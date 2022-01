El primer día de campaña y ya hay candidatos que tienen la mirada puesta en quién pactará con quién tras las elecciones del 13F en Castilla y León. El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, insiste en que quiere gobernar en solitario y elude hablar de pactos, pero sí lo hacen Vox y Cs, viendo que el CIS sitúa a Mañueco lejos de la mayoría absoluta.

Francisco Igea (Cs), que no ha durado ni 24 horas hasta que ha dado positivo en COVID, tendrá que hacer campaña de forma telemática. Ha alertado de lo que considera un silencio por parte de Mañueco "peligroso" y le ha pedido aclarar si va a pactar "con la intolerancia", en referencia al partido de Santiago Abascal. Juan García-Gallardo (Vox), por su parte, ha llamado "sumiso" a Mañueco por aceptar, dice, los postulados de la Agenda 2030 y le ha advertido de que solo está dispuestos a apoyarle si asume la Agenda España de Vox.

La ministra Alegría , por su parte, ha cargado contra el PP. "El PP solo piensa en el PP" , ha dicho, y ha contrapuesto esta estrategia de la formación de Pablo Casado con la apuesta del Gobierno por los "que más lo necesitan" , algo que se ha evidenciado, como ha apostillado la ministra, con medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Alegría también ha mostrado sus dudas de que el PP, a nivel nacional, tenga la "suficiente altura de miras" como para apoyar una reforma laboral "consensuada con los agentes sociales" y "necesaria en España". Y es que ya lo demostró, ha dicho, "cuando se quedó sola" al no apoyar la ley de Formación Profesional. Por todo ello, la ministra ha concluido que si España ha emprendido el camino de la "recuperación sólida, no ha sido gracias a la oposición".

Mañueco insiste en que la comunidad necesita "un gobierno en solitario"

Desde la Granja de San Ildefonso (Segovia), Mañueco ha eludido responder a las preguntas de los periodistas sobre si está dispuesto a pactar con Vox: “Lo que hace falta para gobernar en solitario es que las personas de Castilla y León apuesten por la candidatura del PP”, ha contestado, antes de añadir que ese Gobierno en solitario es “necesario” para la comunidad autónoma, pero también para España.

“"El próximo 13 de febrero se decide el papel de Castilla y León en España, y solo hay dos opciones: el radicalismo y sectarismo de Sánchez o el proyecto de futuro de mi Gobierno para hacer crecer esta tierra y España".#VotaMañueco2022 #LaFuerzaQueNosMueve



�� @alferma1 pic.twitter.com/aYu9j4xJkf“ — Partido Popular (@populares) January 28, 2022

En el mismo acto, Mañueco ha asegurado que estas elecciones “han servido para que Sánchez pague el IVA a las comunidades autónomas”, en relación a los 194,8 millones de euros que el Gobierno de España adeuda a la comunidad por parte de la liquidación del IVA del año 2017 y que este jueves cuantificaron ambas partes definitivamente. Por la tarde, ha participado en otro acto junto con el presidente andaluz, Juanma Moreno, en el que ha cargado en diversas ocasiones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de "maltratar" a Castilla y León y "marginarla" con el reparto de fondos europeos, despreciar a la comunidad en los Presupuesto Generales y querer obligarles a subir impuestos.

“"Toda la trayectoria de @alferma1 es una trayectoria de éxito, que le avala para ser el mejor presidente para Castilla y León. Es el mejor candidato".#VotaMañueco2022 #LaFuerzaQueNosMueve



�� @JuanMa_Moreno pic.twitter.com/DjqmiOcAmt“ — Partido Popular (@populares) January 28, 2022

Moreno, por su parte, ha alabado la "trayectoria de éxito" y la capacidad de trabajo de Mañueco y ha ironizado con que estas elecciones "no son cualquier cosa": "Tampoco para mí, que voy después". Entre sonrisas, Moreno Bonilla ha afirmado que el PP tiene que sacar "buenos resultados" el próximo 13 de febrero en Castilla y León y por "buenas razones": "Esto es como cuando va uno a una prueba y está nerviosito perdido, que le tiemblan las piernas, y le dice pasa tú delante que a mi me da la risa. Yo estoy así, que le he dicho, Alfonso tira tú, tú ve primero". Fuera de bromas, ha dicho que los castellanoleoneses no están por "darle oxígeno a Pedro Sánchez" y ha pedido dar un "aviso" a quien ha sido "un mal presidente".