El primer domingo de campaña se ha visto impregnado todavía por el efecto que causó el discurso del expresidente del Gobierno José María Aznar el día antes. Pero también los posibles pactos tras las elecciones del 13 de febrero en Castilla y León han centrado parte de los discursos de los candidatos y de dirigentes nacionales que les han acompañado. Los cabeza de lista han despejado por la tarde sus agendas, estando algunos de ellos (Luis tudanca, Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea) centrados en el debate electoral de este lunes en RTVE, que la Junta Electoral ha decidido mantener pese a la petición del candidato de Ciudadanos, que participará de forma telemática en su casa por su confinamiento por coronavirus.

El PSOE pide al PP aclarar si piensa "sentar al fascismo" en las instituciones Este domingo, varias dirigentes de la primera línea del PSOE se han involucrado en la campaña de Tudanca. Buscan movilizar el voto de la izquierda y han preguntado a los 'populares' que "aclaren" si están dispuestos a "sentar al fascismo en las instituciones", en referencia a Vox. Así se ha pronunciado la exvicepresidenta primera y presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso, Carmen Calvo, en un acto con el cabeza de lista. Pero también la vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra, ha acusado al PP de querer "mercadear" con los derechos de las mujeres, insinuando que podrían intentar buscar el apoyo de una "ultraderecha" que es "negacionista" de la violencia de género. Lo ha hecho precisamente en un acto feminista en El Espinar (Segovia), localidad donde la concejala de Igualdad es de Vox (algo que han recalcado en el mítin). “Ayer Aznar dijo de Casado que era un líder débil, sin proyecto y que anteponía sus intereses personales a los de los ciudadanos.



Casado convoca las elecciones para tapar su debilidad.



Mañueco para tapar su corrupción.



Pero Calvo y Lastra no son las únicas que han hecho campaña a favor del PSOE. También lo ha hecho Nadia Calviño en un foro sobre fondos europeos organizado por el PSOE en el que ha explicado el compromiso del Gobierno con una mejor vertebración del territorio y la lucha contra el reto demográfico.

Casado se reivindica ante Aznar y dice tener claro "cuál es el proyecto del PP": "Unir el voto para unir España" En el PP también han causado efecto las palabras de Aznar y, aunque fuentes de la dirección nacional del partido han valorado el discurso de Aznar como "un diagnóstico" más de las voces que integran la formación que de una crítica a Pablo Casado, el presidente del PP ha reivindicado su liderazgo este domingo y ha dicho tener claro "cuál es el proyecto del PP": "Unir el voto para unir España". Y Génova ha salido en su defensa: "Hay un líder incontestable y proyecto de sobra". No obstante, otras voces del PP reconocen a RTVE que fue "duro" escuchar esas palabras del expresidente. Casado se reivindica ante Aznar y señala que tiene claro "cuál es el proyecto del PP": "Unir el voto para unir España" DIANA FRESNEDA Casado, que ha aprovechado un acto electoral para reivindicar todas las propuestas que viene haciendo desde hace meses y que expuso en la Convención Nacional del partido, en lo que ha calificado como "su programa de investidura", también ha pedido unir el voto y no dirigirlo a "otros partidos" como Vox (aunque no le ha mencionado directamente), a quienes no les "gusta el Estado de las autonomías" y aún así se presentan a unas elecciones autonómicas. Por otra parte, ha incidido en que "no hay alternativa al PP en estas elecciones: o Alfonso (Fernández Mañueco) o el sanchismo", ya que en su opinión "todo lo que no es PP beneficia a Sánchez". No obstante, y con el fin de ganar ambos "sin tener que acudir a los extremos", ha apelado al "PSOE histórico" y a la "responsabilidad histórica" que, ha destacado, tienen él y el presidente del Gobierno, para "ensanchar el espacio de centralidad". ““El discurso que yo hice en Valencia fue el de mi investidura, ahí está todo”.



�� Nuestro proyecto es que los españoles puedan hacer realidad su propio proyecto.



�� @pablocasado_ #VotaMañueco2022 #LaFuerzaQueNosMueve pic.twitter.com/eVD4g1IfJw“ — Partido Popular (@populares) January 30, 2022 Mañueco, por su parte, ha valorado la implicación del presidente del PP en Castilla y León y el "afecto" brindado y le ha prometido que la comunidad estará a su lado. "La gente de Ávila y de Castilla y León somos gente con mucha memoria, gente seria y de palabra, cuando llegue el momento vamos a estar contigo", le ha dedicado.

Cs dice que Aznar les ha dado "la razón" y carga contra el bipartidismo En Ciudadanos también han aprovechado el discurso de Aznar para atacar al PP. "Aznar ha venido a la campaña para darnos la razón, para decirnos que no puede ser la campaña de Casado, que no se puede pactar con los extremistas, y que España no se puede permitir esa opción que están promulgando Casado y Mañueco. Fue una buena intervención a favor de justo todo lo contrario que pide Mañueco en estas elecciones", ha analizado en un vídeo de Twitter, donde está muy activo últimamente y ha reconocido estar "desesperado" por el confinamiento. También en Twitter, Igea ha ironizado con el rechazo de la Junta a su petición para que el debate electoral se retrasase: "Estaré en el debate, telemático, presencial o en sesión de espiritismo". Arrimadas carga contra el bipartidismo y pide "votar a la verdad" que representa Ciudadanos Quien sí ha hecho campaña presencial ha sido la presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, quien ha lanzado una crítica contra el "bipartidismo", pero especialmente contra el PP, al que ha acusado de hacer "promesas vacías" cada vez que hay una campaña electoral y luego "no hacer nada". "Llevan años dedicándose al politiqueo y olvidándose de la política", toda una vida "vendiendo mentiras y nunca defendiendo la verdad", ha afirmado en un mitin en Salamanca donde Igea ha intervenido desde su casa. ““El candidato confinado. Día 2”

Diario de campaña desde mi habitación

¿A qué no adivinan que prometió ayer Sanchez en Zamora? pic.twitter.com/3uqjwBVDTk“ — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) January 30, 2022 Precisamente, Arrimadas ha pedido el voto para el candidato de la formación 'naranja', Francisco Igea, porque es "el que realmente transforma, el que te dice la verdad".

