerador este martes junto a algunos líderes nacionales a cuenta los posibles pactos que tendrán lugar tras el 13 de febrero y donde el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, es el único que sigue insistiendo en que quiere gobernar en solitario. El PSOE y Unidas Podemos, por su parte, han escenificado su "buena sintonía" en un acto organizado por los sindicatos sobre la reforma laboral y se han mostrado dispuestos a reeditar un gobierno de coalición. Mientras que el líder de Ciudadanos, Francisco Igea, ha descartado "por completo" apoyar un Gobierno entre el PP y Vox, si bien ha abierto la puerta a negociar con un PP sin Mañueco y también a pactar con el PSOE, siempre que se alcance "un acuerdo programático".

Todo ello en una recta final que sigue marcada por la participación, ya que la solicitud del voto por correo ha caído un 40 % con respecto a las elecciones de 2019; pero también por las encuestas, que coinciden en que hará falta pactar para formar Gobierno, aunque la mayoría otorgan la ventaja al bloque constituido por PP y Vox.

El PP sigue confiando en gobernar en solitario

No obstante, el presidente 'popular' confía en que su partido podrá alzarse con una mayoría suficiente que le permita gobernar "sin trabas ni hipotecas" y sigue sin pronunciarse sobre si aceptará los votos de Vox, después de que este lunes su candidato, Juan García-Gallardo, señalase en TVE que su partido apoyaría a Mañueco en caso de que aplique su programa electoral. "Necesito más que nunca vuestro apoyo", ha clamado el líder del PP antes de insistir en que prefiere no atender a las encuestas. Además, ha comparado a los "partidos localistas con "los separatistas en España" y ha reconocido que convocar las elecciones ha supuesto un riesgo. "Me puse en riesgo mi situación política", ha señalado.

Quien sí ha defendido esta unión ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha vuelto a viajar a Castilla y León para ayudar a su candidato a lograr o al menos acercarse a esa ansiada mayoría absoluta. La dirigente madrileña ha reconocido que, en caso de que fuera necesario, prefiere pactar "con el partido de Ortega Lara", en referencia a Vox, antes que "con aquellos que pactan con los que lo secuestraron". Así, ha pedido el apoyo para el PP en estas elecciones para que "el sanchismo y sus izquierdas no se sigan propagando por España" y se ha preguntado la vida de quién "ha mejorado" desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa "aparte de en su opinión la de los que odian España". "En Castilla y León o socialismo o libertad", ha reivindicado.

Compara los programas electorales del 13F Compara los programas de los partidos RTVE.es pone a disposición un comparador de los programas electorales de los principales partidos que se presentan a las elecciones de Castilla y León. Consúltalo aquí.

Igea no descarta pactar con el PSOE Otra entrevista en RNE ha desvelado este martes la intención del candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, de negociar con un PP sin Mañueco y también a pactar con el PSOE, siempre que se alcance "un acuerdo programático". Lo que ha descartado "por completo", ha dicho, es apoyar un Gobierno de coalición entre el PP y Vox en caso de que ambos partidos no logren alcanzar la mayoría absoluta necesaria para gobernar (41 procuradores), al igual que tampoco dará su apoyo a un Ejecutivo liderado por el candidato del PP. "Bajo ningún concepto vamos a tener un gobierno con Vox (...) ni esta comunidad va a tener un presidente deshonesto", ha señalado. No obstante, Igea sí ha abierto la puerta a llegar a un pacto con el PSOE o con el PP "si saca a Mañueco de la ecuación". "Si tenemos que pactar, voy a hacer lo que he hecho siempre. Vamos a poner nuestro programa encima de la mesa, unas propuestas de Gobierno concretas y, una vez alcanzado un acuerdo programático, hablar del reparto de tareas". Según ha destacado, con los dos partidos "va a hablar del futuro de esta comunidad" y posteriormente decidirá "con quién está más de acuerdo". Igea descarta "por completo" apoyar un Gobierno de coalición PP-Vox y se abre a pactar con el PSOE

UPL y Por Ávila abren la puerta a los pactos También se han mostrado en disposición de llegar a acuerdos los otros dos partidos minoritarios que tienen presencia en las Cortes. Por Ávila, una escisión del PP, aspira a mejorar sus resultados. Su único procurador es su candidato, Pedro Pascual, quien quiere más infraestructuras, más industria y mejoras sanitarias, y está abierto a pactar con todos. También tiene buenas expectativas la Unión del Pueblo Leonés (UPL), aunque ya adelantan que no quieren sillones, sino acuerdos concretos: "Queremos cambiar políticas, queremos cambiar esa inercia que durante estos 35 años ha empobrecido a la región leonesa", ha señalado. 00.47 min UPL y Por Ávila aspiran a mejorar sus resultados el 13-F y abren la puerta a los pactos