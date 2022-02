Elecciones Castilla y León

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado este martes un apoyo "sólido" para que el candidato del PP a las elecciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pueda formar un Gobierno "fuerte y sin necesitar a nadie" tras el 13 de febrero, si bien ha reconocido que, en caso de que fuera necesario, prefiere pactar "con el partido de Ortega Lara", en referencia a Vox, antes que "con aquellos que pactan con los que lo secuestraron".

Así lo ha señalado la dirigente 'popular' en un acto electoral celebrado en Valladolid, donde ha advertido de que "aunque no sea necesario", espera que se logre un entendimiento entre aquellos partidos que no van a "pasar por el aro de la amoralidad del proyecto de Pedro Sánchez", para lo cual ha recordado la figura del burgalés José Antonio Ortega Lara, secuestrado durante 532 días por la banda terrorista ETA. "Ojalá que no lo necesitemos, pero aunque no lo necesitara, siempre pactaría antes con el partido de Ortega Lara que con aquellos que pactan con los que lo secuestraron", ha subrayado la presidenta.

Ayuso ha doblado su presencia en la campaña de Castilla y León, con el fin de ayudar al candidato 'popular' a lograr o al menos acercarse a esa ansiada mayoría absoluta. La líder madrileña aseguró, cuando se convocaron las elecciones, que estaría siempre a disponibilidad del partido y, aunque en un principio su presencia iba a limitarse a una jornada, ha vuelto esta semana para apoyar a Mañueco, quien ha perdido fuerza según recogen las últimas encuestas y necesitaría el apoyo de VOX para gobernar.

Asimismo, ha destacado ante los allí presentes que en esta "recta final" de la campaña para los comicios del domingo, no hay que "dejar de pedalear" porque "el Tour 2023" de las municipales "empieza ya" y "todos los obstáculos serán más fáciles de afrontar" con un Gobierno del PP en la Junta de Castilla y León. "Seguid pedaleando hasta la urna", ha animado.

Pide el apoyo para el PP para frenar "al sanchismo y sus izquierdas" En este duodécimo día de campaña de cara a las elecciones del domingo, Ayuso ha defendido, como hiciera el pasado viernes en Burgos, la labor de Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta durante la pandemia, un episodio "muy difícil" de gestionar y que no se puede afrontar "de manera inestable" y con "coaliciones" como pasó también en la Comunidad de Madrid "y como pasa en el Gobierno de España". Así, ha pedido el apoyo para el PP en estas elecciones para que "el sanchismo y sus izquierdas no se sigan propagando por España" y se ha preguntado la vida de quién "ha mejorado" desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa "aparte de la de los que odian España". "El sanchismo no llama a favor de nada, sino en contra de", ha criticado Ayuso, que se ha referido al empeño de la izquierda por "revisar todo" lo que "da sentido" a España "como nación", así como "todos los valores occidentales, a la Iglesia, la monarquía, las tradiciones populares, a la capital de España, a la empresa y a los empresarios". “�� @IdiazAyuso pide el voto para que el sanchismo y sus izquierdas no se sigan propagando por España: “Desde que gobiernan solo les va mejor a los que odian nuestro país.#VotaMañueco2022 #LaFuerzaQueNosMueve pic.twitter.com/FstvCOqupk“ — Partido Popular (@populares) February 8, 2022 La presidenta de la Comunidad de Madrid ha cargado también contra el candidato socialista, Luis Tudanca, a quien ha acusado de "culpar a Madrid" de los problemas de Castilla y León en un ejemplo, a su juicio, "nacionalismo barato". "Hemos visto de todo, a Franco en un helicóptero", ha afirmado, para después censurar que la memoria histórica esté más presente que la vivienda en el programa socialista y no se incluya "ni una palabra" sobre la elección de centros educativos. "Mis abuelos eran de Castilla y León, nunca me hablaron de la Guerra Civil porque me querían libre de odios", ha señalado, tras lo que se ha preguntado "a qué futuro aspiran" aquellos que "apelan al pasado" para legislar el presente. Ayuso ha advertido de que no "hay nada más peligroso en esta vida que las medias verdades", por lo que ha lamentado el empleo de la izquierda, en su opinión, por "dividir constantemente" con otros debates como el feminismo o el relativo a la monarquía, sobre lo cual se ha cuestionado si "acaso le ha sentado bien a España las dos repúblicas" que ha tenido. En ese sentido, ha defendido que la corona representa "siglos de historia", así como "conquistas y globalización" y frente a los escándalos que le achacan, ha rechazado aceptar "lecciones" de quienes "han perpetuado la corruptela del nacionalismo en Cataluña" o de la Junta de Andalucía "en 40 años".