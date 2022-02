La campaña de las elecciones en Castilla y León encara su última semana, este lunes marcada por la encuesta 'flash' del CIS, que llega casi al límite de la fecha permitida para publicar sondeos. Según su pronóstico, hay mucho en juego y aún nada decidido, ya que no se prevén mayorías claras para los bloques izquierda-derecha.

El centro de José Félix Tezanos sigue siendo el único que sitúa al PSOE de Luis Tudanca por delante. En concreto, le otorga entre 29 y 34 escaños, que con los 4-5 que prevé para Unidas Podemos se quedaría corto (39 procuradores en el mejor de los casos, a dos de la mayoría absoluta). El PP, en segunda posición con una estimación de 24-30 escaños, tampoco sumaría con Vox pese a la pronunciada subida del partido de Abascal, a quien el sondeo concede 8-9 procuradores. La suma, en el mejor de los casos, también es de 39, igualmente insuficiente.

Cualquiera de ambos bloques podría plantearse pactar para tener mayoría absoluta con Ciudadanos, que podría mantener el grupo propio en las Cortes en el mejor de los casos (la horquilla es de 4-5 escaños), o con otras formaciones minoritarias hasta alcanzar 41 procuradores como UPL (2-3 procuradores), Por Ávila (1-2) o Soria ¡Ya! (2-3). Este último partido lograría la hazaña, pese a ser nuevo, de ser el más votado en su provincia en estas elecciones. Tanto es así, que el PP ha llamado por la tarde a los 'populares' de Soria a convencer a los 3.500 indecisos que prevén las encuestas.

Pero el CIS ha revelado otros datos interesantes en lo relativo a la transferencia de voto respecto a las autonómicas de 2019. Un 28% de quienes dicen que votarán al PSOE dio su papeleta en los anteriores comicios a Unidas Podemos. La candidatura de Tudanca también 'robaría' casi un 10% (un 9,9) de votantes a Ciudadanos. Unidas Podemos, por su parte, tan solo 'rascaría' un 5% de votos del PSOE.

En Ciudadanos, son más los votantes que se irían al PP (un 25%) que los que dicen que le volverán a votar (un 24%). Y a la fuga de votantes que van al PP y al PSOE se añade otro 7,8% que dice que votará a Vox este 13F. Y entre PP y Vox también hay transferencia: los 'populares' recabarían el apoyo de un 16,6% de antiguos votantes de Vox, mientras que éstos arrebatarían al Partido Popular un 12,4% de sus votantes.

Quien también se ha referido al CIS ha sido el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, quien ha ha señalado que l as últimas encuestas indican que el PP se está "desinflando" y ha llamado a movilizar al votante "moderado" y de centro a que apoye al PSOE. También ha visto normal la bajada de los 'populares' porque convocaron elecciones con excusas "peregrinas" y con "falsedades" y porque los 35 años de Gobierno del PP en la comunidad están "agotados" y "no dan más de sí". Y la ministra de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España, María Jesús Montero , que ha acusado al PP de querer "llegar a la Moncloa con el dolor, sacrificio y esfuerzo de la gente" , como la de la región: "Les importa un comino la gente y el país, pues solo ansían el poder por el poder".

Tudanca ha asegurado que no ve con "fuerza para gobernar" a los candidatos del resto de partidos , al tiempo que ha sido tajante al rechazar la posibilidad de que se produzca una repetición electoral si no se logra la mayoría suficiente para una investidura en dos meses: "No me lo quiero ni plantear". "Veo que las fuerzas que tienen las emplean en pegarse entre ellos y en debilitarse, cuando alguien dedica sus fuerzas a luchas de poder no las está dedicando a la gente", ha defendido. En cuanto a posibles futuras negociaciones para formar gobierno en las Cortes, se ha mostrado abierto a dialogar con todos salvo con Vox, a quienes "combatirán" porque "niegan derechos".

Y el secretario general del PP, Teodoro García Egea , que ha acompañado a Mañueco en un mitin en Soria, ha asegurado que el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, "cuenta los votos como Meritxell (Batet) , ante la duda, para el PSOE". Y aunque sobre las encuestas advierte de que es mejor "no creerse ninguna", sí ha subrayado que "todas coinciden en que el PP y Mañueco van a ganar" el próximo domingo: "De eso no hay duda", ha exclamado.

Abascal pide al PP no ser "caprichoso": "Tendremos que pactar"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que el PP se plantea repetir las elecciones si no consigue la mayoría absoluta el 13F y ante ello le ha pedido que no actúe "en política como un niño caprichoso" al decir que "o me das la mayoría absoluta o votamos otra vez hasta que me la des". "Malditas las ganas (de VOX) de gobernar con el PP", ha destacado el líder de este partido, quien ha matizado después: si los ciudadanos no dan mayoría absoluta "lo que están haciendo es lanzarnos un mensaje de que tendremos que hablar y pactar entre aquellos que no pensamos exactamente igual".

El candidato de este partido, Juan García-Gallardo, ha señalado por su parte en una entrevista en TVE que su prioridad será "aplicar su programa" y "no repartirse sillones, cargos o vicepresidencias". De esta forma, se ha mostrado dispuesto a apoyar al PP, en caso de que ambos partidos sumen la mayoría necesaria para gobernar (41 procuradores): "Las encuestas nos dan un buen resultado, pero aspiramos a tener la máxima representación".

El candidato de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, ha recibido con "satisfacción" la encuesta del CIS porque "los números" revelan que los leoneses quieren cambiar el marco territorial y conseguir una autonomía propia. Pero ha pedido tomarla con "cautela porque son predicciones y hay que tomarlas con tranquilidad": "De momento, hasta el día 13, momento en que es el examen definitivo para todos, nos pone en una buena posición para acometer estas elecciones".

El número uno de la lista de Por Ávila, Pedro Pascual, ha señalado tras conocer el último CIS que su formación sale "a ganar" en la provincia abulense y que "la mejor encuesta" es la del próximo domingo. En este contexto, ha señalado que Por Ávila acude a estas Elecciones Autonómicas "con los deberes hechos", al tiempo que se ha mostrado "convencido" es "el voto útil de la provincia".

El candidato de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha asegurado que el segundo sondeo del CIS refleja que van "por el buen camino", al confirmar que obtendrían entre dos a tres procuradores regionales. La España Vaciada, por su parte, ha respondido a Mañueco y sus asociación entre "localismo" y separatismo. Así, ha defendido que el " separatismo es que uno de cada cuatro jóvenes de Castilla y León se tengan que marchar fuera a trabajar": "El señor Mañueco, que ha sido durante muchos años alcalde de Salamanca nos ha dejado una de las ciudades con más paro" de la región.