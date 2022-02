DÍA 12: SEGUNDO DEBATE El último debate del 13F, protagonista en la recta final de la campaña marcada por la presencia de líderes nacionales DÍA 13: LÍDERES NACIONALES Y EXPRESIDENTES Líderes nacionales y expresidentes dan el último empujón a sus candidatos con fuego cruzado DÍA 14: CIERRE DE CAMPAÑA Continuidad o cambio histórico: los líderes se vuelcan en el 13F y todos se erigen como el voto útil

03.01 min Mañueco quiere gobernar solo y "sin egos", Tudanca apela al "cambio histórico" e Igea llama a frenar "a los extremos"

El segundo y último debate electoral de los comicios en Castilla y León del próximo domingo ha centrado este jueves de campaña, justo en la recta final de la misma. Y ha coincidido con una gran presencia de líderes nacionales en la región, que están tratando de movilizar a la población y de convencer a posibles indecisos para que elijan la papeleta de sus partidos.

En el debate en la Televisión de Castilla y León han vuelto a ser tres los protagonistas: el candidato socialista, Luis Tudanca, el presidente de la Junta y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, y su exsocio en el gobierno de coalición, Francisco Igea (CS), que esta vez sí ha podido estar presente tras haber pasado el coronavirus. Una vez más, solo han participado los tres candidatos permitidos por la Junta Electoral Central por tener grupo propio en las Cortes de Castilla y León.

Y el tema central han sido los pactos. Mientras que Mañueco ha insistido en que quiere gobernar en solitario con un Gobierno "fuerte" y "sin egos", que no ceda a los "chantajes", Tudanca ha reiterado que es el momento del “cambio histórico” en la región tras 35 años de gobiernos del PP. Igea, por su parte, ha llamado a frenar a los "extremos", en referencia a Vox y Unidas Podemos, a quienes no ha mencionado directamente.

Esta vez ha habido más presión por parte de PSOE y Ciudadanos para que Mañueco aclarase si pactaría con Vox, dadas sus posturas en materia de inmigración o violencia de género, y la única respuesta que han obtenido a este respecto ha sido una línea roja del candidato 'popular' a los de Santiago Abascal: "Fuimos la primera comunidad en aprobar una ley de violencia de género y no daremos un paso atrás". “Lucho, he luchado y lucharé por la igualdad entre hombres y mujeres y a eso no me va a ganar nadie, porque he tenido una madre, cuatro hermanas, una mujer, dos hijas, sobrinas, sobrinas nietas y lo hago por todas", ha añadido.

Sánchez pide unir el voto en el PSOE frente al "abrazo del oso" entre PP y Vox El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha vuelto a la campaña de Castilla y León para hacer un llamamiento a movilizar el voto progresista y a concentrarlo en el PSOE, al que ve como la única alternativa a un gobierno del PP con Vox. "Las opciones son bien claras", ha apuntado, o "el abrazo del oso" entre el PP y "la ultraderecha" o un gobierno "de cambio". “Es importante que seamos conscientes de que hay dos opciones este #13F:



��️ @sanchezcastejon #VotaCastillayLeón pic.twitter.com/V7OSts00er“ — PSOE (@PSOE) February 9, 2022 En un acto en Soria, ha lanzado un mensaje velado contra partidos nuevos como Soria ¡Ya! o la España Vaciada. Ha dicho tener un "enorme respeto" por todos los partidos y plataformas pero ha asegurado que las respuestas "equitativas y eficaces" como la llegada de los fondos europeos, la vacunación, la reforma laboral o la subida del salario mínimo "solo las garantiza un gran partido como el PSOE". También ha hecho campaña el el exlehendakari Patxi López, quien ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "blanquear el pacto del Partido Popular con Vox" después de las declaraciones realizadas este martes en su visita a Castilla y León. Un pacto que, de darse, sería "tremendo", pues las políticas de la formación de Santiago Abascal "condicionan" un gobierno con medidas como el 'pin parental'. 01.32 min Sánchez, Casado y Bal acompañan a sus candidatos en Castilla y León en la recta final de campaña

Casado vuelve a recurrir a la JEC por los anuncios de Sánchez en campaña El líder del PP, Pablo Casado,ha tildado desde Miranda de Ebro (Burgos) de "auténtica vergüenza" los anuncios "electoralistas" que, a su juicio, está realizando Sánchez en plena campaña electoral y, por ello, su partido ha presentado un segundo recurso ante la Junta Electoral Central (JEC) para que no se "utilice el dinero de los españoles para comprar votos para el PSOE". El PP censura en concreto que el pasado lunes Sánchez anunciase en un acto en Níjar (Almería) un Perte para el sector de la agroindustria con "una evidente connotación electoral". “Sánchez juega sucio haciendo anuncios en campaña con la billetera de los españoles.



Volvemos a denunciarlo por vender subida de pensiones, subvenciones agrícolas e infraestructuras en Castilla y León para comprar votos. pic.twitter.com/HC6XMiwGB9“ — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) February 9, 2022 "Ya está bien de juego sucio de Sánchez. Ya está bien de utilizar el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Consejo de Ministros para hacer anuncios en plena campaña electoral", ha denunciado. Y ha pedido al presidente que "deje de utilizar el dinero de los españoles para comprar votos para el Partido Socialista". Las imágenes de la campaña de las elecciones en Castilla y León 60 Fotos 1 / 60 Compartir Facebook Twitter WhatsApp El PSOE pone el broche final a la campaña en la Cúpula del Milenio (Valladolid) 11.02.2022 El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, arropa al candidato socialista, Luis Tudanca, en el cierre de campaña en Valladolid.

Casado, Ayuso y Feijóo arropan a Mañueco en el fin de campaña en Valladolid 11.02.2022 El presidente del PP, Pablo Casado, y los presidentes autonómicos Alberto Núñez Feijóo (Galicia) e Isabel Díaz Ayuso (Madrid), junto con el candidato 'popular', Alfonso Fernández Mañueco, en el fin de campaña.





















































































































Belarra pide elegir entre "Mudanzas Mañueco" o Pablo Fernández La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha acompañado al candidato de Unidas Podemos, Pablo Fernández, en un acto en Navatejera (León), desde donde ha asegurado que el próximo domingo los ciudadanos "tienen una elección sencilla, pero a la vez enormemente importante". "Se elige al señor Mudanzas Mañueco, el candidato de la corrupción y de los problemas más graves de Castilla y León" o, por otro lado, a Pablo Fernández "el único que se atreve a cantarle las 40 a Mañueco, a decir verdades que nadie más se atreve y que tiene las manos libres porque no le debe nada a ningún poderoso para impulsar los cambios que necesita Castilla y León". “Te han convencido de que tu única salida en Castilla y León es irte. Por eso queremos pedirte que el próximo domingo vuelvas para votar, un voto a @_PabloFdez_ para poder volver. Para que nunca más te obliguen a irte. #EsHoraDeVolver13F“ — Ione Belarra (@ionebelarra) February 9, 2022 Por su parte, Fernández ha remarcado que el 13F se juega "seguir apostando por el deterioro y la degradación de lo público, que es lo que se está haciendo desde el PP, o impulsar unos servicios públicos potentes y de calidad". Y ha asegurado que "la campaña se le está atragantando al PP y a Mañueco", mientras que en su caso están "seguros de que el 13F puede haber un escenario de cambio". También ha hecho campaña el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, que desde un acto en Zamora ha llamado "trilero" al candidato del PP por intentar "engañar hasta a los suyos" en las primarias de su partido. Y ha asegurado que el candidato 'popular' "está meándose en la gente de Castilla y León y les está diciendo que llueve".