Echenique dice que Fernández es el candidato de la "verdad" y llama "miserable" a Aznar El más duro en referirse a Aznar ha sido Pablo Echenique. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso le ha tildado del "presidente más miserable de la historia de España". En un acto en Valladolid, donde estuvo precisamente este sábado el expresidente del Gobierno, ha dicho que "todavía huele a azufre" por la presencia del "señor de la guerra". También le ha respondido, después de que Aznar hablara de los "progres de pacotilla", que debería "lavarse la boca" antes de hablar del candidato 'morado', puesto que "tiene a la mayor parte de sus ministros imputados y varios en prisión", "llevó a España a una guerra ilegal simplemente para lamer las botas de EE.UU.” y "mintió sobre la autoría del peor atentado de la historia de España (el 11M en Madrid)", algo por lo que “debería ser juzgado por una corte penal internacional de crímenes de guerra”. Echenique reivindica a Fernández como el candidato de "la verdad" frente los "bulos" del PP y llama a Aznar "miserable" ROCÍO GIL GRANDE “Ayer estuvo el señor de la guerra, José María Aznar, por Valladolid y dejó un recado para los "progres de pacotilla, con coleta o con melena".



Hoy he estado yo en Valladolid y le he contestado. pic.twitter.com/qDIH3d8Wfe“ — Pablo Echenique (@PabloEchenique) January 30, 2022 Pero sobre todo, Echenique ha reivindicado a Pablo Fernández como el candidato de la "verdad" frente a los "bulos" del PP. El cabeza de lista, por su parte, ha sido muy crítico con el presidente de la Junta y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco (PP), de quien ha recordado que era presidente de la Comisión de Garantías Éticas y Democráticas del PP “en la época” de las tramas de corrupción “Púnica y Gürtel”: “Esta comunidad no merece ni un minuto más a una persona que ha tolerado, amparado y promovido la corrupción en Castilla y León en España”.

Abascal: "Los votos de Vox no se regalan" El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a hacer campaña este domingo para advertir desde Soria que los votos y los escaños que consiga su partido "no se regalarán a nadie que frustre la alternativa y un cambio de rumbo radical" en las políticas que se realizan en Castilla y León. "No es tener consejeros, lo importante es que donde había 500 cargos del PP, ahora haya 250 del PP y 250 de Vox; Queremos la repoblación, natalidad, reindustrialización, acabar con las trabas a los ganaderos para que puedan competir y sus productos tengan prioridad", ha explicado. Y el candidato, Juan García-Gallardo, ha criticado por su parte: "PP y PSOE nos discriminan, nos expulsan con un sistema autonómico que nos ha convertido en ciudadanos de segunda, que nos divide, y que da privilegios a otros territorios frente a la gran Castilla que sí que es territorio histórico frente a otros". “Para cosechar un cambio de rumbo en Castilla y León, hace falta sembrar.#SIEMBRA ���� pic.twitter.com/Ja9iLN4xIi“ — VOX ���� (@vox_es) January 30, 2022 El candidato de Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, ha denunciado este domingo el “latrocinio por parte del Partido Popular y del Partido Socialista con las políticas energéticas”, que llevaron al “cierre adelantado y apresurado de las cuencas mineras sin ofrecer alternativas de generación de empleo”. Así lo ha señalado el candidato leonesista tras visitar la localidad leonesa de La Robla en declaraciones a los medios, tal y como ha recogido el diario local La Nueva Crónica. El cabeza de lista de Por Ávila (XAV), por su parte, ha defendido la importancia de la industria agroalimentaria para impulsar el desarrollo de los pueblos, para lo cual ha considerado la necesidad de dotar al medio rural de "mayores recursos" y como forma de "combatir la despoblación": "Un medio rural con recursos puede ser "el ecosistema perfecto para el desarrollo de iniciativas agroalimentarias con base en unos alimentos de mayor calidad que propicien, a su vez, la generación de industria transformadora y, por lo tanto, la generación de empleo". Ángel Ceña, el candidato de Soria ¡Ya!, también ha hablado de posibles pactos tras el 13F. "Negociaremos la investidura con quien esté en posición de gobernar", ha dicho en una entrevista a El Huffington Post, en el que ha detallado algunas de las problemáticas de la despoblación, como los pacientes oncológicos que deben recorrer cientos de kilómetros para recibir su tratamiento en el hospital. También ha comentado cómo está viviendo la campaña de los partidos nacionales estos días: "Me hizo mucha gracia ver el otro día, no sé si fue en León o en Palencia, que iban algunos líderes nacionales de un partido político a una granja. Curiosamente siempre van a las de vacas, no a las de cerdos. Claro, ahí huele peor y son más sucias. E iban con mocasines de ante. Yo me imagino, ¿qué pensaría el ganadero? Seguro que le hizo mucha gracia".