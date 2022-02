Día 4: POSTDEBATE Los candidatos ponen nota a sus intervenciones en el debate de RTVE Día 5: SESIÓN DE CONTROL La campaña se cuela en el Congreso mientras los candidatos siguen recorriendo Castilla y León con sus propuestas DÍA 6: REFORMA LABORAL La reforma laboral y los pactos centran los mensajes de los candidatos en el ecuador de la campaña

01.13 min La polémica por la aprobación de la refoma laboral marca la jornada electoral en Castilla y León

El lío con la votación de la reforma laboral, que ha sido convalidada este jueves por un voto de diferencia, el del diputado del PP Alberto Casero por "error", se ha colado en la campaña electoral de Castilla y León y amenaza con ser el tema más recurrente durante su recta final. Acompañados de algunos de los pesos pesados de sus partidos, los candidatos se han lanzado reproches cruzados y han cargado contra las prácticas de uno y otro partido ante la que ha sido la votación parlamentaria más surrealista de los últimos tiempos.

Lo primero que ha hecho el candidato del PSOE, Luis Tudanca, ha sido celebrar la aprobación de la norma, pues a su juicio es "una magnífica noticia para los trabajadores, para el empleo y el crecimiento y también para Castilla y León". Posteriormente, ha evocado lo ocurrido en el Congreso con el conocido como 'tamayazo' en Madrid o en Murcia con la moción de censura de la pasada primavera, después de que dos diputados de UPN hayan decidido saltarse la disciplina de voto y votar en contra de la reforma. "Disfrutemos un poco del karma y la justicia poética", ha expresado Tudanca durante un mitin en Palencia, en el que ha estado arropado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La propia Montero, quien ha llegado con retraso al mitin -"aún tengo taquicardia", ha reconocido- ha acusado al PP de actual como si le hubieran "pitado un penalti" con sus protestas. Asimismo, la ministra ha asegurado que el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, "no está capacitado para gobernar" en Castilla y León por haber "antepuesto" sus intereses de partido y personales a los de la población por haber convocado unas elecciones de forma anticipada sin pensar en los ciudadanos.

Compara los programas electorales del 13F Compara los programas de los partidos RTVE.es pone a disposición un comparador de los programas electorales de los principales partidos que se presentan a las elecciones de Castilla y León. Consúltalo aquí.

El candidato del PP, por su parte, no ha querido entrar a valorar la votación de la reforma laboral, pero sí ha vuelto a centrar sus ataques contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien a su juicio está sin "capacidad de respuesta" y "perdido", por lo que cree que "no hay nadie al timón" de España. En un mitin celebrado en Ponferrada (León), en el que ha sido arropado por el presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, Mañueco ha defendido la confluencia de intereses entre ambos territorios: "El crecimiento de Galicia ayuda al crecimiento del Bierzo y juntos, para hacer crecer a España".

Para Feijóo, por su parte, utilizar "un error" en la votación de un diputado del PP para sacar adelante esta normativa es "un error democrático imperdonable" y ha considerado que este es un ejemplo de que España vive un momento político en el que hay que "pasar página" porque ha resaltado la importancia que tiene "decir que está aprobada una reforma laboral que no está aprobada". Además, ha cuestionado que a Casero "no le dejan explicar su voto en libertad" y el Gobierno va a "usar un error informático" para decir que se ha aprobado la reforma laboral. "Esto no es normal y lo que no es normal no podemos admitirlo como tal", ha resumido el presidente gallego.

02.08 min Un diputado del PP vota a favor de la reforma laboral por error y salva la aprobación ante el 'no' de UPN

Por su parte, el candidato de Ciudadanos (Cs), Francisco Igea, cuyo partido ha votado a favor de la norma, ha defendido que lo que este jueves se ha aprobado "es un acuerdo del Diálogo Social". El candidato ha explicado que la reforma laboral "avanza en el camino que Ciudadanos siempre ha propuesto", en el sentido de "ir avanzando hacia el contrato único". "Se eliminan muchas formas de contrato, no toca la parte esencial de la reforma laboral del PP y avanza hacia el contrato único; es un ejemplo de lo que llamamos política incremental", ha concluido.

Mientras que el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha tildado de “gigantesco pucherazo”: “Es muy importante lo que hoy ha ocurrido porque pone en cuestión la misma existencia de la democracia en España”, ha afirmado durante un mitin con motivo de las elecciones en Castilla y León. “Aquí hay algunos que no están dispuestos a respetar la voluntad de las urnas", ha denunciado, antes de acusar al Gobierno de ser "capaz de cualquier cosa", también de "alterar el sentido de los votos del Parlamento nacional".

Por su parte, el candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de Castilla y León, Pablo Fernández, ha asegurado que le hubiera gustado que saliera adelante "con el apoyo del bloque de investidura y de todos los partidos que sustentan al Gobierno".

Las imágenes de la campaña de las elecciones en Castilla y León 38 Fotos 1 / 38 Compartir Facebook Twitter WhatsApp El candidato de Vox visita el mercado de Valladolid 03.02.2022 El candidato de Vox a la presidencia del gobierno de Castilla y León, Juan García-Gallardo (c) durante su visita a Mercaolid en Valladolid este jueves.

Compartir Facebook Twitter WhatsApp ¿Dónde están las mujeres del campo? 03.02.2022 23 hombres y una única mujer en esta fotografía, en la que el candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, mantiene una reunión con organizaciones profesionales agrarias en la localidad vallisoletana de Medina del Campo.