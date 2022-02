El segundo debate electoral en Castilla y León ha vuelto a enfrentar a los tres principales candidatos a la Junta. Mientras que el presidente y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha insistido en que quiere gobernar en solitario, el candidato socialista, Luis Tudanca, ha reiterado que es el momento del “cambio histórico” en la región tras 35 años de gobiernos del PP. El cabeza de lista de Cs, Francisco Igea, ha llamado por su parte a frenar a los "extremos", en referencia a Vox y Unidas Podemos, a quienes no ha mencionado directamente.

Ha sido un segundo debate en el que se han repetido muchas críticas y postulados que ya se dieron durante el primero. Sin embargo, los candidatos de PSOE y de Cs (Igea ha podido estar presente esta vez tras recuperarse de COVID) han sometido a una mayor presión a Mañueco sobre un posible pacto de gobierno con Vox, especialmente por la postura de este partido en materia de inmigración o violencia de género. Mañueco, por su parte, ha marcado una línea roja con el partido de Santiago Abascal y se ha comprometido a que no dará "un paso atrás" en materia de violencia de género (que Vox niega).

El candidato 'popular' ha hecho caso omiso en su discurso a las encuestas, que pronostican un PP a la baja en los últmos días y prevén que solo podrá gobernar con Vox. “Esta tierra necesita un gobierno fuerte, sólido y estable, sin egos, que tome decisiones firmes, que apueste por defender nuestros intereses y esté libre de hipotecas y chantajes”, ha defendido. Así, ha asegurado que su “pacto” es con las personas de Castilla y León, pero para ello, ha dicho, necesita “la unidad de todas las personas entorno al único proyecto de futuro para Castilla y León” que, a su juicio, es el que él representa.

Tudanca, por su parte, ha destacado que, tras 35 años de gobiernos del PP, de una “situación dramática de despoblación” y con unas elecciones convocadas “por motivos inconfesables” dados los “líos internos del PP y su corrupción”, Castilla y León “no puede perder más oportunidades ni más trenes”. “Por eso es tan necesario el cambio”, ha sentenciado.

Igea ha querido marcar la diferencia y ha advertido contra unos candidatos que están “dispuestos a pactar con la peor versión de ellos mismos y de su espectro político”, en referencia a Vox y a Unidas Podemos (sin mencionarlos directamente). Y ha llamado a frenar la "xenofobia" (que achaca al partido de Santiago Abascal). También ha cargado contra el PP y contra Mañueco por haber convocado elecciones “con deshonestidad y mentira” y por haber puesto la región “al servicio de los intereses” de su partido.

Mañueco no dará "un paso atrás" en violencia de género

PSOE y Cs no han esperado al bloque sobre pactos para intervenir sobre esta cuestión. Nada más comenzar el debate, en el apartado relativo a Sanidad, Igea ha dicho no estar "satisfecho" como Mañueco: "Debemos asegurarnos que en violencia de género no damos un paso atrás y que el nuevo socio del Gobierno" (por Vox) no la "cuestione". Y aunque esto ha pasado desapercibido por sus contrincantes en un primer momento, ha vuelto a contraatacar con esta cuestión después de que Mañueco haya pedido al candidato socialista "cambiar de canción" respecto a sus críticas en materia de Sanidad: "¿Qué canción van a cantar sus socios en nuestros barrios, a los inmigrantes y a quienes necesitan ayuda?", ha dicho.

02.05 min Igea (Cs) a Mañueco (PP), sobre un posible pacto con Vox: "¿Qué canción van a cantar sus socios?"

"No sé a qué socio se refiere pero quiero gobernar en solitario con el apoyo y respaldo de los castellanos y leoneses", ha respondido el presidente de la Junta. Pero Tudanca se ha sumado al debate: "A mi también me preocupa qué pasará con la violencia de género si ustedes suman (por PP y Vox)". "Pero no lo harán", ha advertido. El candidato 'popular' ha respondido así al socialista: "Fuimos la primera comunidad en aprobar una ley de violencia de género y no daremos un paso atrás".

Pese a su respuesta, Igea ha dicho que "desgraciadamente no va a ser así" porque el "respaldo" del PP es "cada vez menor" y Mañueco "va a tener que pactar con una formación que no cree en nada de lo que está diciendo". "Lo dijo Isabel Díaz Ayuso ayer: si hay que pactar, se pacta", ha proseguido, y ha recriminado al que fuera su exsocio en la Junta que "ni ha descartado ni va a descartar" pactar con Vox.

00.59 min Mañueco (PP) reivindica su lucha por la igualdad de género: "A eso no me va a ganar nadie"

Tudanca ha incidido y ha prometido incrementar un 45% del presupuesto en materia de violencia de género si gobierna la Junta. "Esta cifra no es casualidad sino lo que ha recortado el PP", ha asegurado. "Esa batalla (en violencia de género) la daré hasta el final. No vamos a retroceder un paso", ha proseguido. Y Mañueco le ha respondido así: “Soy padre de dos hijos. Lucho, he luchado y lucharé por la igualdad entre hombres y mujeres y a eso no me va a ganar nadie, porque he tenido una madre, cuatro hermanas, una mujer, dos hijas, sobrinas, sobrinas nietas y lo hago por todas".